Українські сили знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотники та 2 крилаті ракети рашистів за 27 березня, - Повітряні Сили

Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило оперативну інформацію на 24:00 27 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Повітряних Сил.

У інформації зазначається: "Доба 27 березня спершу видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БпЛА рашистів.

Загострення обстановки почалось ближче до 22 години – по всій країні заревіли повітряні тривоги!

Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київщини, де втратили одразу три літаки.

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По ряду об’єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збито протиповітряною обороною.

По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних Сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів.

Загалом за добу 27 березня Повітряні Сили знищили: 4 літаки; 1 вертоліт; 2 БпЛА; 2 крилаті ракети".

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