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літак (2016) Повітряні сили (1309)

Українські сили знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотники та 2 крилаті ракети рашистів за 27 березня, - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су

Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило оперативну інформацію на 24:00 27 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Повітряних Сил.

У інформації зазначається: "Доба 27 березня спершу видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БпЛА рашистів.

Загострення обстановки почалось ближче до 22 години – по всій країні заревіли повітряні тривоги!

Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київщини, де втратили одразу три літаки.

Також читайте: ЗСУ утримують позиції біля Харкова. Йдуть бої на Ізюмському напрямку, сьогодні знищено російський винищувач Су-34, - Синєгубов

По ряду об’єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збито протиповітряною обороною.

По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних Сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів.

Загалом за добу 27 березня Повітряні Сили знищили: 4 літаки; 1 вертоліт;  2 БпЛА;  2 крилаті ракети".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 26 березня збито 1 літак, 12 безпілотників, 5 крилатих ракет, - Повітряні сили

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
" ...противнику нужно одновременно подавить нашу авиацию, ПВО и разрушать инфраструктуру, чтобы иметь возможность захватить воздух для прорыва обороны на востоке. С начала 14 года с хранения сняты десятки «Ос», «Стрел», «Тунгусок», модернизируются ПЗРК, в частях просто огромное количество малой зенитной артиллерии. Всё, что будет летать ниже 5000 метров, будет страдать. Речь идёт о сотнях ПЗРК, системах дивизионного и бригадного уровня.

Действия ВКС РФ на начальном этапе - только массовое метание «чугуна» с больших высот и пуски крылатых ракет. На секундочку, тех самых крылатых ракет, которые пускают по Сирии, а они падают в Иране, тем более, это не панацея. Древние, как кал, «Осы» Саддама сбивали «Томагавки» в обоих конфликтах, а плотность высокоточного оружия РФ в одном залпе далека от возможностей США.

Да и видели мы эффективность таких бомбардировок, когда рапортуется о 600 разрушенных штабов «Исламского государства», а лёгкая пехота на пикапах выпиливает блоки регулярной армии, наступает в Алеппо и за два дня отбивает то, что россияне и сирийцы захватывали месяц. Для оперативного воздействия на фронт нужен тоннаж и массовость: тысячи вылетов, тонны бомб, сотни пусков. Зная «меткость» соколов Путина по Сирии, будут страдать мирные граждане, гореть больницы, взлетать на воздух кварталы, ракеты падать куда угодно, кроме целей, при попытках поражать ВОП, сноситься агломерации вокруг.
Через сколько дней после начала такой операции в одном из самых густонаселенных регионов Европы ребятам отключат платежные системы, арестуют шубохранилища и введут российский аналог «нефть за продовольствие», а в РФ перловка станет праздничным блюдом?"

Если что, это написано пять с половиной лет назад - 25.06.2016
https://petrimazepa.com/nochanges2.html
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28.03.2022 01:22
+9
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
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28.03.2022 01:15
+3
Всі москальські літаки,Україна завалить.
показати весь коментар
28.03.2022 01:33
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Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показати весь коментар
28.03.2022 01:15 Відповісти
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показати весь коментар
28.03.2022 01:16 Відповісти
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показати весь коментар
28.03.2022 01:17 Відповісти
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показати весь коментар
28.03.2022 01:17 Відповісти
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показати весь коментар
28.03.2022 01:17 Відповісти
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показати весь коментар
28.03.2022 01:18 Відповісти
Придурок, то что вчера, было вчера, а не сегодня
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28.03.2022 01:34 Відповісти
Придурок, то что вчера, было вчера, а не сегодня
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28.03.2022 01:34 Відповісти
Придурок, то что вчера, было вчера, а не сегодня
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28.03.2022 01:34 Відповісти
Смерть цапам!
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28.03.2022 01:20 Відповісти
Смерть цапам!
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28.03.2022 01:21 Відповісти
" ...противнику нужно одновременно подавить нашу авиацию, ПВО и разрушать инфраструктуру, чтобы иметь возможность захватить воздух для прорыва обороны на востоке. С начала 14 года с хранения сняты десятки «Ос», «Стрел», «Тунгусок», модернизируются ПЗРК, в частях просто огромное количество малой зенитной артиллерии. Всё, что будет летать ниже 5000 метров, будет страдать. Речь идёт о сотнях ПЗРК, системах дивизионного и бригадного уровня.

Действия ВКС РФ на начальном этапе - только массовое метание «чугуна» с больших высот и пуски крылатых ракет. На секундочку, тех самых крылатых ракет, которые пускают по Сирии, а они падают в Иране, тем более, это не панацея. Древние, как кал, «Осы» Саддама сбивали «Томагавки» в обоих конфликтах, а плотность высокоточного оружия РФ в одном залпе далека от возможностей США.

Да и видели мы эффективность таких бомбардировок, когда рапортуется о 600 разрушенных штабов «Исламского государства», а лёгкая пехота на пикапах выпиливает блоки регулярной армии, наступает в Алеппо и за два дня отбивает то, что россияне и сирийцы захватывали месяц. Для оперативного воздействия на фронт нужен тоннаж и массовость: тысячи вылетов, тонны бомб, сотни пусков. Зная «меткость» соколов Путина по Сирии, будут страдать мирные граждане, гореть больницы, взлетать на воздух кварталы, ракеты падать куда угодно, кроме целей, при попытках поражать ВОП, сноситься агломерации вокруг.
Через сколько дней после начала такой операции в одном из самых густонаселенных регионов Европы ребятам отключат платежные системы, арестуют шубохранилища и введут российский аналог «нефть за продовольствие», а в РФ перловка станет праздничным блюдом?"

Если что, это написано пять с половиной лет назад - 25.06.2016
https://petrimazepa.com/nochanges2.html
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28.03.2022 01:22 Відповісти
test
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28.03.2022 01:26 Відповісти
Ну там не только Арестович такое говорил. Первичный пост был от The Insider. Но в любом случае мы ждем разъяснений
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28.03.2022 01:45 Відповісти
Придурок, то что вчера, было вчера, а не сегодня
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28.03.2022 01:35 Відповісти
Придурок, то что вчера, было вчера, а не сегодня
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28.03.2022 01:35 Відповісти
Придурок, то что вчера, было вчера, а не сегодня
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28.03.2022 01:35 Відповісти
Всі москальські літаки,Україна завалить.
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28.03.2022 01:33 Відповісти
ь
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28.03.2022 01:34 Відповісти
" ...противнику нужно одновременно подавить нашу авиацию, ПВО и разрушать инфраструктуру, чтобы иметь возможность захватить воздух для прорыва обороны на востоке. С начала 14 года с хранения сняты десятки «Ос», «Стрел», «Тунгусок», модернизируются ПЗРК, в частях просто огромное количество малой зенитной артиллерии. Всё, что будет летать ниже 5000 метров, будет страдать. Речь идёт о сотнях ПЗРК, системах дивизионного и бригадного уровня.

Действия ВКС РФ на начальном этапе - только массовое метание «чугуна» с больших высот и пуски крылатых ракет. На секундочку, тех самых крылатых ракет, которые пускают по Сирии, а они падают в Иране, тем более, это не панацея. Древние, как кал, «Осы» Саддама сбивали «Томагавки» в обоих конфликтах, а плотность высокоточного оружия РФ в одном залпе далека от возможностей США.

Да и видели мы эффективность таких бомбардировок, когда рапортуется о 600 разрушенных штабов «Исламского государства», а лёгкая пехота на пикапах выпиливает блоки регулярной армии, наступает в Алеппо и за два дня отбивает то, что россияне и сирийцы захватывали месяц. Для оперативного воздействия на фронт нужен тоннаж и массовость: тысячи вылетов, тонны бомб, сотни пусков. Зная «меткость» соколов Путина по Сирии, будут страдать мирные граждане, гореть больницы, взлетать на воздух кварталы, ракеты падать куда угодно, кроме целей, при попытках поражать ВОП, сноситься агломерации вокруг.
Через сколько дней после начала такой операции в одном из самых густонаселенных регионов Европы ребятам отключат платежные системы, арестуют шубохранилища и введут российский аналог «нефть за продовольствие», а в РФ перловка станет праздничным блюдом?"

Если что, это написано пять с половиной лет назад - 25.06.2016
https://petrimazepa.com/nochanges2.html
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28.03.2022 02:07 Відповісти
Дуже добра робота. Спасибі.
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28.03.2022 03:19 Відповісти
 
 