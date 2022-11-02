Чехія заморозила активи російських олігархів на сотні мільйонів крон, - прем’єр Фіала

Чехія заморозила майно та рахунки російських олігархів, які потрапили під санкції через війну з Україною, на сотні мільйонів крон.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Фіала зазначив, що заморожені активи – це частина чужого майна. Завдаючи удару по будь-якій компанії, що належить російським бізнесменам з обмежувального списку, держава має забезпечити роботою співробітників, наголосив прем’єр. Він не виключив, що для подальшого виконання санкцій Чехії доведеться внести зміни до законодавства. Про націоналізацію підприємств, що належать російським олігархам, не йдеться.

За дотримання санкцій у Чехії відповідає фінансово-аналітичне бюро. Раніше цього тижня воно оголосило, що займається кількома випадками обходу обмежень. За даними бюро, деякі підприємці намагалися вивести зі своїх рахунків десятки мільйонів крон. Наразі цю справу розслідує поліція. Імена бізнесменів не називаються.

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