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Арестович Олексій (373) Чорнобаївка (73)

Українські захисники 12-й раз вдарили по російських військах у Чорнобаївці, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чорнобаївка

Українські захисники 12 раз вдарили по російських військах, які зосереджені в Чорнобаївці Херсонської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Офісу Президента України Олексій Арестович у телеграмі.

"Ну і, нарешті, приємний, хоч і закономірний сюрприз - Чорнобаївка 12, сталася і продовжує ставатися прямо зараз", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорнобаївка - 11:0, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє - 4:0, - Арестович повідомив, що ЗСУ вчергове вдарили по окупантах

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
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28.03.2022 01:55
+7
Клоун, когда ты это говорил прошлый раз, ракеты полетели за 20 минут до этого. Вообще параша каждый день запускает по нашей территории несколько десятков ракет. Повторю: каждый день. И к Чернобаевке они никак не привязаны.
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28.03.2022 02:09
+6
мне кажется что кацапы специально туда технику ставят что бы ее уничтожали - что бы не воевать , жить то хочется
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28.03.2022 02:05
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ні хера собі 🤪
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28.03.2022 04:26 Відповісти
Баг сайту пророчий! Ото нехай їм стільки разів буде Чорнобаївка 😁
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28.03.2022 18:36 Відповісти
Matko Boża co się tu dzieje? 🤔
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28.03.2022 05:37 Відповісти
WTF is going on?🤔
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28.03.2022 05:38 Відповісти
Що це з коментами?
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28.03.2022 07:35 Відповісти
Баг, сер.
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28.03.2022 18:37 Відповісти
-А что вообще такое, эта Чернобаевка, что там вообще делают?
-Ваньку валяют...
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28.03.2022 09:41 Відповісти
-А что вообще такое, эта Чернобаевка, что там вообще делают?
-Ваньку валяют...
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28.03.2022 09:41 Відповісти
Гарно тиждень почався!
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28.03.2022 10:15 Відповісти
Гарно тиждень почався!
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28.03.2022 10:16 Відповісти
Где подтверждение ? Ни одного фото или видео ...!
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02.04.2022 00:19 Відповісти
А тим часом уже 14:0, переходьте https://chornobaivkawin.com.ua/
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02.04.2022 18:50 Відповісти
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