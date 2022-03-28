Українські захисники 12-й раз вдарили по російських військах у Чорнобаївці, - Арестович
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Українські захисники 12 раз вдарили по російських військах, які зосереджені в Чорнобаївці Херсонської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Офісу Президента України Олексій Арестович у телеграмі.
"Ну і, нарешті, приємний, хоч і закономірний сюрприз - Чорнобаївка 12, сталася і продовжує ставатися прямо зараз", - написав він.
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