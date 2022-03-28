Ракетний удар по Луцьку був здійснений з території Білорусі, - Волинська ОВА

Ракетний удар по Луцьку ввечері 27 березня був здійснений з території Білорусі.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз на місці ракетного удару досі працюють рятувальники. За попередніми даними інформації про жертв немає", сказав чиновник.

Раніше Погуляйко повідомляв про ракетні удари по нафтобазі.

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