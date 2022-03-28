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Ракетний удар по Луцьку був здійснений з території Білорусі, - Волинська ОВА
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Ракетний удар по Луцьку ввечері 27 березня був здійснений з території Білорусі.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз на місці ракетного удару досі працюють рятувальники. За попередніми даними інформації про жертв немає", сказав чиновник.
Раніше Погуляйко повідомляв про ракетні удари по нафтобазі.
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Значить Білорусь - ворог!
Це ж елементарно!
Значить Білорусь - ворог!
Це ж елементарно!
Значить Білорусь - ворог!
Це ж елементарно!
То тільки їхній презик. А вони - зайчики невинні.
Или по тем точкам, где стоят искандеры в Беларуси?
Ведь легче нам первыми их уничтожить чем потом отбиваться
Тем более что расстояние и вооружение есть для этого
Или по тем точкам, где стоят искандеры в Беларуси?
Ведь легче нам первыми их уничтожить чем потом отбиваться
Тем более что расстояние и вооружение есть для этого
Или по тем точкам, где стоят искандеры в Беларуси?
Ведь легче нам первыми их уничтожить чем потом отбиваться
Тем более что расстояние и вооружение есть для этого
Виходить, попередні атаки на нафтобази не натякнули що його потрібно десь терміново розприділити.