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Ракетний удар по Луцьку був здійснений з території Білорусі, - Волинська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,луцьк

Ракетний удар по Луцьку ввечері 27 березня був здійснений з території Білорусі.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз на місці ракетного удару досі працюють рятувальники. За попередніми даними інформації про жертв немає", сказав чиновник.

Раніше Погуляйко повідомляв про ракетні удари по нафтобазі.

Також читайте: Російські окупанти завдали ракетних ударів по Луцьку. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Тора учит око за око, зуб за зуб". ( Корбан)
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28.03.2022 02:07 Відповісти
кто бы сомневался
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28.03.2022 02:11 Відповісти
Сьогодні на бульбосруссію ще ракети підвезли. Завтра ж чергові перемовини, значить знову будуть хєрачити.
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28.03.2022 02:24 Відповісти
Сьогодні на бульбосруссію ще ракети підвезли. Завтра ж чергові перемовини, значить знову будуть хєрачити.
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28.03.2022 02:25 Відповісти
Зе ,мать твою,та ипани уже точкойУ по таракану,куда долетит,туда и долетит
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28.03.2022 02:26 Відповісти
О
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28.03.2022 02:29 Відповісти
Пора привентивний удар по аеродромах, звідки прилетіло, вже нема чого чекати.
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28.03.2022 02:37 Відповісти
Пора привентивний удар по аеродромах, звідки прилетіло, вже нема чого чекати.
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28.03.2022 02:37 Відповісти
А шо скажут наши послы в Беларуси?
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28.03.2022 02:44 Відповісти
Зі сторони республіки Білорусь?
Значить Білорусь - ворог!
Це ж елементарно!
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28.03.2022 03:09 Відповісти
Зі сторони республіки Білорусь?
Значить Білорусь - ворог!
Це ж елементарно!
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28.03.2022 03:09 Відповісти
Зі сторони республіки Білорусь?

Значить Білорусь - ворог!

Це ж елементарно!
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28.03.2022 03:10 Відповісти
Але українцям акуратненько вливають, що боягузлива бульбашня - не вороги українцям.
То тільки їхній презик. А вони - зайчики невинні.
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28.03.2022 03:28 Відповісти
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28.03.2022 03:29 Відповісти
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28.03.2022 03:29 Відповісти
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28.03.2022 03:29 Відповісти
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28.03.2022 03:29 Відповісти
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28.03.2022 03:30 Відповісти
Всіх депутатів, урядовців та ОПовців на поліграф.
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28.03.2022 07:40 Відповісти
Всіх депутатів, урядовців та ОПовців на поліграф.
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28.03.2022 07:40 Відповісти
Всіх депутатів, урядовців та ОПовців на поліграф.
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28.03.2022 07:40 Відповісти
Всіх депутатів, урядовців та ОПовців на поліграф.
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28.03.2022 07:40 Відповісти
Всіх депутатів, урядовців та ОПовців на поліграф.
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28.03.2022 07:40 Відповісти
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28.03.2022 03:31 Відповісти
Це все що потрібно знати про цю довбану команду зрадників.
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28.03.2022 06:46 Відповісти
зеленский - не Украина... интервью расийским сми, где агрессоров и оккупантов из расии он называет расийскими военными - уже только это может послужить к тому, что "наивеличайшемудрейшего" уже 28 марта возьмут за цугундер и выбросят за борт... а чего стоит его "ответ" на вопрос - какие боевые потери? он же на него так и не ответил... отношение к руским - сопли по столу... руских в Украине ненавидят... выход на территории до 24.2... не освобождение оккупированных территорий, а выход к границам территорий и переговоры... эрдоган уже заявил о прогрессе в вопросе невступления Украины в НАТО, в вопросе русского языка... какой прогресс? кто дал право обговаривать это тем, кто ведет переговоры... позорище... зелень готов к капитуляции и только народ Украины пока не дает ему возможности капитулировать...
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28.03.2022 03:52 Відповісти
Та в'їбаште ви в кінці кінців по мозирському нпз *****,скільки можна просити!
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28.03.2022 08:33 Відповісти
Почему ВСУ не бьют по тем аэропортам откуда взлетают самолёты с Беларуси?
Или по тем точкам, где стоят искандеры в Беларуси?
Ведь легче нам первыми их уничтожить чем потом отбиваться
Тем более что расстояние и вооружение есть для этого
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28.03.2022 10:19 Відповісти
Почему ВСУ не бьют по тем аэропортам откуда взлетают самолёты с Беларуси?
Или по тем точкам, где стоят искандеры в Беларуси?
Ведь легче нам первыми их уничтожить чем потом отбиваться
Тем более что расстояние и вооружение есть для этого
показати весь коментар
28.03.2022 10:19 Відповісти
Почему ВСУ не бьют по тем аэропортам откуда взлетают самолёты с Беларуси?
Или по тем точкам, где стоят искандеры в Беларуси?
Ведь легче нам первыми их уничтожить чем потом отбиваться
Тем более что расстояние и вооружение есть для этого
показати весь коментар
28.03.2022 10:19 Відповісти
ыар
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28.03.2022 10:20 Відповісти
12.00. Горить до цих пір. Значить пальне було.
Виходить, попередні атаки на нафтобази не натякнули що його потрібно десь терміново розприділити.
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28.03.2022 12:16 Відповісти
 
 