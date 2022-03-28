Ракетний удар по Житомиру не підтверджується. Були два вибухи за межами міста, - мер Сухомлин

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що немає підтвердження про те, що по Житомиру був нанесений бомбовий або ракетний удар. Вибухи були за межами міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку мера у фейсбуці.

"Житомиряни прокинулися від того, що у них ледь вікна не вилетіли. Так, були два вибухи за межами Житомира. Не буду поки говорити, де саме. Але в самому Житомирі поки не підтверджено, що був нанесений ракетний або бомбовий удар", - зазначив Сухомлин.

Мер Житомира припустив, що вибухи могли стати результатом роботи українських сил протиповітряної оборони.

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