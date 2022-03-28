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Президент Німеччини Штайнмаєр попередив німців про "важкі часи" через війну в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

штайнмайер

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав німців готуватися до "важких днів" через війну Росії проти України. Він зазначив, що солідарність з українським народом потрібна буде "довгий час".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Так, нас в Німеччині теж чекають більш важкі дні. Попереду багато труднощів. Наша солідарність і підтримка (України - ред.), наша готовність до обмеження будуть потрібні ще довго", - цитує видання заяву Штайнмаєра перед концертом класичної музики "за свободу і мир".

Він також зазначив, що жорсткі санкції Заходу проти Росії неминуче обернуться нестабільністю і певними втратами також для Німеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр - Путіну: "Послабте петлю на шиї України"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
Бедненькие. Бензин у них видите ли подорожает. Дети в подвалах Мариуполя без света, тепла и еды вам сочувствуют, ага.
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28.03.2022 02:35
+26
А всего лишь нужно было в самом начале принять правильную сторону - сторону Украины !
И не пришлось бы "сегодня" идти на "жертвы"... - так как кацапия не имела бы ни сил ни возможности проявить агрессию...

А сегодня получилось, что "скупой" ( Германия ) - платит дважды"...
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28.03.2022 02:45
+7
Штангенциркуль идёт за кораблём
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28.03.2022 02:49
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Штанмаер сперму путина перед этим сплюнул или все ещё глотает?
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28.03.2022 09:24 Відповісти
Штанмаер сперму путина перед этим сплюнул или все ещё глотает?
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28.03.2022 09:24 Відповісти
Штанмаер сперму путина перед этим сплюнул или все ещё глотает?
показати весь коментар
28.03.2022 09:24 Відповісти
Штанмаер сперму путина перед этим сплюнул или все ещё глотает?
показати весь коментар
28.03.2022 09:24 Відповісти
Штанмаер сперму путина перед этим сплюнул или все ещё глотает?
показати весь коментар
28.03.2022 09:24 Відповісти
Штанмаер сперму путина перед этим сплюнул или все ещё глотает?
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28.03.2022 09:25 Відповісти
Ребята в Германии, готовьтесь, придется на пол-градуса уменьшить температуру в квартире.
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28.03.2022 09:33 Відповісти
Ребята в Германии, готовьтесь, придется на пол-градуса уменьшить температуру в квартире.
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28.03.2022 09:33 Відповісти
Ребята в Германии, готовьтесь, придется на пол-градуса уменьшить температуру в квартире.
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28.03.2022 09:33 Відповісти
Готовьтесь, немцы, придется на пол-градуса уменьшить температуру в квартире.
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28.03.2022 09:33 Відповісти
Риторика тех кто подставился под коррупционную систему посредством подкупа высших чинов Германии и энергозависимость от рф и переложили всю вину на Украину.об этом говорил.будут срать до последнего Украине. выгораживая себя хороших. одной рукой давать. двумя забирать.
А верно и правильно.точнее было бы сказано честно -.
"Да, нас в Германии тоже ждут более тяжелые дни. Впереди много трудностей.РФ .начав полномасштабную войну в Европе .Украине .угрожает всему цивилизованному миру и Европе. Наша солидарность и поддержка (Украина - ред.), наша готовность к ограничению потребуются еще долго(для защиты и предотвращения наших ценностей .стабильности во всей Европе и мире.нам необходимо минимизировать.избавиться от энергозависимости от РФ как рычага давления гибридной войны против Европейских стран для недопущения дальнейшего распространения войны на любую из стран Евро союза )",
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28.03.2022 09:52 Відповісти
Риторика тех кто подставился под коррупционную систему посредством подкупа высших чинов Германии и энергозависимость от рф и переложили всю вину на Украину.об этом говорил.будут срать до последнего Украине. выгораживая себя хороших. одной рукой давать. двумя забирать.
А верно и правильно.точнее было бы сказано честно -.
"Да, нас в Германии тоже ждут более тяжелые дни. Впереди много трудностей.РФ .начав полномасштабную войну в Европе .Украине .угрожает всему цивилизованному миру и Европе. Наша солидарность и поддержка (Украина - ред.), наша готовность к ограничению потребуются еще долго(для защиты и предотвращения наших ценностей .стабильности во всей Европе и мире.нам необходимо минимизировать.избавиться от энергозависимости от РФ как рычага давления гибридной войны против Европейских стран для недопущения дальнейшего распространения войны на любую из стран Евро союза )",
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28.03.2022 09:52 Відповісти
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