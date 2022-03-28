Президент Німеччини Штайнмаєр попередив німців про "важкі часи" через війну в Україні
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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав німців готуватися до "важких днів" через війну Росії проти України. Він зазначив, що солідарність з українським народом потрібна буде "довгий час".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"Так, нас в Німеччині теж чекають більш важкі дні. Попереду багато труднощів. Наша солідарність і підтримка (України - ред.), наша готовність до обмеження будуть потрібні ще довго", - цитує видання заяву Штайнмаєра перед концертом класичної музики "за свободу і мир".
Він також зазначив, що жорсткі санкції Заходу проти Росії неминуче обернуться нестабільністю і певними втратами також для Німеччини.
Топ коментарі
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сратьдо последнего Украине. выгораживая себя хороших. одной рукой давать. двумя забирать.
А верно и правильно.точнее было бы сказано честно -.
"Да, нас в Германии тоже ждут более тяжелые дни. Впереди много трудностей.РФ .начав полномасштабную войну в Европе .Украине .угрожает всему цивилизованному миру и Европе. Наша солидарность и поддержка (Украина - ред.), наша готовность к ограничению потребуются еще долго(для защиты и предотвращения наших ценностей .стабильности во всей Европе и мире.нам необходимо минимизировать.избавиться от энергозависимости от РФ как рычага давления гибридной войны против Европейских стран для недопущения дальнейшего распространения войны на любую из стран Евро союза )",
сратьдо последнего Украине. выгораживая себя хороших. одной рукой давать. двумя забирать.
А верно и правильно.точнее было бы сказано честно -.
"Да, нас в Германии тоже ждут более тяжелые дни. Впереди много трудностей.РФ .начав полномасштабную войну в Европе .Украине .угрожает всему цивилизованному миру и Европе. Наша солидарность и поддержка (Украина - ред.), наша готовность к ограничению потребуются еще долго(для защиты и предотвращения наших ценностей .стабильности во всей Европе и мире.нам необходимо минимизировать.избавиться от энергозависимости от РФ как рычага давления гибридной войны против Европейских стран для недопущения дальнейшего распространения войны на любую из стран Евро союза )",