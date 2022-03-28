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Україна готова обмінювати військовополонених, але російську сторону це не дуже цікавить, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

Українська сторона готова обмінювати російських військовополонених на українських бранців до завершення бойових дій.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю представникам російських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Складаються списки. Наші військові, я знаю, складали списки. Всі, хто перебуває (у полоні. – Ред.), – ці списки є, дані є. Я не знаю, чи всіх вони цікавлять. Політиків, я думаю, вони не дуже цікавлять. Я просто не впевнений, що російській стороні потрібні ці списки" – зауважив глава держави.

Зеленський зазначив, що виступає за те, щоб проводити обміни військовополоненими, не чекаючи закінчення війни.

"Необов'язково діяти за якимись загальноприйнятими канонами: мовляв, дочекаємося кінця війни, чи треба, щоб ще набрати там... Я не розумію, навіщо це. Я вважаю, що є домовленість міняти всіх на всіх, є сьогодні стільки-то – давайте обміняємо на стільки-то. Не мірятися: 10 на 10, 11 на 11", – розповів президент.

Також читайте: "Нахожусь в плену, жду, когда меня обменяют", - полонений в Маріуполі окупант Антімонов написав лист дружині. ФОТО

Він також зазначив, що Україна не хоче залишати на своїй території трупи російських солдатів, а хоче передавати їх родичам загиблих.

"Вони (російська сторона. – Ред.) спочатку відмовлялися, потім якісь мішки нам пропонували... Це все має вигляд... Ви знаєте, навіть коли пес чи кішка помирає, так не вчиняють. Це ж пакети для сміття. Я не розумію, що думають люди, що думають батьки цих дітей", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що для нього як для Президента країни, яка воює, таке ставлення неприйнятне навіть щодо солдатів ворожої держави. "Це ж не худоба. І чому це все страшно? Тому що якщо таке ставлення до своїх, то яке ж тоді ставлення до всіх інших? А ми точно не свої для влади Росії", – резюмував Зеленський.

Читайте: Україна хоче, щоб окупанти повернули захоплених цивільних без обміну

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Так! Раздача рабов отменяется что-ли?
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28.03.2022 03:02
+6
ти сам захопи хоч одного в полон , а потім міняй . нелох що з нього візьмеш ...
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28.03.2022 03:18
+6
При обмене обязательным условием, на мой взгляд, должно быть освобождение всех без исключения. Есть люди, которые уже почти 8 лет томятся в плену и находятся в заложниках.
Если хоть одного человека не будет в списке - такого обмена не должно быть, ИМХО.
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28.03.2022 05:01
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Так! Раздача рабов отменяется что-ли?
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28.03.2022 03:02 Відповісти
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28.03.2022 03:06 Відповісти
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28.03.2022 03:06 Відповісти
ти сам захопи хоч одного в полон , а потім міняй . нелох що з нього візьмеш ...
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28.03.2022 03:18 Відповісти
Воно хоча б одного взяло в полон??
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28.03.2022 03:34 Відповісти
Між нами кров…

Між нами кров, між нами ріки крові,
Які убрід тепер не перейти.
Освідчуйтесь могилам у любові,
Ординці, мародери і кати.

Ви вибір свій зробили в злу годину,
Тепер для нас ви вічні вороги.
Чому прийшли незвано в Україну?
Вас хтось чекав? Огляньтесь навкруги:

Міста і села, і малі й великі
У синьо-жовтих сяють прапорах,
А мешканці, беззбройні вам у пики
Плюють і дружно посилають нах…

Такого сподівались ви прийому?
Щоб вас вбивали в кожному кутку?
Ніхто з вас не повернеться додому,
Війна вас перемеле на муку.

Вас перетравить зголоднілий шлунок
Кремлівського убивці - упиря,
І на смітник історії пакунок
Із залишками викинуть здаля,

Щоб не смерділо. Отака вам плата
За зраду, за брехню і за війну.

А українці ще зустрінуть свято,
Забивши цвях у Рашкіну труну.

автор: Людмила Васильєва (Лєгостаєва)
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28.03.2022 03:44 Відповісти
Між нами кров…

Між нами кров, між нами ріки крові,
Які убрід тепер не перейти.
Освідчуйтесь могилам у любові,
Ординці, мародери і кати.

Ви вибір свій зробили в злу годину,
Тепер для нас ви вічні вороги.
Чому прийшли незвано в Україну?
Вас хтось чекав? Огляньтесь навкруги:

Міста і села, і малі й великі
У синьо-жовтих сяють прапорах,
А мешканці, беззбройні вам у пики
Плюють і дружно посилають нах…

Такого сподівались ви прийому?
Щоб вас вбивали в кожному кутку?
Ніхто з вас не повернеться додому,
Війна вас перемеле на муку.

Вас перетравить зголоднілий шлунок
Кремлівського убивці - упиря,
І на смітник історії пакунок
Із залишками викинуть здаля,

Щоб не смерділо. Отака вам плата
За зраду, за брехню і за війну.

А українці ще зустрінуть свято,
Забивши цвях у Рашкіну труну.

автор: Людмила Васильєва (Лєгостаєва)
показати весь коментар
28.03.2022 03:44 Відповісти
Між нами кров…

Між нами кров, між нами ріки крові,
Які убрід тепер не перейти.
Освідчуйтесь могилам у любові,
Ординці, мародери і кати.

Ви вибір свій зробили в злу годину,
Тепер для нас ви вічні вороги.
Чому прийшли незвано в Україну?
Вас хтось чекав? Огляньтесь навкруги:

Міста і села, і малі й великі
У синьо-жовтих сяють прапорах,
А мешканці, беззбройні вам у пики
Плюють і дружно посилають нах…

Такого сподівались ви прийому?
Щоб вас вбивали в кожному кутку?
Ніхто з вас не повернеться додому,
Війна вас перемеле на муку.

Вас перетравить зголоднілий шлунок
Кремлівського убивці - упиря,
І на смітник історії пакунок
Із залишками викинуть здаля,

Щоб не смерділо. Отака вам плата
За зраду, за брехню і за війну.

А українці ще зустрінуть свято,
Забивши цвях у Рашкіну труну.

автор: Людмила Васильєва (Лєгостаєва)
показати весь коментар
28.03.2022 03:45 Відповісти
Між нами кров…

Між нами кров, між нами ріки крові,
Які убрід тепер не перейти.
Освідчуйтесь могилам у любові,
Ординці, мародери і кати.

Ви вибір свій зробили в злу годину,
Тепер для нас ви вічні вороги.
Чому прийшли незвано в Україну?
Вас хтось чекав? Огляньтесь навкруги:

Міста і села, і малі й великі
У синьо-жовтих сяють прапорах,
А мешканці, беззбройні вам у пики
Плюють і дружно посилають нах…

Такого сподівались ви прийому?
Щоб вас вбивали в кожному кутку?
Ніхто з вас не повернеться додому,
Війна вас перемеле на муку.

Вас перетравить зголоднілий шлунок
Кремлівського убивці - упиря,
І на смітник історії пакунок
Із залишками викинуть здаля,

Щоб не смерділо. Отака вам плата
За зраду, за брехню і за війну.

А українці ще зустрінуть свято,
Забивши цвях у Рашкіну труну.

автор: Людмила Васильєва (Лєгостаєва)
показати весь коментар
28.03.2022 03:45 Відповісти
Між нами кров…

Між нами кров, між нами ріки крові,
Які убрід тепер не перейти.
Освідчуйтесь могилам у любові,
Ординці, мародери і кати.

Ви вибір свій зробили в злу годину,
Тепер для нас ви вічні вороги.
Чому прийшли незвано в Україну?
Вас хтось чекав? Огляньтесь навкруги:

Міста і села, і малі й великі
У синьо-жовтих сяють прапорах,
А мешканці, беззбройні вам у пики
Плюють і дружно посилають нах…

Такого сподівались ви прийому?
Щоб вас вбивали в кожному кутку?
Ніхто з вас не повернеться додому,
Війна вас перемеле на муку.

Вас перетравить зголоднілий шлунок
Кремлівського убивці - упиря,
І на смітник історії пакунок
Із залишками викинуть здаля,

Щоб не смерділо. Отака вам плата
За зраду, за брехню і за війну.

А українці ще зустрінуть свято,
Забивши цвях у Рашкіну труну.

автор: Людмила Васильєва (Лєгостаєва)
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28.03.2022 03:46 Відповісти
жалок и противен наркоман
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28.03.2022 03:49 Відповісти
"Главнокомандующий" не понимает очевидного. Если делать, как он предлагает, т.е. не дожидаться окончания войны, то пленные после обмена будут возвращаться в строй и снова идти убивать на нашу землю, в том числе и мирных жителей. Смысл тогда брать пленных... Объясните ему кто-нибудь... А ещё говорил, что нелох...
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28.03.2022 03:50 Відповісти
Для этого им ноги и простреливают
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28.03.2022 04:15 Відповісти
Ноги они сами себе стреляют
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28.03.2022 08:51 Відповісти
Для этого им ноги и простреливают
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28.03.2022 04:15 Відповісти
То хай спочатку хоч одного візьме у полон, а потім буде міняти "всіх на всіх", асфальтоукладач...
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28.03.2022 04:43 Відповісти
То хай спочатку хоч одного візьме у полон, а потім буде міняти "всіх на всіх", асфальтоукладач...
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28.03.2022 04:44 Відповісти
То хай спочатку хоч одного візьме у полон, а потім буде міняти "всіх на всіх", асфальтоукладач...
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28.03.2022 04:44 Відповісти
При обмене обязательным условием, на мой взгляд, должно быть освобождение всех без исключения. Есть люди, которые уже почти 8 лет томятся в плену и находятся в заложниках.
Если хоть одного человека не будет в списке - такого обмена не должно быть, ИМХО.
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28.03.2022 05:01 Відповісти
ДА
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28.03.2022 05:51 Відповісти
Так і Україну це не має цікавити якщо у нас полоненних більше.
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28.03.2022 09:09 Відповісти
 
 