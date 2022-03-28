Путін дійсно думав, що українці вітатимуть війська РФ на своїй землі, але вони зірвали його плани, - Шольц

Повномасштабним вторгненням в Україну президент РФ Володимир Путін домігся прямо протилежного тому, чого хотів, адже дійсно думав, що українці вітатимуть його війська на своїй землі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Фактично вся Україна зрослася як нація", - додав Шольц.

Він підкреслив, що українці зірвали плани Путіна, використовуючи наявні засоби для опору російському окупанту.

На його думку, дії Путіна також сприяли тому, що НАТО посилила захист східного флангу Альянсу.

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