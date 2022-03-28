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Путін дійсно думав, що українці вітатимуть війська РФ на своїй землі, але вони зірвали його плани, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Повномасштабним вторгненням в Україну президент РФ Володимир Путін домігся прямо протилежного тому, чого хотів, адже дійсно думав, що українці вітатимуть його війська на своїй землі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Фактично вся Україна зрослася як нація", - додав Шольц.

Він підкреслив, що українці зірвали плани Путіна, використовуючи наявні засоби для опору російському окупанту.

На його думку, дії Путіна також сприяли тому, що НАТО посилила захист східного флангу Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц закликав посилити військово-технічну допомогу Україні

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
ну ваші бюргери точно зустрінуть куйло пивом і шпіком
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28.03.2022 07:01
+9
*****..думав ?
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.

Слава нації
Смерть москалям
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28.03.2022 07:06
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ну ваші бюргери точно зустрінуть куйло пивом і шпіком
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28.03.2022 07:01 Відповісти
ну ваші бюргери точно зустрінуть куйло пивом і шпіком
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28.03.2022 07:01 Відповісти
ну ваші бюргери точно зустрінуть куйло пивом і шпіком
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28.03.2022 07:01 Відповісти
гшджг
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28.03.2022 07:03 Відповісти
є
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28.03.2022 07:04 Відповісти
Р
показати весь коментар
28.03.2022 07:05 Відповісти
*****..думав ?
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.

Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
28.03.2022 07:06 Відповісти
*****..думав ?
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.

Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
28.03.2022 07:06 Відповісти
*****..думав ?
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.

Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
28.03.2022 07:06 Відповісти
*****..думав ?
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.

Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
28.03.2022 07:07 Відповісти
Что то не то с комментами - повторяются по несколько раз
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28.03.2022 07:12 Відповісти
Что то не то с комментами - повторяются по несколько раз
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28.03.2022 07:12 Відповісти
Го ворят цензор взломали, в плане комментов, что дублируются очень много
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28.03.2022 07:31 Відповісти
Го ворят цензор взломали, в плане комментов, что дублируются очень много
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28.03.2022 07:31 Відповісти
педофил путенин... начало карьеры в 5 отделе - идеологическом... где работали мерзчайшие угрёбки... потом якобы поработал разсветчикам... у него не было, нет и никогда не будет мозгов.... но психология битого дворового пацана... вот и сейчас оно поджало хвост как шелудивый пес, получивший пинок по хлебалу... но по привычке он еще будет скулить... надо удары продолжить до полной бездыханности туши...
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28.03.2022 07:15 Відповісти
педофил путенин... начало карьеры в 5 отделе - идеологическом... где работали мерзчайшие угрёбки... потом якобы поработал разсветчикам... у него не было, нет и никогда не будет мозгов.... но психология битого дворового пацана... вот и сейчас оно поджало хвост как шелудивый пес, получивший пинок по хлебалу... но по привычке он еще будет скулить... надо удары продолжить до полной бездыханности туши...
показати весь коментар
28.03.2022 07:15 Відповісти
педофил путенин... начало карьеры в 5 отделе - идеологическом... где работали мерзчайшие угрёбки... потом якобы поработал разсветчикам... у него не было, нет и никогда не будет мозгов.... но психология битого дворового пацана... вот и сейчас оно поджало хвост как шелудивый пес, получивший пинок по хлебалу... но по привычке он еще будет скулить... надо удары продолжить до полной бездыханности туши...
показати весь коментар
28.03.2022 07:15 Відповісти
педофил путенин... начало карьеры в 5 отделе - идеологическом... где работали мерзчайшие угрёбки... потом якобы поработал разсветчикам... у него не было, нет и никогда не будет мозгов.... но психология битого дворового пацана... вот и сейчас оно поджало хвост как шелудивый пес, получивший пинок по хлебалу... но по привычке он еще будет скулить... надо удары продолжить до полной бездыханности туши...
показати весь коментар
28.03.2022 07:15 Відповісти
Всі ці Шульци, Макарони і така ж братія постійно роблять протирічливі заяви, типу до всіх добрі. Потім їх роз'яснюють, уточнюють, перефразовують. Постійно трішечки вагітні, в ту сторону де більше вигоди. Немає більших брехунів, ніж політики.
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28.03.2022 07:22 Відповісти
Всі ці Шульци, Макарони і така ж братія постійно роблять протирічливі заяви, типу до всіх добрі. Потім їх роз'яснюють, уточнюють, перефразовують. Постійно трішечки вагітні, в ту сторону де більше вигоди. Немає більших брехунів, ніж політики.
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28.03.2022 07:23 Відповісти
Всі ці Шульци, Макарони і така ж братія постійно роблять протирічливі заяви, типу до всіх добрі. Потім їх роз'яснюють, уточнюють, перефразовують. Постійно трішечки вагітні, в ту сторону де більше вигоди. Немає більших брехунів, ніж політики.
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28.03.2022 07:23 Відповісти
Всі ці Шульци, Макарони і така ж братія постійно роблять протирічливі заяви, типу до всіх добрі. Потім їх роз'яснюють, уточнюють, перефразовують. Постійно трішечки вагітні, в ту сторону де більше вигоди. Немає більших брехунів, ніж політики.
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28.03.2022 07:23 Відповісти
Первая крупная демонстрация с российскими флагами прошла в Бонне.




Якщо хтось ще не зрозумів чого дійсно прагне ота бидлота.
Не за "Великую Расію" вони вийшли, вони вийшли за "Савецкий Саюз"
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28.03.2022 07:23 Відповісти
путлеровские щупальца охопили нiмечiну.
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28.03.2022 08:29 Відповісти
Какие-то сбои у цензора. Оставляешь комментарий, он не появляется. Пробуешь повторно - опять то же самое, а потом сразу они все появляются. Думал, что проблема у меня, ан нет - не только. Цензор, если можно - устраните это. Но я думаю, что это ********* создает помеху.
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28.03.2022 07:28 Відповісти
Оставь комментарий и не пробуй повторно, зная что он появится..
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28.03.2022 10:29 Відповісти
Ніби сам так не думав.
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28.03.2022 07:36 Відповісти
Ніби сам так не думав.
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28.03.2022 07:36 Відповісти
Якщо не почати бити по цапським місцям, то не зрозуміло в чому тактика нашої армії на чолі з президентом? Війну треба переносити на територію цапії.Треба знищувати їхні місця, як вони знищують Маріуполь.Будинок за будинок, місце за місце, кров за кров.Як можна не стріляти в Севастополь, якщо з відтіль йде обстріл Одеси? В іншому разі це все схоже на зраду.
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28.03.2022 07:40 Відповісти
Закусывать надо...
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28.03.2022 07:45 Відповісти
Закусывать надо...
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28.03.2022 07:45 Відповісти
Що з коментами?
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28.03.2022 07:48 Відповісти
В першу ніч атаки,засипаючи всю Україну від Сходу до Заходу ракетами ,путін думав,що будуть зустрічати квітами його ушльопків?Звичайно, він дебіл - але не настільки же...
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28.03.2022 08:01 Відповісти
путін *****. хай дублюється.
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28.03.2022 08:04 Відповісти
Вы говнюки сами так думали, когда выжидали 3 дня в феврале и ни хрена не делали. Думали снова трубопроводы строить и с пуйлом целоваться.
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28.03.2022 08:10 Відповісти
Вы говнюки сами так думали, когда выжидали 3 дня в феврале и ни хрена не делали. Думали снова трубопроводы строить и с пуйлом целоваться.
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28.03.2022 08:11 Відповісти
Вы говнюки сами так думали, когда выжидали 3 дня в феврале и ни хрена не делали. Думали снова трубопроводы строить и с пуйлом целоваться.
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28.03.2022 08:14 Відповісти
А ну з компа - теж продублюється?

***

Але ж якими потрібно бути відбитими довбодятлами, щоб на повному серйозі вважати, що українці окуповані нацистами, а русская армія - "асвабадітєль!
***** )))))
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28.03.2022 08:43 Відповісти
Выкормили кремлядей чтобы посмотреть, как он будет в Украине людей убивать...
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28.03.2022 10:07 Відповісти
А надо было витать. И пускай бы эти войска чухали дальше, до самого Парыжу и Берлину.
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28.03.2022 12:44 Відповісти
Имперская гидра Путина живуча. Cases Израиля и Айзербайджана, слава богу, имеются, можно перенимать опыт "с колес". СССР воевал с Израилем с 1948 года, и постоянно проигрывал в связи поддержкой Израиля США, и Россия проиграет Украине при поддержке Запада, но нужна организационная перестройка на военные рельсы, меньше слов и заменить Ермака на военные структуры управления в подчинении Генштаба ВСУ
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09.05.2022 13:42 Відповісти
 
 