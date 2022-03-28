Путін дійсно думав, що українці вітатимуть війська РФ на своїй землі, але вони зірвали його плани, - Шольц
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Повномасштабним вторгненням в Україну президент РФ Володимир Путін домігся прямо протилежного тому, чого хотів, адже дійсно думав, що українці вітатимуть його війська на своїй землі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Фактично вся Україна зрослася як нація", - додав Шольц.
Він підкреслив, що українці зірвали плани Путіна, використовуючи наявні засоби для опору російському окупанту.
На його думку, дії Путіна також сприяли тому, що НАТО посилила захист східного флангу Альянсу.
Топ коментарі
+14 хрен
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+9 Lvbnhj
показати весь коментар28.03.2022 07:06
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Будь ласка, зачекайте...
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям
Якщо хтось ще не зрозумів чого дійсно прагне ота бидлота.
Не за "Великую Расію" вони вийшли, вони вийшли за "Савецкий Саюз"
***
Але ж якими потрібно бути відбитими довбодятлами, щоб на повному серйозі вважати, що українці окуповані нацистами, а русская армія - "асвабадітєль!
***** )))))