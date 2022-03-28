Знищення "Саратова" у Бердянську може підірвати впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій біля узбережжя України, - Британська розвідка

Знищення українськими військовими великого десантного корабля "Саратов", найімовірніше, призведе до того, що у ВМФ Росії виникнуть сумніви щодо можливості діяти близько від берегів України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні британської розвідки, яке опублікувало у Twitter Міністерство оборони Великої Британії.

"Знищення десантного корабля "Саратов" у Бердянську, ймовірно, підірве впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій у безпосередній близькості від узбережжя України у майбутньому", – йдеться в повідомленні

У британській розвідці також зазначають, що Росія продовжує підтримувати блокаду чорноморського узбережжя України "ефективно ізолюючи Україну від міжнародної морської торгівлі".

"Російські військово-морські сили також продовжують завдавати спорадичних ракетних ударів по об'єктах на всій території України", – констатують у розвідці Великої Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У знищеному кораблі "Саратов" було близько 20 танків, 45 БТРів та 400 осіб морської піхоти, - Арестович