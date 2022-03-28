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Знищення "Саратова" у Бердянську може підірвати впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій біля узбережжя України, - Британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бердянськ

Знищення українськими військовими великого десантного корабля "Саратов", найімовірніше, призведе до того, що у ВМФ Росії виникнуть сумніви щодо можливості діяти близько від берегів України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні британської розвідки, яке опублікувало у Twitter Міністерство оборони Великої Британії.

"Знищення десантного корабля "Саратов" у Бердянську, ймовірно, підірве впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій у безпосередній близькості від узбережжя України у майбутньому", – йдеться в повідомленні

У британській розвідці також зазначають, що Росія продовжує підтримувати блокаду чорноморського узбережжя України "ефективно ізолюючи Україну від міжнародної морської торгівлі".

"Російські військово-морські сили також продовжують завдавати спорадичних ракетних ударів по об'єктах на всій території України", – констатують у розвідці Великої Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У знищеному кораблі "Саратов" було близько 20 танків, 45 БТРів та 400 осіб морської піхоти, - Арестович

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Доброго ранку українці.
...
та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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28.03.2022 07:17
+6
Побольше бы таких подрывов!!! Слава Украине!!!
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28.03.2022 07:17
+5
Какие-то сбои у цензора. Оставляешь комментарий, он не появляется. Пробуешь повторно - опять то же самое, а потом сразу они все появляются. Думал, что проблема у меня, ан нет - не только. Цензор, если можно - устраните это. Но я думаю, что это ********* создает помеху.
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28.03.2022 07:25
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Доброго ранку українці.
...
та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
показати весь коментар
28.03.2022 07:17 Відповісти
Доброго ранку українці.
...
та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
показати весь коментар
28.03.2022 07:17 Відповісти
Доброго ранку українці.
...
та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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28.03.2022 07:17 Відповісти
Какие-то сбои у цензора. Оставляешь комментарий, он не появляется. Пробуешь повторно - опять то же самое, а потом сразу они все появляются. Думал, что проблема у меня, ан нет - не только. Цензор, если можно - устраните это. Но я думаю, что это ********* создает помеху.
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28.03.2022 07:25 Відповісти
після коменту (від вчора) -перевантажую сторінку.
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28.03.2022 08:44 Відповісти
Побольше бы таких подрывов!!! Слава Украине!!!
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28.03.2022 07:17 Відповісти
Каки-то сбои у цензора. Оставляешь комментарий, он не появляется. Пробуешь повторно - опять то же самое, а потом сразу они все появляются. Думал, что проблема у меня, ан нет - не только. Цензор, если можно - устраните это. Но я думаю, что это ********* создает помеху.
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28.03.2022 07:23 Відповісти
а ты не пробуй повторно, все нахрен зафлудили
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28.03.2022 10:52 Відповісти
Какие-то сбои у цензора. Оставляешь комментарий, он не появляется. Пробуешь повторно - опять то же самое, а потом сразу они все появляются. Думал, что проблема у меня, ан нет - не только. Цензор, если можно - устраните это. Но я думаю, что это ********* создает помеху.
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28.03.2022 07:24 Відповісти
Какие-то сбои у цензора. Оставляешь комментарий, он не появляется. Пробуешь повторно - опять то же самое, а потом сразу они все появляются. Думал, что проблема у меня, ан нет - не только. Цензор, если можно - устраните это. Но я думаю, что это ********* создает помеху.
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28.03.2022 07:24 Відповісти
Какие-то сбои у цензора. Оставляешь комментарий, он не появляется. Пробуешь повторно - опять то же самое, а потом сразу они все появляются. Думал, что проблема у меня, ан нет - не только. Цензор, если можно - устраните это. Но я думаю, что это ********* создает помеху.
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28.03.2022 07:25 Відповісти
Пусть гребут аляску отвоёвывают..
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28.03.2022 07:28 Відповісти
Какие-то сбои у цензора. Оставляешь комментарий, он не появляется. Пробуешь повторно - опять то же самое, а потом сразу они все появляются. Думал, что проблема у меня, ан нет - не только. Цензор, если можно - устраните это. Но я думаю, что это ********* создает помеху.
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28.03.2022 07:33 Відповісти
Какие-то сбои у цензора. Оставляешь комментарий, он не появляется. Пробуешь повторно - опять то же самое, а потом сразу они все появляются. Думал, что проблема у меня, ан нет - не только. Цензор, если можно - устраните это. Но я думаю, что это ********* создает помеху.
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28.03.2022 07:33 Відповісти
Дайте противокорабельных ракет!
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28.03.2022 07:36 Відповісти
а где фрегат..кузя..рязань..тамбов...вологда и кострома ..
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28.03.2022 08:05 Відповісти
а где фрегат..кузя..рязань..тамбов...вологда и кострома ..
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28.03.2022 08:05 Відповісти
Замовляйте протикорабельні ракети у 95-го кварталу, який їх в асфальтові офшори закатав.
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28.03.2022 08:08 Відповісти
Замовляйте протикорабельні ракети у 95-го кварталу, який їх в асфальтові офшори закатав.
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28.03.2022 08:13 Відповісти
Да проблема с ЦН
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28.03.2022 09:04 Відповісти
Да проблема с ЦН
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28.03.2022 09:04 Відповісти
Уроженцы побережья моря лаптевых только только вышли из бухточки на "мировые просторы океана" плотненько встали в порту, начали на девок засматриматься, а тут раз и пришлось нового "варяга" затопить. Это плохая традиция, сто лет еще не прошло, а тут опять гюйсы в зубы-врагу не сдается наш гордый варяг. Больше подходит песенка кАзладоева из "Бриллиантовой руки" - Остров невезения в Океане есть....... чтоб они не делали не идут дела, видно в понедельник их мама родила. (это о Крыме)
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28.03.2022 09:15 Відповісти
Где наши нептуны?Сейчас,как никогда,нужно наладить производство нептунов и Ольха М для армии и народа.Все производство нужно перенести в подземные заводы.Завозить работников на вахту с завязанными глазами .Забирать телефоны,чтобы работники не могли даже знать в какой области завод.Через 2-3 месяца проводить замену.Только в глубокой секретности,ещё и под землёй можно наладить производство ценных ракет для армии и народа!Сейчас,как никогда,нужны эти ракеты как воздух!И не забудьте проверить всех на детекторе лжи .Много в ВПК ,да и в арми,СБУ завербованных агентов кремля.Нужно проверить всех на полиграые и агентов расстрелять!Слава Украине!
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28.03.2022 11:28 Відповісти
Где наши нептуны?Сейчас,как никогда,нужно наладить производство нептунов и Ольха М для армии и народа.Все производство нужно перенести в подземные заводы.Завозить работников на вахту с завязанными глазами .Забирать телефоны,чтобы работники не могли даже знать в какой области завод.Через 2-3 месяца проводить замену.Только в глубокой секретности,ещё и под землёй можно наладить производство ценных ракет для армии и народа!Сейчас,как никогда,нужны эти ракеты как воздух!И не забудьте проверить всех на детекторе лжи .Много в ВПК ,да и в арми,СБУ завербованных агентов кремля.Нужно проверить всех на полиграые и агентов расстрелять!Слава Украине!
показати весь коментар
28.03.2022 11:28 Відповісти
Где наши нептуны?Сейчас,как никогда,нужно наладить производство нептунов и Ольха М для армии и народа.Все производство нужно перенести в подземные заводы.Завозить работников на вахту с завязанными глазами .Забирать телефоны,чтобы работники не могли даже знать в какой области завод.Через 2-3 месяца проводить замену.Только в глубокой секретности,ещё и под землёй можно наладить производство ценных ракет для армии и народа!Сейчас,как никогда,нужны эти ракеты как воздух!И не забудьте проверить всех на детекторе лжи .Много в ВПК ,да и в арми,СБУ завербованных агентов кремля.Нужно проверить всех на полиграые и агентов расстрелять!Слава Украине!
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28.03.2022 11:29 Відповісти
Где наши нептуны?Сейчас,как никогда,нужно наладить производство нептунов и Ольха М для армии и народа.Все производство нужно перенести в подземные заводы.Завозить работников на вахту с завязанными глазами .Забирать телефоны,чтобы работники не могли даже знать в какой области завод.Через 2-3 месяца проводить замену.Только в глубокой секретности,ещё и под землёй можно наладить производство ценных ракет для армии и народа!Сейчас,как никогда,нужны эти ракеты как воздух!И не забудьте проверить всех на детекторе лжи .Много в ВПК ,да и в арми,СБУ завербованных агентов кремля.Нужно проверить всех на полиграые и агентов расстрелять!Слава Украине!
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28.03.2022 12:30 Відповісти
 
 