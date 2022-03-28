Знищення "Саратова" у Бердянську може підірвати впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій біля узбережжя України, - Британська розвідка
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Знищення українськими військовими великого десантного корабля "Саратов", найімовірніше, призведе до того, що у ВМФ Росії виникнуть сумніви щодо можливості діяти близько від берегів України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні британської розвідки, яке опублікувало у Twitter Міністерство оборони Великої Британії.
"Знищення десантного корабля "Саратов" у Бердянську, ймовірно, підірве впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій у безпосередній близькості від узбережжя України у майбутньому", – йдеться в повідомленні
У британській розвідці також зазначають, що Росія продовжує підтримувати блокаду чорноморського узбережжя України "ефективно ізолюючи Україну від міжнародної морської торгівлі".
"Російські військово-морські сили також продовжують завдавати спорадичних ракетних ударів по об'єктах на всій території України", – констатують у розвідці Великої Британії.
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Слава нації
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Слава нації
Смерть фашистських *********