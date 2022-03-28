Європа зможе позбутися енергетичної залежності від Росії вже за два роки, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європа прагне не заборонити російські енергоресурси, а займається диверсифікацією джерел постачання на свою територію, що зможе зробити вже за два роки.
Про це сказав високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми хочемо знизити нашу залежність від російських газу та нафти, адже ми дуже від них залежні. Зараз видається, що вони є ненадійним партнером. Тому ми хочемо диверсифікувати наші джерела, і Близький Схід відіграє велику роль", - зазначив Боррель.
Він додав, що зменшити споживання викопного палива також можуть допомогти відновлювані джерела енергетики.
Топ коментарі
+9 Бенина Мама
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+7 Aleks Schneider ca0fabee
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+5 Вячеслав Галушка
показати весь коментар28.03.2022 08:22
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Дальше эту Куйловскую подстилку можете не читать.
Не зря себе аргентинское гражданство прикупила. Чтобы было куда бежать
Спасибі.
у него 15 - 20 тыс ракет(уже понятно всем кто не даун) на нас уйдет половина максимум до капитуляции одной из сторон. но мы будем в руинах в любом случае через 2-3 месяца полностью. в руинах не городов(на них всем пофиг) а в руинах инфраструктурного производства( до строится за 1 год .а вот инвестор не приходит десятки лет опосля...) и именно нашу инфраструктурку. рвут в клочья.
мясо они нарожают ещё миллион- другой.а вот как ты потом скажешь кому то в мире - Мы безопасная страна! давайте ваши технологии будем строить у нас заводы? а никак. причем юмор(черный) в том - что у них то войны вообще нет!..
Сколько уничтоженых аэродромов\топливных баз\ складов в рф? ноль... это не война. это уничтожение инфраструктуры страны.которую делать 20-30 лет. и хрен кто поможет. ведь в 14 их вообще не волновало наше будущее. так с чего им париться сейчас?
Посмотрите на Макрона. Орбана. Шольца. на политику Австрии.Испании.Греции.Италии.Нидерландов..
максимум - оборонительное камикадзе оружие(нет шансов отступить) ни арты. ни балистики. ни пво. да нихрена. чисто моджахед стайл. но не оружие для Атаки Врага. то есть мы отбиваемся ценой своих отнюдь! не бесконечных Героев и Воинов. которые реально гибнут пи..ц в каких колвах!... и выдавать за победу 1 000 Героев против 10 000 орков. это не в какие ворота. да у нас их всего 10 000 поймите. мы 32 года их растили. их перетопчут за 2-3 месяца. потом примут Муть3. и продолжат нам втирать что всё ок.
п.с я не верю в Гром2. в Нептун. Плутон и прочий бред. это чисто показушная теоритическая херня. там доводить до ума 5-10 лет это Минимум! а дороги дают возможность Нашим очень быстро перевозить всё что нужно для моджахед стайл войны. т.е мы готовились иначе с 19 года.
Мариуполь капкан. чтобы не просрать Киев.. кто не понял(всё ещё) не поймет никогда.
Война слабого(мы - нет наступательных сил вообще) и сильного(они - клепали ракеты 32 года) не выигрывается без чудовищных жертв(М.С.Ч.И)
Всё остальное это штрафбат. все 70к его орков это штрафбат.ненадежные генералы.голосующие за оппов орки. алкаши.геи нары.маньяки всё это в 1 волне 28 дней кидалось на нас.а реально дерьмо.то есть орки Сарумана если уж на то пошло. кидаются с 28 дня.