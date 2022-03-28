УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11245 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Санкції проти Росії
3 959 70
газ (2588) нафта (707) росія (47349) Євросоюз (7148) Боррель (811)

Європа зможе позбутися енергетичної залежності від Росії вже за два роки, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

борель

Європа прагне не заборонити російські енергоресурси, а займається диверсифікацією джерел постачання на свою територію, що зможе зробити вже за два роки.

Про це сказав високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо знизити нашу залежність від російських газу та нафти, адже ми дуже від них залежні. Зараз видається, що вони є ненадійним партнером. Тому ми хочемо диверсифікувати наші джерела, і Близький Схід відіграє велику роль", - зазначив Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Німеччини Штайнмаєр попередив німців про "важкі часи" через війну в Україні

Він додав, що зменшити споживання викопного палива також можуть допомогти відновлювані джерела енергетики.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
"Європа прагне не заборонити російські енергоресурси..."
Дальше эту Куйловскую подстилку можете не читать.
показати весь коментар
28.03.2022 08:17
+7
В общем , всё, как обычно в трусливом ЕС. Видимо, пришло время перенести войну за пределы Украины. Может быть тогда начнут чухаться.
показати весь коментар
28.03.2022 08:19
+5
На рамблере на полном серьёзе обсуждают голод в Европе)))
показати весь коментар
28.03.2022 08:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Європа прагне не заборонити російські енергоресурси..."
Дальше эту Куйловскую подстилку можете не читать.
показати весь коментар
28.03.2022 08:17 Відповісти
Зря.
показати весь коментар
28.03.2022 09:18 Відповісти
О! Теперь уже 2. То говорили до конца 2022. Долбодятлы
показати весь коментар
28.03.2022 08:17 Відповісти
То говорили немцы, а этот глаголит за весь ЕС
показати весь коментар
28.03.2022 08:36 Відповісти
В общем , всё, как обычно в трусливом ЕС. Видимо, пришло время перенести войну за пределы Украины. Может быть тогда начнут чухаться.
показати весь коментар
28.03.2022 08:19 Відповісти
я бы нанес удар по венгрии
показати весь коментар
28.03.2022 09:56 Відповісти
В общем , всё, как обычно в трусливом ЕС. Видимо, пришло время перенести войну за пределы Украины. Может быть тогда начнут чухаться.
показати весь коментар
28.03.2022 08:19 Відповісти
На рамблере на полном серьёзе обсуждают голод в Европе)))
показати весь коментар
28.03.2022 08:22 Відповісти
Ви не просто *****, ви ********** у ступіні "n". Єдним словом - ВИШКРЕБКИ.
показати весь коментар
28.03.2022 08:31 Відповісти
Жозеп Борель типовий предсавник ганебного імпотентного європейського політикуму
показати весь коментар
28.03.2022 08:31 Відповісти
Тьфу, мля
показати весь коментар
28.03.2022 08:46 Відповісти
А що залишиться від Европи за 2 роки?
показати весь коментар
28.03.2022 08:47 Відповісти
А що залишиться від Європи за 2 роки?
показати весь коментар
28.03.2022 08:48 Відповісти
А що залишиться від Європи зв 2 роки?
показати весь коментар
28.03.2022 08:49 Відповісти
Вот столько и будет длится война
показати весь коментар
28.03.2022 08:53 Відповісти
А що залишиться від Європи зв 2 роки?
показати весь коментар
28.03.2022 09:01 Відповісти
Невменяемые...
показати весь коментар
28.03.2022 09:01 Відповісти
А що залишиться від Європи зв 2 роки?
показати весь коментар
28.03.2022 09:01 Відповісти
Пі..си
показати весь коментар
28.03.2022 09:01 Відповісти
Пі..си
показати весь коментар
28.03.2022 09:01 Відповісти
А що залишиться від Європи зв 2 роки?
показати весь коментар
28.03.2022 09:06 Відповісти
А що залишиться від Європи зв 2 роки?
показати весь коментар
28.03.2022 09:06 Відповісти
Що залишиться від Європи за2 роки?
показати весь коментар
28.03.2022 09:07 Відповісти
Эта гнида(Борель) дважды была замешана в коррупционных скандалах.
Не зря себе аргентинское гражданство прикупила. Чтобы было куда бежать
показати весь коментар
28.03.2022 09:14 Відповісти
Люди не розуміють. Потерпіть іще 2 роки. Чмо
показати весь коментар
28.03.2022 09:19 Відповісти
Не добавляйте 100 раз комментарий. Добавили и ждите, через 5-10 мин появится.
показати весь коментар
28.03.2022 09:59 Відповісти


Спасибі.
показати весь коментар
28.03.2022 11:18 Відповісти
А кто ж даст то эти 2 года?
у него 15 - 20 тыс ракет(уже понятно всем кто не даун) на нас уйдет половина максимум до капитуляции одной из сторон. но мы будем в руинах в любом случае через 2-3 месяца полностью. в руинах не городов(на них всем пофиг) а в руинах инфраструктурного производства( до строится за 1 год .а вот инвестор не приходит десятки лет опосля...) и именно нашу инфраструктурку. рвут в клочья.
мясо они нарожают ещё миллион- другой.а вот как ты потом скажешь кому то в мире - Мы безопасная страна! давайте ваши технологии будем строить у нас заводы? а никак. причем юмор(черный) в том - что у них то войны вообще нет!..
Сколько уничтоженых аэродромов\топливных баз\ складов в рф? ноль... это не война. это уничтожение инфраструктуры страны.которую делать 20-30 лет. и хрен кто поможет. ведь в 14 их вообще не волновало наше будущее. так с чего им париться сейчас?
Посмотрите на Макрона. Орбана. Шольца. на политику Австрии.Испании.Греции.Италии.Нидерландов..
максимум - оборонительное камикадзе оружие(нет шансов отступить) ни арты. ни балистики. ни пво. да нихрена. чисто моджахед стайл. но не оружие для Атаки Врага. то есть мы отбиваемся ценой своих отнюдь! не бесконечных Героев и Воинов. которые реально гибнут пи..ц в каких колвах!... и выдавать за победу 1 000 Героев против 10 000 орков. это не в какие ворота. да у нас их всего 10 000 поймите. мы 32 года их растили. их перетопчут за 2-3 месяца. потом примут Муть3. и продолжат нам втирать что всё ок.

п.с я не верю в Гром2. в Нептун. Плутон и прочий бред. это чисто показушная теоритическая херня. там доводить до ума 5-10 лет это Минимум! а дороги дают возможность Нашим очень быстро перевозить всё что нужно для моджахед стайл войны. т.е мы готовились иначе с 19 года.

Мариуполь капкан. чтобы не просрать Киев.. кто не понял(всё ещё) не поймет никогда.
Война слабого(мы - нет наступательных сил вообще) и сильного(они - клепали ракеты 32 года) не выигрывается без чудовищных жертв(М.С.Ч.И)

Всё остальное это штрафбат. все 70к его орков это штрафбат.ненадежные генералы.голосующие за оппов орки. алкаши.геи нары.маньяки всё это в 1 волне 28 дней кидалось на нас.а реально дерьмо.то есть орки Сарумана если уж на то пошло. кидаются с 28 дня.
показати весь коментар
28.03.2022 10:48 Відповісти
Це все нагадує мені позицію України в 2005 році. Реально позбавилися від закупок газу з РФ тільки в 2014 чи 2015.
показати весь коментар
28.03.2022 11:06 Відповісти
Ублюдки.
показати весь коментар
28.03.2022 11:17 Відповісти
а поки рублі купуватимуть?
показати весь коментар
28.03.2022 11:31 Відповісти
 
 