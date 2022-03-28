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Війська РФ зранку знову обстріляли Рубіжне: є загиблий і поранений, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рубіжне

Російські війська зранку 28 березня знову обстріляли місто Рубіжне Луганської області, є загиблий і поранений.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Невтішні новини із самого ранку – росіяни знов обстріляли Рубіжне. Постраждав житловий будинок, знайдено тіло одного загиблого, пораненого відправлено каретою швидкої допомоги до лікарні. Кількість жертв ще уточнюється", - зазначив він.

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28.03.2022 08:34 Відповісти
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28.03.2022 08:34 Відповісти
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28.03.2022 08:34 Відповісти
Рубіжне, Лисиче, Сєвєр, тримайтеся рідні!
За нашими ЗСУ не заржавеет.
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28.03.2022 09:23 Відповісти
 
 