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Унаслідок збройної агресії РФ загинуло 143 дитини, 216 - поранено, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

143 дитини загинуло та 216 поранено за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше постраждало дітей у Київській - 67, Харківській - 49, Донецькій - 53, Чернігівській - 38, Миколаївський - 30, Луганській - 27, Запорізькій - 21, Херсонській - 24, столиці - 16, Житомирській - 15 та Сумській - 14 областях.

27 березня 2022 року військовослужбовцями ЗС РФ було обстріляно села Ізюмського району Харківської області. Внаслідок обстрілів загинуло 3 дитини та одна отримала поранення.

27 березня 2022 року через обстріл окупантами Луганщини двоє дітей отримали поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти розстріляли родину в авто на Харківщині, серед загиблих - трирічна дитина, - прокуратура. ФОТО

Також 27 березня 2022 року внаслідок обстрілу ворогом селища у Фастівському районі Київської області була поранена дитина.

В Херсонській області в лікарні помер 15–річний хлопець від поранень, які він отримав внаслідок артилерійського обстрілу.

В Сумській області 27 березня 2022 року військовий транспортний засіб РФ здійснив наїзд на родину, яка йшла по дорозі, внаслідок чого 15-річний підліток отримав травми, а його батько помер у лікарні.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 733 заклади освіти. 74 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+6
"Сумма противоречий между Украиной и Россией примерно такая же,
как между Израилем и Арабским миром.
Путин, оправдывая цели вторжения в Украину,
использовал не экономическую рамку, не политическую,
а мета-историческую....
По сути мы сражаемся за наследие Киевской Руси,
за право первородства.
Как арабы и евреи сражаются за Храмовую гору -
мы сражаемся за Киево-Печерскую Лавру....
Наш конфликт принадлежит к разряду нерешаемых -
мирное соглашение можно заключить,
но лишь затем, чтобы новая фаза конфликта
повторилась чуть позднее..
..или же надо менять характер путинской России.
Война Украины с Россией,
это не первая фаза конфликта,
которому, как минимум, 400 лет.
И ни о какой "демилитаризации Украины"
речи быть не может."(С)
Арестович
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28.03.2022 08:55
+2
Всі кацапські вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
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28.03.2022 09:00
+2
Как может погибнуть всего 147 детей, если по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибло почти 5 тысяч человек, 210 из которых - дети. То есть только в Мариуполе погибло 210 детей. Соответствующие данные журналистам предоставил мэр города Вадим Бойченко. Информация мной взята с сайта Униан.
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28.03.2022 21:28
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"Сумма противоречий между Украиной и Россией примерно такая же,
как между Израилем и Арабским миром.
Путин, оправдывая цели вторжения в Украину,
использовал не экономическую рамку, не политическую,
а мета-историческую....
По сути мы сражаемся за наследие Киевской Руси,
за право первородства.
Как арабы и евреи сражаются за Храмовую гору -
мы сражаемся за Киево-Печерскую Лавру....
Наш конфликт принадлежит к разряду нерешаемых -
мирное соглашение можно заключить,
но лишь затем, чтобы новая фаза конфликта
повторилась чуть позднее..
..или же надо менять характер путинской России.
Война Украины с Россией,
это не первая фаза конфликта,
которому, как минимум, 400 лет.
И ни о какой "демилитаризации Украины"
речи быть не может."(С)
Арестович
показати весь коментар
28.03.2022 08:55 Відповісти
На конец то дошло, тут другого не дано. Або Україна або Росія.

Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
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28.03.2022 09:22 Відповісти
На конец то дошло, тут другого не дано. Або Україна або Росія.

Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
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28.03.2022 09:22 Відповісти
На конец то дошло, тут другого не дано. Або Україна або Росія.

Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
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28.03.2022 09:22 Відповісти
На конец то дошло, тут другого не дано. Або Україна або Росія.

Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
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28.03.2022 09:23 Відповісти
На конец то дошло, тут другого не дано. Або Україна або Росія.

Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
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28.03.2022 09:23 Відповісти
На конец то дошло, тут другого не дано. Або Україна або Росія.

Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
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28.03.2022 09:24 Відповісти
Всі кацапські вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
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28.03.2022 09:00 Відповісти
Заплатите рабсияне за преступления и убийства украинских граждан на порядок больше.
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28.03.2022 09:15 Відповісти
Ось на що здатне рашиське бидло : вбивати дітей ,вбивати незахищених громадян ,руйнувати міста ,грабувати і знищувати будь яку іншу думку це рашизм ,дика орда будьте прокляті.
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28.03.2022 09:20 Відповісти
Ось на що здатне рашиське бидло : вбивати дітей ,вбивати незахищених громадян ,руйнувати міста ,грабувати і знищувати будь яку іншу думку це рашизм ,дика орда будьте прокляті.
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28.03.2022 09:20 Відповісти
Ось на що здатне рашиське бидло : вбивати дітей ,вбивати незахищених громадян ,руйнувати міста ,грабувати і знищувати будь яку іншу думку це рашизм ,дика орда будьте прокляті.
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28.03.2022 09:20 Відповісти
Ось на що здатне рашиське бидло : вбивати дітей ,вбивати незахищених громадян ,руйнувати міста ,грабувати і знищувати будь яку іншу думку це рашизм ,дика орда будьте прокляті.
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28.03.2022 09:20 Відповісти
Ось на що здатне рашиське бидло : вбивати дітей ,вбивати незахищених громадян ,руйнувати міста ,грабувати і знищувати будь яку іншу думку це рашизм ,дика орда будьте прокляті.
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28.03.2022 09:21 Відповісти
Особисто я в таку "офіційну" статистику не вірю! Чи ці данні лише по Маріуполю???
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28.03.2022 09:23 Відповісти
Ось на що здатні рашиське бидло ,вбивати дітей мирних громадян ,руйнувати наші міста ,грабувати ,знищувати всіх хто не поділяє іх методи ,це рашизм ,дика орда, будьте прокляті
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28.03.2022 09:24 Відповісти
Ось на що здатні рашиське бидло ,вбивати дітей мирних громадян ,руйнувати наші міста ,грабувати ,знищувати всіх хто не поділяє іх методи ,це рашизм ,дика орда, будьте прокляті
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28.03.2022 09:24 Відповісти
Ось на що здатні рашиське бидло ,вбивати дітей мирних громадян ,руйнувати наші міста ,грабувати ,знищувати всіх хто не поділяє іх методи ,це рашизм ,дика орда, будьте прокляті
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28.03.2022 09:24 Відповісти
повторения
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28.03.2022 09:31 Відповісти
За вбитих наших дітей потрібно карати так щоб москалі всикалися. https://twitter.com/TyshkomNyshkom/status/1508329370548674561?s=20&t=DJf65plyK3J0J1RLNbt3vw
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28.03.2022 10:14 Відповісти
За вбитих наших дітей потрібно карати так щоб москалі всикалися.https://www.reddit.com/r/UkraineWarVideoReport/comments/tpa1ss/ukrainian_soldiers_shoot_at_pow_238/
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28.03.2022 10:15 Відповісти
Как может погибнуть всего 147 детей, если по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибло почти 5 тысяч человек, 210 из которых - дети. То есть только в Мариуполе погибло 210 детей. Соответствующие данные журналистам предоставил мэр города Вадим Бойченко. Информация мной взята с сайта Униан.
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28.03.2022 21:28 Відповісти
сколько враг говорит писать, столько и пишут.Иначе не объяснишь.
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28.03.2022 22:31 Відповісти
Да, странные данные …
Мариуполь отделен от Украины что ли ?
Мариуполь 216
Украина 143
Получается больше 350 деток погибло …
Какой ужас, сердце кровью обливается.😢
Это невыносимо ..
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29.03.2022 00:33 Відповісти
 
 