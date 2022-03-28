Україна найбільше потребує від Заходу зброї: питання номер один - це літаки і танки, - Зеленський

Перемога України в російсько-українській війні полягатиме у збереженні якомога більшої кількості життів.

Про це в інтерв’ю журналу The Economist заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перемога – це можливість врятувати якомога більше життів", - відповів Глава держави на питання, як виглядатиме перемога України в російсько-українській війні.

За його словами, нині Україна найбільше потребує від Заходу зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина продала Україні тисячі протитанкових гранатометів "Матадор", - ЗМІ

"Номер один - це літаки. Номер два, але це насправді є номером один, - танки", - заявив Зеленський.

Президент також розповів, чому часто виходить за межі Офісу Президента, а не весь час залишається всередині будівлі.

"Якщо я не вийду навіть упродовж трьох-чотирьох діб, а залишуся лише в своєму офісі, я не буду знати, що відбувається в світі", - сказав глава держави.

Зеленський також додав, що дуже важливо бути чесним перед людьми, щоб вони продовжували вірити тобі.

"Треба бути чесним, щоб люди тобі повірили. Треба залишатися собою", - зазначив він.