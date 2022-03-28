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Україна найбільше потребує від Заходу зброї: питання номер один - це літаки і танки, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Перемога України в російсько-українській війні полягатиме у збереженні якомога більшої кількості життів.

Про це в інтерв’ю журналу The Economist заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перемога – це можливість врятувати якомога більше життів", - відповів Глава держави на питання, як виглядатиме перемога України в російсько-українській війні.

За його словами, нині Україна найбільше потребує від Заходу зброї.

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"Номер один - це літаки. Номер два, але це насправді є номером один, - танки", - заявив Зеленський.

Президент також розповів, чому часто виходить за межі Офісу Президента, а не весь час залишається всередині будівлі.

"Якщо я не вийду навіть упродовж трьох-чотирьох діб, а залишуся лише в своєму офісі, я не буду знати, що відбувається в світі", - сказав глава держави.

Зеленський також додав, що дуже важливо бути чесним перед людьми, щоб вони продовжували вірити тобі.

"Треба бути чесним, щоб люди тобі повірили. Треба залишатися собою", - зазначив він.
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Топ коментарі
+12
Навіщо танки?
Ти ж збираєшся домовитись з хайлом.
І Крим та Донбас звільняти не спішиш.
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28.03.2022 09:41
+11
Проблема зеленского (а значит и Украины) в том что он не понимает что происходит в мире, какая геополитическая ситуация.
Иначе бы он не пошел в президенты.
Он поперся в презеденты на хайпе, полностью проигнорировав российскую угрозу, будучи презедентом, на хайпе беспокоился только про свой рейтинг, закатывая деньги на оборону в асфальт.
И сейчас, выступая перед парламентами разных стран, давит на жалость, рассказывая о убитых мирных гражданах и разрушенных городах.
На самом деле это война цивилизационная, может быть 3-я мировая, и аппелировать к западному миру нужно с этой позиции. Если зверя не остановить сейчас всем вместе, тогда он прийдёт к каждому по-отдельности. И запад должен это осознавать а не просто сожалеть о разрушенных городах и убитых.
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28.03.2022 10:04
+9
Під асфальтом подивіться, там танки, літаки, ППО та все інше.
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28.03.2022 09:46
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його вклинило чи він інших слів не знає?
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28.03.2022 10:01 Відповісти
Танки это супер, в кто на них будет ездить? Это ж не машина, пошёл в автошколу и готово
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28.03.2022 10:05 Відповісти
Танки это супер, в кто на них будет ездить? Это ж не машина, пошёл в автошколу и готово
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28.03.2022 10:05 Відповісти
А я гадав йому бітум для "Великого Крадівництва" потрібен.
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28.03.2022 10:05 Відповісти
А я гадав йому бітум для "Великого Крадівництва" потрібен.
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28.03.2022 10:05 Відповісти
А я гадав йому бітум для "Великого Крадівництва" потрібен.
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28.03.2022 10:05 Відповісти
"Якби Україна отримала 80 бойових літаків, 100 нових танків і чотириста БТР, ситуація на фронті повністю змінилася б, - про це в ефірі Polsat News сказав Петро Порошенко. Він наголосив: українська армія показала, що нам не потрібні війська НАТО, нам потрібна їхня зброя."
Хай би йому порох вже методички понаписував...
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28.03.2022 10:05 Відповісти
Він все озвучує. Але пізніше. Коли вже про авторство підзабудуть.
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31.03.2022 00:00 Відповісти
Насправді не важливо хто озвучує і під чиїм партійними стягами, головне зараз зберегти країну, і це треба ще на вчора. Саме тому мене вкурвлює наразі Зе, бо воно думає як пропіаритися використовуючи війну, воєний стан і ЗСУ, і починає робити якісь адекватні заяви лише після зондування громадської думки на яку тисне ОП через телебачення. Воно не державний діяч воно артист якому треба оплиски публіки.
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31.03.2022 00:38 Відповісти
його вклинило чи він інших слів не знає?
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28.03.2022 10:15 Відповісти
В 1991 году после распада СССР Украина была одной из ведущих стран мира по количеству боевой авиации, танков и боеприпасов. Где это все?
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28.03.2022 10:18 Відповісти
От-от, "по количеству". Стан же ж нікого не цікавить... А, ні! Юлю Володимирівну і Гриценка - цікавив.
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31.03.2022 00:04 Відповісти
його вклинило чи він інших слів не знає?
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28.03.2022 10:23 Відповісти
його вклинило чи він інших слів не знає?
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28.03.2022 10:23 Відповісти
його вклинило чи він інших слів не знає?
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28.03.2022 10:23 Відповісти
його вклинило чи він інших слів не знає?
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28.03.2022 10:23 Відповісти
Інші йому не написали!
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28.03.2022 10:25 Відповісти
Я вибачаюсь,але у мене питання???На *** вам 100 нових танків,і 400БТР.??? Як уже завезли,джавелінів,стінгерів, ,хавалів,панцерфаустів.Дронів камікадзе і т.д.,Що уже хватить переїбашити не тільки це,що стоїть і завезене під границями України,але уже хватить на те що стоїть на хранєнії в (рф)ще 1970 року.А чим заправляти ці танки і БТР,як вони жруть по 300-500літрів солярки на 100 км.??? Якщо треба мобільність нашої армії,то закупіть 2500-5000 тисяч мітсубісі L-200,(тільки не ленд-крузери,бо ********** всі)Поставте кулемети ,стінгери,давеліниі по 10-20 чоловік переміщайтесь і їбаште кацапню.А то вони спокійно на 2-3 БМП,заїзджають в Славутич,та інші міста,наче приїхали пива попить.
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28.03.2022 10:24 Відповісти
Хіба не очевидно, навіть, з представництвом міжнародного червоного Хреста в ростові, що це схоже на те, якби під час другої світової, те представництво розмістилося в Освенцімумі і зустрічало, викрадених по всій Європі людей! (хай вибачать мене євреї за таке порівняння, один з моїх дідів теж, ще пілітком, був вивезений в концтабір, де воду давали, в якій плавали воші)

Може, вже варто почати покладатися на своїй людей: Наполеон, оголосивши конкурс, отримав винахід Пастера!
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28.03.2022 11:03 Відповісти
В 1991 году после распада СССР Украина была одной из ведущих стран мира по количеству боевой авиации, танков и боеприпасов. Где это все?
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28.03.2022 11:10 Відповісти
Зедибілізм в дії.
Коли навкруги весь світ, закликам, до зміцнення обороноздатності держави та смажив шашлик та закатував гроші "в асфальт" ...
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28.03.2022 11:45 Відповісти
Україні не потрібен зараз блаZeнь
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28.03.2022 11:52 Відповісти
И чьи это молочные братья Зладостанов со шлепером? Хтозна...
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28.03.2022 11:58 Відповісти
И чьи это молочные братья Зладостанов со шлепером? Хтозна...
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28.03.2022 12:02 Відповісти
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