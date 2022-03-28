УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11091 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 279 2
війна (56949) росія (47349) Міжнародний_кримінальний_суд (168) Малюська Денис (295) воєнні злочини (1575)

Кількість країн, які звернулися до Міжнародного кримінального суду через злочини РФ в Україні, зросла до 42, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гаага

У разі визнання Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів російських військ, причетні до них можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду.

Про це повідомив у фейсбуці міністр юстиції України Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, всі особи, які вчинили злочини проти людяності та геноцид, є потенційно особами, щодо яких вже ведеться розслідування, тому що 42 країни вже подали заяви і підтримали таке розслідування МКС. Ті особи, яких суд визнає винними, зрештою отримають покарання у вигляді, наприклад, тривалого позбавлення волі.

"Мені складно уявити цивілізовану європейську країну, яка б не затримала і не передала МКС якогось воєнного злочинця, наприклад, політичного чи військового керівника з Росії. Такий вирок буде означати, що дипломатичний паспорт, скоріш за все, росіянам не допоможе, вони будуть ув’язнені на території будь-якої європейської або іншої країни, яка визнає юрисдикцію МКС, передані в Гаагу і отримають ув’язнення. Тобто це такий серйозний ризик, якого росіяни, очевидно, дуже бояться", - зауважив український міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже тисячу російських загарбників взято у полон, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не добавляйте 100 раз комментарий. Добавили и ждите, через 5-10 мин появится.
показати весь коментар
28.03.2022 09:58 Відповісти
МОСКОВІЯ В ЧЕРГОВИЙ РАЗ ВЛАШТУВАЛА ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ !!!!!
показати весь коментар
28.03.2022 17:19 Відповісти
 
 