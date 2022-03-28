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Війська РФ обстрілюють Криворізький район з території Херсонщини, - голова Дніпропетровської облради Лукашук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі на 28 березня російські військові обстрілювали Криворізький район Дніпропетровської області з території Херсонщини.
Про це у Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.
"8:20. 33-тя доба повномасштабного вторгнення. Дніпропетровщина, зараз все спокійно. Завдяки нашим захисникам, нині в області повністю контрольована ситуація. Ракетних ударів протягом ночі не відбулося. Окупанти провокували наших захисників, обстрілюючи Криворізький район з території Херсонщини. Втім, на щастя, постраждалих немає", - розповів він.
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