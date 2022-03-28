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Війська РФ обстрілюють Криворізький район з території Херсонщини, - голова Дніпропетровської облради Лукашук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

Вночі на 28 березня російські військові обстрілювали Криворізький район Дніпропетровської області з території Херсонщини.

Про це у Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"8:20. 33-тя доба повномасштабного вторгнення. Дніпропетровщина, зараз все спокійно. Завдяки нашим захисникам, нині в області повністю контрольована ситуація. Ракетних ударів протягом ночі не відбулося. Окупанти провокували наших захисників, обстрілюючи Криворізький район з території Херсонщини. Втім, на щастя, постраждалих немає", - розповів він.

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Кто пропустил войска раши из Крыма на Херсонщину ????
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28.03.2022 09:54 Відповісти
Кто пропустил войска раши из Крыма на Херсонщину ????
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28.03.2022 09:54 Відповісти
Кто пропустил войска раши из Крыма на Херсонщину ????
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28.03.2022 09:55 Відповісти
Кто пропустил войска раши из Крыма на Херсонщину ????
показати весь коментар
28.03.2022 09:55 Відповісти
Кто пропустил войска раши из Крыма на Херсонщину ????
показати весь коментар
28.03.2022 09:55 Відповісти
Кто пропустил войска раши из Крыма на Херсонщину ????
показати весь коментар
28.03.2022 09:55 Відповісти
Кто пропустил войска раши из Крыма на Херсонщину ????
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28.03.2022 09:55 Відповісти
Найвеличніший нелох.
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28.03.2022 10:30 Відповісти
Не добавляйте 100 раз комментарий. Добавили и ждите, через 5-10 мин появится.
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28.03.2022 09:57 Відповісти
Дуже дивна подача інформації - Орки провокують наші війська ракетними обстрілами-. Чому провокують? Вони просто обстрілюють. Хочуть вбивати, руйнувати. Будь ласка, хоч не пишіть що наші мужньо не відповідають обстрілам. Бо це вже буде якимось кіздєцом.
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28.03.2022 09:59 Відповісти
......Леся Никитюк - "Сіла птаха".....
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28.03.2022 10:01 Відповісти
В
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28.03.2022 10:09 Відповісти
Наєв, він зараз гуманітаркою опікується...
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28.03.2022 10:10 Відповісти
Победные реляции про Анонимусов которые типа мегатонны информации вскрывают, правда никто не видел. А патриотичный украинский сайт без всяких фанфар какая то руска сволочь регулярно ложит. И мы это ощущаем.
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28.03.2022 10:12 Відповісти
фсбу
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28.03.2022 10:24 Відповісти
Суцільне блазнювання зюзязидентської опи влади. Й цинічне вбивство захисників
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28.03.2022 10:27 Відповісти
 
 