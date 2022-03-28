УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11091 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 035 12
війна (56949) Укрзалізниця (2041) гуманітарна допомога (730) Тимошенко_Кирило (493) Офіс Президента (1752)

За три тижні березня в Україну ввезено майже 150 тисяч тонн гуманітарної допомоги, – ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гуманітарка

Україна за три тижні березня отримала від міжнародних партнерів 148 566 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Частину цього вантажу, а саме – 38 388 тонн – доставила "Укрзалізниця". Значну роботу з доставки виконали і автомобільні перевізники.

"Хочу подякувати небайдужим людям, які допомагають нашій країні, працівникам обласних логістичних хабів, "Укрзалізниці", водіям автотранспорту, волонтерам, всім, хто докладає зусиль, щоб продукти, медикаменти, пальне, інші необхідні речі потрапляли в ті міста, села, селища, де людям зараз найважче", – зазначив Тимошенко.

Він додав, що штаб та обласні хаби, куди надходить "гуманітарка", працюють злагоджено і без зайвої бюрократії. З обласних логістичних центрів вантажі направляють до пунктів видачі та громад областей, додав заступник керівника ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У межах ініціативи "Допомога Схід" в Україну прибула медична допомога з Франції, - Наєв. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
І де вона та гуманітарка?
показати весь коментар
28.03.2022 09:59
+1
Питання куди ОПа,допомогу діває??? Суцільне патологічне мародерство 'слюг'
Закінчувати зяблдство
показати весь коментар
28.03.2022 10:21
+1
ОП перетворився в ОГ(офіс гуманітарний).
показати весь коментар
28.03.2022 10:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І де вона та гуманітарка?
показати весь коментар
28.03.2022 09:59 Відповісти
І де вона та гуманітарка?
показати весь коментар
28.03.2022 09:59 Відповісти
І де вона та гуманітарка?
показати весь коментар
28.03.2022 09:59 Відповісти
Питання куди ОПа,допомогу діває??? Суцільне патологічне мародерство 'слюг'
Закінчувати зяблдство
показати весь коментар
28.03.2022 10:21 Відповісти
ОП перетворився в ОГ(офіс гуманітарний).
показати весь коментар
28.03.2022 10:52 Відповісти
ОфісПограбунку!!!
показати весь коментар
28.03.2022 10:57 Відповісти
надо ловить и расстреливать тех , кто её разворовывает а потом ею же и торгует .
показати весь коментар
28.03.2022 11:03 Відповісти
Усіх слюг непереловиш
показати весь коментар
28.03.2022 11:32 Відповісти
Усіх слюг непереловиш
показати весь коментар
28.03.2022 11:32 Відповісти
надо ловить и расстреливать тех , кто её разворовывает а потом ею же и торгует .
показати весь коментар
28.03.2022 11:03 Відповісти
Як 'бідна' ОПа встигає ,все, розікрасти? Нобелівську 'слюгам'!!!
показати весь коментар
28.03.2022 11:30 Відповісти
Як 'бідна' ОПа встигає ,все, розікрасти? Нобелівську 'слюгам'!!!
показати весь коментар
28.03.2022 11:31 Відповісти
 
 