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За місяць війни майже 4 мільйони людей змушені були виїхати з України, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

Кількість біженців, які вимушені були виїхати з України через повномасштабне вторгнення Росії, наближається до 4 мільйонів.

Такі дані 28 березня наводить Організація Об'єднаних Націй (ООН), передає Цензор.НЕТ.

"Понад 3,8 млн людей були змушені втекти з країни, перетворивши цю кризу на найбільш швидкозростаючу кризу біженців після Другої світової війни. Ще 6,5 млн було переміщено всередині країни. При цьому 13 млн - "застрягли" в зонах бойових дій і не можуть виїхати", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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28.03.2022 09:58 Відповісти
Помощь от международного красного креста
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28.03.2022 09:58 Відповісти
слушал одного нумеролога так вот он сказал что до 2026 года не будет ЕС и НАТО ООН также исчезнет будут созданы новые институты организации союзы блоки государств ООН скорее станет в каждом континенте а потом всемирное ООН.... касательно НАТО то многие члены НАТО очень разочарованы в этом союзе ее и первые это США да да и Британия.. да и Франция которая покидала НАТО а потом возвращалась также пронимают что союз трещит по швам политика коллективного принятия решения не сработает такие друзьяки России как Венгры И Германия и Нидерланды могут заблокировать в случае военных действий применение п.5 Устава НАТО.. так что после войны будут большие перемены и шутка что Украина будет решать кого принимать в НАТО станет не шуткой а реализмом.. уже давно идут разговоры что в случае войны сразу определялись страны- наблюдатели -посредники (как на учениях) которые бы их военные наблюдали за правилами ведения войны и не нарушали международных конвенций договоров и так далее... и имели бы право объявлять временное прекращение огня.... в век компьютеров космоса варварство должно вестись по правилам война это варварство в идеале решать вопрос политическими путями переговорами компромиссами также надо дать право странам решать что ели какой то правитель страны сдвинулся мозгом и или его занесло и он представляет опасность то Международный суд ООН выдавал бы мандат на его насильственное отстранение от власти... если народ как например к КНДР России это молчаливая ското база... одобрямс поступков и решений сошедшего с ума правителя или группки правителей...
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28.03.2022 11:24 Відповісти
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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28.03.2022 10:01 Відповісти
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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28.03.2022 10:01 Відповісти
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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28.03.2022 10:01 Відповісти
Для того щоб констатувати факти потрібне аж ціле імпотентне ООН? Розігнати цю шарашкіну контору й замінити на просту сільську секретарку, вона буде констатувати фактів в 10 разів більше ніж ціле ООН й куди ефектніше
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28.03.2022 10:02 Відповісти
Для того щоб констатувати факти потрібне аж ціле імпотентне ООН? Розігнати цю шарашкіну контору й замінити на просту сільську секретарку, вона буде констатувати фактів в 10 разів більше ніж ціле ООН й куди ефектніше
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28.03.2022 10:02 Відповісти
Чудова організація, проводить підрахунок вбитих, поранених, виіхавших та переміщених.
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28.03.2022 10:31 Відповісти
це пи-дець , а скільки ще виїде... і чи повернеться хоч половина ...
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28.03.2022 11:31 Відповісти
коля котлета успел свалить?
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28.03.2022 12:24 Відповісти
 
 