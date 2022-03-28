Незаконні бігборди перетворяться на укріплення для барикад та протитанкові їжаки, – міністр інфраструктури Кубраков

Рекламні щити, частина з яких була встановлена з порушенням процедур, нині демонтують на Київщині, зокрема, на Бориспільській трасі.

Їм знайшли інше застосування під час війни. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер бігборди служитимуть силам оборони — ними укріплять барикади, а з найбільш міцних частин ми зробимо протитанкові їжаки", – написав він на офіційному телеграм-каналі.

За словами Кубракова, масштабний демонтаж незаконної реклами розгорнуто по всій країні, особливо в регіонах, які близькі до фронту.

Міністр нагадав, що також з перших днів війни відбувається демонтаж дорожніх знаків, щоб дезорієнтувати ворожі війська.

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"Зараз знаки зберігаються на наших складах. На відміну від незаконних бігбордів, вони повернуться на українські дороги вже по закінченні війни", – висловив переконання Кубраков.

Він також пообіцяв залишити на пам'ять про війну "відомі на весь світ знаки (з незначним цензуруванням), що вказують на єдиний можливий напрямок руху для сил окупанта на нашій землі".