УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11091 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 814 10
бігборди (31) війна (56949) дорожні знаки (13) Кубраков Олександр (252)

Незаконні бігборди перетворяться на укріплення для барикад та протитанкові їжаки, – міністр інфраструктури Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

знак,білборд

Рекламні щити, частина з яких була встановлена з порушенням процедур, нині демонтують на Київщині, зокрема, на Бориспільській трасі.

Їм знайшли інше застосування під час війни. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер бігборди служитимуть силам оборони — ними укріплять барикади, а з найбільш міцних частин ми зробимо протитанкові їжаки", – написав він на офіційному телеграм-каналі.

За словами Кубракова, масштабний демонтаж незаконної реклами розгорнуто по всій країні, особливо в регіонах, які близькі до фронту.

Міністр нагадав, що також з перших днів війни відбувається демонтаж дорожніх знаків, щоб дезорієнтувати ворожі війська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці залишають послання для окупантів на дорогах країни. ФОТОрепортаж

"Зараз знаки зберігаються на наших складах. На відміну від незаконних бігбордів, вони повернуться на українські дороги вже по закінченні війни", – висловив переконання Кубраков.

Він також пообіцяв залишити на пам'ять про війну "відомі на весь світ знаки (з незначним цензуруванням), що вказують на єдиний можливий напрямок руху для сил окупанта на нашій землі".

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Причем тут "законный" или "не законный"? Всё для фронта, всё для победы!
показати весь коментар
28.03.2022 10:12 Відповісти
это пока лично твоё "всё"не забрали
показати весь коментар
28.03.2022 10:24 Відповісти
Если законный - то с компенсацией от государства после войны.
показати весь коментар
28.03.2022 10:46 Відповісти
Если законный - то с компенсацией от государства после войны.
показати весь коментар
28.03.2022 10:46 Відповісти
А где соответствующие службы были ДО этого ?! Почему борды оказались незаконными через месяц войны ?! За шо вы ляди зряплату получали ?!
показати весь коментар
28.03.2022 10:43 Відповісти
А где соответствующие службы были ДО этого ?! Почему борды оказались незаконными через месяц войны ?! За шо вы ляди зряплату получали ?!
показати весь коментар
28.03.2022 10:43 Відповісти
А где соответствующие службы были ДО этого ?! Почему борды оказались незаконными через месяц войны ?! За шо вы ляди зряплату получали ?!
показати весь коментар
28.03.2022 10:43 Відповісти
А где соответствующие службы были ДО этого ?! Почему борды оказались незаконными через месяц войны ?! За шо вы ляди зряплату получали ?!
показати весь коментар
28.03.2022 10:44 Відповісти
А где соответствующие службы были ДО этого ?! Почему борды оказались незаконными через месяц войны ?! За шо вы ляди зряплату получали ?!
показати весь коментар
28.03.2022 10:44 Відповісти
там сталь пм не держит разве что впечках поплавить на рельсы
показати весь коментар
28.03.2022 10:53 Відповісти
 
 