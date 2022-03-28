Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17 тис. осіб, 123 літаки, 127 гелікоптерів, 586 танків і 1 694 броньовані машини

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати. Станом на ранок 27 березня втрати особового складу противника становлять близько 17 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.03 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 17000 осіб,

танків ‒ 586 од,

бойових броньованих машин ‒ 1694 од,

артилерійських систем – 302 од,

РСЗВ - 95 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 123 од,

гелікоптерів – 127 од,

автомобільної техніки - 1150 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 66.

Спеціальна техніка - 21.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.