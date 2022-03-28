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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17 тис. осіб, 123 літаки, 127 гелікоптерів, 586 танків і 1 694 броньовані машини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати. Станом на ранок 27 березня втрати особового складу противника становлять близько 17 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.03 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 17000 осіб,

танків  ‒ 586 од,

бойових броньованих машин ‒ 1694 од,

артилерійських систем  – 302 од,

РСЗВ  - 95 од,

засоби ППО  - 54 од,

літаків  – 123 од,

гелікоптерів  – 127 од,

автомобільної техніки  - 1150 од,

кораблі /катери  - 7 од,

цистерн з ПММ  - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 66.

Спеціальна техніка - 21.

Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17 тис. осіб, 123 літаки, 127 гелікоптерів, 586 танків і 1 694 броньовані машини 01

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Ставлю пляшку, що літаки зроблять гелікоптери до кінця бернзня
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28.03.2022 10:12
+9
Не залишайте пілотів живими. Зеленський каже буде міняти всіх на всіх. Я не хочу щоб льотчик повернувся до нас ******* наші міста
а ще хочу щоб артелеристів теж на шашлики пускали
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28.03.2022 10:25
+3
Это соревнования кто кого? Самолёты или вертолеты?
Скорей всего, вертолёты уже становятся редкостью, по этому самолёты уверенно догоняют и скоро обгонят😁👍
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28.03.2022 10:35
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Ставлю пляшку, що літаки зроблять гелікоптери до кінця бернзня
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28.03.2022 10:12 Відповісти
Шановні натискайте клавішу "відправити" один раз. Навіть коли з'являється повідомлення про помилку. Потім оновіть сторінку.
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28.03.2022 10:28 Відповісти
Это соревнования кто кого? Самолёты или вертолеты?
Скорей всего, вертолёты уже становятся редкостью, по этому самолёты уверенно догоняют и скоро обгонят😁👍
показати весь коментар
28.03.2022 10:35 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 15:07 Відповісти
Ставлю пляшку, що літаки зроблять гелікоптери до кінця березня
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28.03.2022 10:13 Відповісти
Ставлю пляшку, що літаки зроблять гелікоптери до кінця березня
показати весь коментар
28.03.2022 10:13 Відповісти
Ставлю що літаки наздоженуть до кінця березня
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28.03.2022 10:15 Відповісти
Ставлю що літаки наздоженуть до кінця березня
показати весь коментар
28.03.2022 10:15 Відповісти
Ставлю що літаки наздоженуть до кінця березня
показати весь коментар
28.03.2022 10:15 Відповісти
Літаки маже наздогнали гелікоптерів...
показати весь коментар
28.03.2022 10:16 Відповісти
Літаки маже наздогнали гелікоптерів...
показати весь коментар
28.03.2022 10:16 Відповісти
Що відбувається з коментами???🧐🤔
показати весь коментар
28.03.2022 10:17 Відповісти
Внутренняя ошибка протокола по ходу.
показати весь коментар
28.03.2022 10:50 Відповісти
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
показати весь коментар
28.03.2022 10:18 Відповісти
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
показати весь коментар
28.03.2022 10:18 Відповісти
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
показати весь коментар
28.03.2022 10:18 Відповісти
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
показати весь коментар
28.03.2022 10:18 Відповісти
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
показати весь коментар
28.03.2022 10:18 Відповісти
Ставлю що літаки наздоженуть до кінця березня
показати весь коментар
28.03.2022 10:19 Відповісти
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
показати весь коментар
28.03.2022 10:19 Відповісти
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
показати весь коментар
28.03.2022 10:20 Відповісти
Що відбувається з коментами???🧐🤔
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28.03.2022 10:22 Відповісти
Що відбувається з коментами???🧐🤔
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28.03.2022 10:22 Відповісти
Думаю, що гелікоптери.
Їх легше збивати, бо вони не можуть виконувати фігури вищого пілотажу, яку часто виконують літаки, аби ухилитись від ракет у повітряному бою
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28.03.2022 10:25 Відповісти
Не залишайте пілотів живими. Зеленський каже буде міняти всіх на всіх. Я не хочу щоб льотчик повернувся до нас ******* наші міста
а ще хочу щоб артелеристів теж на шашлики пускали
показати весь коментар
28.03.2022 10:25 Відповісти
Не залишайте пілотів живими. Зеленський каже буде міняти всіх на всіх. Я не хочу щоб льотчик повернувся до нас ******* наші міста
а ще хочу щоб артелеристів теж на шашлики пускали
показати весь коментар
28.03.2022 10:25 Відповісти
Цензор, що твориться з коментарями?
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28.03.2022 10:26 Відповісти
ПВнутренняя ошибка протокола по ходу.
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28.03.2022 10:50 Відповісти
Мордор помалу згине
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28.03.2022 10:28 Відповісти
Мордор помалу згине
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28.03.2022 10:28 Відповісти
Що відбувається з коментами 🧐🤔
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28.03.2022 10:28 Відповісти
Мордор помалу згине
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28.03.2022 10:28 Відповісти
Що відбувається з коментами 🧐🤔
показати весь коментар
28.03.2022 10:28 Відповісти
Що відбувається з коментами 🧐🤔
показати весь коментар
28.03.2022 10:28 Відповісти
Мордор помалу згине
показати весь коментар
28.03.2022 10:28 Відповісти
Що відбувається з коментами 🧐🤔
показати весь коментар
28.03.2022 10:28 Відповісти
Що відбувається з коментами 🧐🤔
показати весь коментар
28.03.2022 10:28 Відповісти
Що відбувається з коментами 🧐🤔
показати весь коментар
28.03.2022 10:28 Відповісти
Що відбувається з коментами 🧐🤔
показати весь коментар
28.03.2022 10:28 Відповісти
Що відбувається з коментами 🧐🤔
показати весь коментар
28.03.2022 10:28 Відповісти
Що відбувається з коментами 🧐🤔
показати весь коментар
28.03.2022 10:28 Відповісти
Що відбувається з коментами 🧐🤔
показати весь коментар
28.03.2022 10:28 Відповісти
Що відбувається з коментами 🧐🤔
показати весь коментар
28.03.2022 10:28 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
‼ 18+ Прямо как в Чечне. Собаки поедают трупы российских солдат в Украине. Напомним, что Москва отказывается забирать трупы своих солдат
https://twitter.com/i/status/1508153547657027589 … https://twitter.com/worldonalert/status/1508153547657027589
показати весь коментар
28.03.2022 10:32 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
‼ 18+ Прямо как в Чечне. Собаки поедают трупы российских солдат в Украине. Напомним, что Москва отказывается забирать трупы своих солдат
https://twitter.com/i/status/1508153547657027589 … https://twitter.com/worldonalert/status/1508153547657027589
показати весь коментар
28.03.2022 10:32 Відповісти
не дублюйте, пише що помилка, не дублюйте!!!
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28.03.2022 10:40 Відповісти
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
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28.03.2022 10:44 Відповісти
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
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28.03.2022 10:44 Відповісти
о, літачки поволі підтягуються до вертушок)
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28.03.2022 10:55 Відповісти
о, літачки поволі підтягуються до вертушок)
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28.03.2022 11:07 Відповісти
Ещё один русский военный корабль "саратов" ушёл на Х@й!
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28.03.2022 11:14 Відповісти
Ещё один русский военный корабль "саратов" ушёл на Х@й!
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28.03.2022 11:14 Відповісти
Ещё один русский военный корабль "саратов" ушёл на Х@й!
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28.03.2022 11:14 Відповісти
Ещё один руZZкий военный корабль "саратов", ушёл на Х@Й!!!!!
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28.03.2022 11:17 Відповісти
Ещё один руZZкий военный корабль "саратов", ушёл на Х@Й!!!!!
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28.03.2022 11:17 Відповісти
прекрасно
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28.03.2022 11:50 Відповісти
Какие чудесные новости! Но много дохлых кацапов не бывает ! Верю в наших воинов, сраная параша будет уничтожена.
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28.03.2022 23:34 Відповісти
 
 