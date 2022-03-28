Пожежу на підприємстві для зберігання пального у Луцьку локалізували, триває ліквідація, - ДСНС

Вчора, 27 березня о 22:00 внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на одному з підприємств для зберігання пального у Луцьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, рятувальниками на гасіння подано водяні та пінні стволи, проведено пінну атаку.

"О 8:12 пожежу локалізовано. Триває ліквідація", - уточнили в ДСНС.

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