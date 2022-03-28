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Пожежу на підприємстві для зберігання пального у Луцьку локалізували, триває ліквідація, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вчора, 27 березня о 22:00 внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на одному з підприємств для зберігання пального у Луцьку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, рятувальниками на гасіння подано водяні та пінні стволи, проведено пінну атаку.
"О 8:12 пожежу локалізовано. Триває ліквідація", - уточнили в ДСНС.
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Ksenia VB
показати весь коментар28.03.2022 10:43 Відповісти Мені подобається 1
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