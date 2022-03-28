Запеклі бої з окупантами тривають в Ізюмі. За добу ворог 59 разів обстрілював Харків, - Синєгубов

За минулу добу російські окупаційні війська завдали близько 59 артилерійських та мінометних обстріли. Це райони Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Також зафіксовано близько 180 обстрілів противником із РСЗВ, у тому числі з типу "Смерч", це заборонені відповідними міжнародними договорами касетні боєприпаси.

"Збройні Сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. Мала Рогань повністю перебуває під контролем наших військ і "зачищена" від окупантів. Так само і Вільхівка. Звільнена від ворога Гусарівка, що біля Балаклії", - зауважив Синєгубов.

За його словами, запеклі бої з окупантами тривають в Ізюмі.

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