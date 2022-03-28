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Запеклі бої з окупантами тривають в Ізюмі. За добу ворог 59 разів обстрілював Харків, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

За минулу добу російські окупаційні війська завдали близько 59 артилерійських та мінометних обстріли. Це райони Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Також зафіксовано близько 180 обстрілів противником із РСЗВ, у тому числі з типу "Смерч", це заборонені відповідними міжнародними договорами касетні боєприпаси.

"Збройні Сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. Мала Рогань повністю перебуває під контролем наших військ і "зачищена" від окупантів. Так само і Вільхівка. Звільнена від ворога Гусарівка, що біля Балаклії", - зауважив Синєгубов.

За його словами, запеклі бої з окупантами тривають в Ізюмі.

Читайте також: ЗСУ на деяких напрямках на Харківщині перейшли у контрнаступ, - керівник ОВА Синєгубов

Наші Збройні Сили України налаштовані лише на перемогу!

Автор: Ірина Дашківська
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28.03.2022 10:37 Відповісти
Гірше фашистів.
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28.03.2022 10:42 Відповісти
Приємно рано-вранці подивитися як на полі під Ізюмом горять уламки «**************» Су-35 за 50 мільйонів доларів. А переляканий ворожий льотчик стоїть на колінах з жахом в очах.
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28.03.2022 10:45 Відповісти
Приємно рано-вранці подивитися як на полі під Ізюмом горять уламки «**************» Су-35 за 50 мільйонів доларів. А переляканий ворожий льотчик стоїть на колінах з жахом в очах.
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28.03.2022 10:45 Відповісти
Приємно рано-вранці подивитися як на полі під Ізюмом горять уламки «**************» Су-35 за 50 мільйонів доларів. А переляканий ворожий льотчик стоїть на колінах з жахом в очах.
показати весь коментар
28.03.2022 10:45 Відповісти
Бои уже в 40 км от Славянска! (
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28.03.2022 10:49 Відповісти
а скільки було?
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28.03.2022 11:01 Відповісти
так і було. Ізюи в 40 км і знаходится від Славенська
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28.03.2022 11:23 Відповісти
https://youtu.be/yueJ-DK7TCM?t=9
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28.03.2022 13:17 Відповісти
так і було. Ізюи в 40 км і знаходится від Славенська
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28.03.2022 11:23 Відповісти
так і було. Ізюи в 40 км і знаходится від Славенська
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28.03.2022 11:23 Відповісти
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
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28.03.2022 11:20 Відповісти
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
показати весь коментар
28.03.2022 11:20 Відповісти
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
показати весь коментар
28.03.2022 11:20 Відповісти
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
показати весь коментар
28.03.2022 11:20 Відповісти
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
показати весь коментар
28.03.2022 11:21 Відповісти
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
показати весь коментар
28.03.2022 11:21 Відповісти
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
показати весь коментар
28.03.2022 11:21 Відповісти
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
показати весь коментар
28.03.2022 11:22 Відповісти
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
показати весь коментар
28.03.2022 11:22 Відповісти
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
показати весь коментар
28.03.2022 11:22 Відповісти
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
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28.03.2022 11:23 Відповісти
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
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28.03.2022 11:23 Відповісти
Моя мати малою дитиною після німецьких фашистів була з бабусею у Ізюмі, згадує місто було вщент знищене.
Зараз постійно плаче, каже знову фашисти Ізюм зруйнували....
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28.03.2022 10:51 Відповісти
Моя мати малою дитиною після німецьких фашистів була з бабусею у Ізюмі, згадує місто було вщент знищене.
Зараз постійно плаче, каже знову фашисти Ізюм зруйнували....
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28.03.2022 10:51 Відповісти
Боже!Пошли їм кари всі,які тільки існують!
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28.03.2022 10:58 Відповісти
Изюм крайне важная стратегическая точка. Краеугольный камень Слабожанщины и востока Украины вцелом
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28.03.2022 11:01 Відповісти
Изюм крайне важная стратегическая точка. Краеугольный камень Слабожанщины и востока Украины вцелом
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28.03.2022 11:01 Відповісти
Если падет Изюм - рашистам будет открыта прямоя дорога на Славянск! Єтого допустить никак нельзя, иначе стратегическая инициатива на юге полностью окажется в руках оккупантов!
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28.03.2022 11:31 Відповісти
Если падет Изюм - рашистам будет открыта прямоя дорога на Славянск! Єтого допустить никак нельзя, иначе стратегическая инициатива на юге полностью окажется в руках оккупантов!
показати весь коментар
28.03.2022 11:31 Відповісти
 
 