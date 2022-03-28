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Сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо, можливі провокації з боку окупантів, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Віцепрем'єрка України та голова МінТОТ Ірина Верещук заявила, що сьогодні, 28 березня, гуманітарні коридори не будуть відкривати через загрозу провокацій з боку російських окупантів.

Про це Ірина Верещук повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", - йдеться у повідомленні.

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