Розвідка здобула список із 620 ФСБівців, які беруть участь у злочинній діяльності РФ у країнах Європи
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ГУР МО України здобуло список співробітників ФСБ росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи.
Про це українські розвідники повідомляють у Facebook, інформує Цензор.НЕТ
"Кожен європеєць повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список співробітників ФСБ росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи", - пишуть у Головному управлінні розвідки та надають список із 620 співробітників ФСБ.
З іменами, посадами та місцем роботи, а також паспортними даними та номерами телефонів ефесбівців, які беруть участь у злочинах країни-агресора, ви можете ознайомитись тут.
Топ коментарі
+27 Микола Мазуренко 7ef4c839
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+6 Алла Новосад 5b57f84f
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+4 Перехватчик
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Гроші , то звісно "нє пахнут!!!" .... Але сморід від параши - то ще теє амбре.
НАРЕШТІ СВОЛОТА ПРОЯВИЛАСЬ ОФІЦІЙНО!
"НАС ТАМ НЕТ"
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
Серед темної, як диявола нутрощі, ночі.
Ніхто не знає, що вона зараз буде робить.
Та вона того і не хоче.
Кривий старий ніж розсікає зап'ясток,
І л'ється кров на пахучу землю.
Вона шепоче: ось і все зійшлось.
Зараз я усі свої борги гуртом поверну.
Ніч без Місяця, життя без любові.
Темно наразі скрізь. І люди страшаться неволі.
Не смерті, бо Смерть - поважна пані.
А те, що до нас приповзло, не знає навіть найпростіших правил.
І тому в цю безмісячну ніч я випускаю Темряву.
Всі, хто хотів помсти - просіть, кляніть,
Кожна ваша сльоза буде повернена.
Кожне слово стане вогнем, що буде нищити супостата.
Я розплачуся потім за всіх. Собою.
А шо ще з нас, свідомих, узяти?
Крім нас самих, нашого серця та волі?
Хто був народженим заради цієї землі
Не виживе без любові.
Кров невинних торкається святої землі,
Й та народжує демонів ночі.
Все, що може битися - стоіть за нас.
І навіть Темрява за нас битися хоче,
Не мовчить, говорить нашими голосами.
Кричить разом з вітром, віє над усією краіною:
Я - є Воля, і я буду жити вічно!
А те, що прийшло до нас - згине!
І своїх обовязково перевірити по родинних звязках з бувшою елітою ФСБ. Якщо підтвердиться, то в шию
От же ж падлюкі, і тут дурня кинули.