УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11786 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
22 115 51
розвідка (3609) ФСБ (1348) воєнні злочини (1575)

Розвідка здобула список із 620 ФСБівців, які беруть участь у злочинній діяльності РФ у країнах Європи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фсб,розвідка

ГУР МО України здобуло список співробітників ФСБ росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи.

Про це українські розвідники повідомляють у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

"Кожен європеєць повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список співробітників ФСБ росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи", - пишуть у Головному управлінні розвідки та надають список із 620 співробітників ФСБ.

З іменами, посадами та місцем роботи,  а також паспортними даними та номерами телефонів ефесбівців, які беруть участь у злочинах країни-агресора,  ви можете ознайомитись тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є підстави вважати, що Путін розглядає "корейський" сценарій для України, - Буданов
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
там є хтось з ОП?
показати весь коментар
28.03.2022 11:26
+6
Список ФСБевців, які беруть участь у злочинній діяльності РФ в Україні, розвідка отримала?
показати весь коментар
28.03.2022 11:48
+4
показати весь коментар
28.03.2022 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже гарно. Усі мають бути заарештовані!
показати весь коментар
28.03.2022 11:26 Відповісти
там є хтось з ОП?
показати весь коментар
28.03.2022 11:26 Відповісти
Ні, але є пару людей з Європейської Солідарності
показати весь коментар
28.03.2022 11:46 Відповісти
питання риторичне, поки там є дєрьмак...
показати весь коментар
28.03.2022 12:56 Відповісти
Дуже гарно. Усі мають бути заарештовані!
показати весь коментар
28.03.2022 11:27 Відповісти
Хто саме?
показати весь коментар
28.03.2022 11:54 Відповісти
Ned Stark , ну Ви ж розумієте ... Гондон , ну ніяк не може, пройти мимо...
Гроші , то звісно "нє пахнут!!!" .... Але сморід від параши - то ще теє амбре.
показати весь коментар
28.03.2022 12:24 Відповісти
не зрозуміло:ці агенти знаходяться у Європі?
показати весь коментар
28.03.2022 11:35 Відповісти
Вони всі дегенарати і вбивці, неважливо яке прізвище
показати весь коментар
28.03.2022 11:36 Відповісти
Вони всі дегенарати і вбивці, неважливо яке прізвище
показати весь коментар
28.03.2022 11:36 Відповісти
шо з Цензором? дублюються всі повідомлення Неможливо відправити допис
показати весь коментар
28.03.2022 11:40 Відповісти
шо з Цензором? дублюються всі повідомлення Неможливо відправити допис
показати весь коментар
28.03.2022 11:40 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 11:42 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 11:42 Відповісти
ВСЕ ТАЙНЕ СТАЄ ЯВНИМ!
НАРЕШТІ СВОЛОТА ПРОЯВИЛАСЬ ОФІЦІЙНО!
"НАС ТАМ НЕТ"
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
показати весь коментар
28.03.2022 11:43 Відповісти
Anonimous хакнули центральбанк рашкі:https://www.fr.de/politik/putin-ukraine-krieg-anonymous-cyber-angriff-russland-zentralbank-brisante-daten-wladimir-zr-91438333.html
показати весь коментар
28.03.2022 11:47 Відповісти
Список ФСБевців, які беруть участь у злочинній діяльності РФ в Україні, розвідка отримала?
показати весь коментар
28.03.2022 11:48 Відповісти
Вона виходить надвір.
Серед темної, як диявола нутрощі, ночі.
Ніхто не знає, що вона зараз буде робить.
Та вона того і не хоче.
Кривий старий ніж розсікає зап'ясток,
І л'ється кров на пахучу землю.
Вона шепоче: ось і все зійшлось.
Зараз я усі свої борги гуртом поверну.
Ніч без Місяця, життя без любові.
Темно наразі скрізь. І люди страшаться неволі.
Не смерті, бо Смерть - поважна пані.
А те, що до нас приповзло, не знає навіть найпростіших правил.
І тому в цю безмісячну ніч я випускаю Темряву.
Всі, хто хотів помсти - просіть, кляніть,
Кожна ваша сльоза буде повернена.
Кожне слово стане вогнем, що буде нищити супостата.
Я розплачуся потім за всіх. Собою.
А шо ще з нас, свідомих, узяти?
Крім нас самих, нашого серця та волі?
Хто був народженим заради цієї землі
Не виживе без любові.
Кров невинних торкається святої землі,
Й та народжує демонів ночі.
Все, що може битися - стоіть за нас.
І навіть Темрява за нас битися хоче,
Не мовчить, говорить нашими голосами.
Кричить разом з вітром, віє над усією краіною:
Я - є Воля, і я буду жити вічно!
А те, що прийшло до нас - згине!
показати весь коментар
28.03.2022 11:56 Відповісти
Треба всіх хто тісно співпрацював з цими особами теж ретельно перевірити.
показати весь коментар
28.03.2022 12:50 Відповісти
......і направили зацікавленим сторонам. Український напрямок у ФСБ опублікований. Там резидентами Кіля Азіров, Сівкович. та інші. І як тепер працювати курвам з " грязними руками, обезбашенною головою і серцем диявола, тупим кинжалом і порваним плащем" Га .... ? Будемо говорити прямо -600 безробітних.
І своїх обовязково перевірити по родинних звязках з бувшою елітою ФСБ. Якщо підтвердиться, то в шию
показати весь коментар
28.03.2022 13:03 Відповісти
гадаю їх там набагато більше..
показати весь коментар
28.03.2022 13:16 Відповісти
Дермак, демченко, деркач, пальчевский и т.д в списке есть???
показати весь коментар
28.03.2022 13:18 Відповісти
Всі підлеглі зе у списку є, а його самого не взяли.
От же ж падлюкі, і тут дурня кинули.
показати весь коментар
28.03.2022 16:22 Відповісти
Дермак, демченко, деркач, пальчевский и т.д в списке есть???
показати весь коментар
28.03.2022 13:18 Відповісти
Хочу обратить внимание ФСБ: № 389 и 390 получает две зарплаты
показати весь коментар
28.03.2022 13:40 Відповісти
По кількості фсбшників мабуть лідирує Іспанія, потім Австрія, Італія і Німеччина.
показати весь коментар
28.03.2022 14:34 Відповісти
Шикарно))))
показати весь коментар
28.03.2022 14:42 Відповісти
 
 