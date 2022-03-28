Розвідка здобула список із 620 ФСБівців, які беруть участь у злочинній діяльності РФ у країнах Європи

ГУР МО України здобуло список співробітників ФСБ росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи.

Про це українські розвідники повідомляють у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

"Кожен європеєць повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список співробітників ФСБ росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи", - пишуть у Головному управлінні розвідки та надають список із 620 співробітників ФСБ.

З іменами, посадами та місцем роботи, а також паспортними даними та номерами телефонів ефесбівців, які беруть участь у злочинах країни-агресора, ви можете ознайомитись тут.

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