УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11264 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 663 8
війна (56949) КМДА (1460) Київ (13839) електроенергія (1924)

Через бойові дії біля Києва пошкоджено дві високовольтні лінії, частина будинків на правому березі Дніпра без електроенергії, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

світло

Через бойові дії біля Києва знову пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на правому березі Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Як зазначається, пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом – 82 000 абонентів, які 26 березня вже відключались через обстріли.

"Наразі фахівці ДТЕК "Київські електромережі" проводять оперативне перемикання на резервне живлення об’єктів критичної інфраструктури. Решті споживачів відновлювати світло енергетики зможуть після отримання дозволу від ЗСУ на безпечне проведення аварійно-відновлювальних робіт", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що для ліквідації аварії будуть задіянї щонайменше 7 бригад енергетиків. Вони робитимуть усе можливе, щоб оперативно повернути світло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТЕК відновив електропостачання у Святошинському районі Києва, - КМДА

У зв’язку з пошкодженням електромереж знеструмлені деякі насосні станції "Київводоканалу". Водопостачання столиці не відключене. На правобережній частині Києва сьогодні протягом дня можливий понижений тиск води. "Київводоканал" вживає заходів для стабілізації тиску.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан


🔸🔸🔸 КОРЧИНСКИЙ

Корчинський - конфіскація зброї добровольців.

https://youtu.be/hQIY0w8feLg

28.03.2022 11:47

показати весь коментар
28.03.2022 11:49 Відповісти
Загалом, мої котики та зайчики, ситуація проста та зрозуміла. Ми воюємо із дуже сильним (хай і переважно за рахунок чисельних, а не якісних характеристик), абсолютно безжальним та аморальним, не мудрим, але і геть не до кінця дебільним, і на рівні командного складу високомотивованим ворогом.

Такі базові установки за визначенням виключають швидку та легку перемогу, але не перемогу взагалі.

Такого ворога можна і треба перемогти. І у нас нема іншого вибору. Ми надто добре розуміємо ціну нашої поразки у війні, де ворог ставить метою ліквідацію нашої країни та нації. Нас влаштовує лише перемога і мир на наших умовах - таких, які назавжди унеможливлять наступні спроби ворога виконати програму нашого знищення.

Ніщо у написаному вище не слід сприймати як песимізм. Навпаки, автор тексту впевнений оптиміст, притому оптиміст добре поінформований.

Просто спринтовий забіг остаточно завершився. Ми виграли його абсолютно переконливо, але це вже у минулому. Вже щонайменше тиждень триває наш марафон. І триватиме він ще не один місяць. А в марафоні потрібне інше налаштування дихання - повільне, розмірене, добре прораховане. Загалом марафон - це більше робота, ніж подвиг. Саме такою важкою марудною роботою стає наступна фаза нашої Вітчизняної війни. Роботою, яку можна і треба виконати - без емоційних "гойдалок" між зневірою та ейфорією, без розпачу та "всьопропальщини", але так само і без завищених нереалістичних очікувань. Зрештою, навіть довгий забіг має свій кінець, а навіть дуже важка робота - всього лише багато праці. Тож підбираємо шмарклі і працюємо, котики та зайчики. Слава Україні. - https://gazeta.ua/blog/56791/vijna-ce-marafon-legkoyi-peremogi-ne-bude
показати весь коментар
28.03.2022 11:56 Відповісти
тест
показати весь коментар
28.03.2022 11:57 Відповісти
...Величезна проблема цієї війни - брак адекватного інформування. Крім коротких зведень Генштабу взагалі нема чого прочитати. Все що виходить із ОП переслідує якісь свої цілі. Вони всіма силами применшують серйозність ситуації, відволікають увагу на другорядне, поспіхом збивають собі якісь медійні "плюшки", не думаючи про безпеку людей.

То Лубківський вискакує зі своїм "сьогодні ми візьмемо Херсон" як Пилип з конопель, то Геращенко коригує обстріли Києва у прямому ефірі, то у Арестовича щодня "всьо харашо, прекрасная маркіза", а люди через це заколихування втрачають дорогоцінні години і застрягають в окупації.

Коротше, друзі. Нема чого робити - постіть трактори. А Чорнобаївку лишіть у спокої, там війна, наші б'ються як герої з переважаючими силами противника. І це взагалі не смішно. https://t.me/nuts_roses/721
показати весь коментар
28.03.2022 12:22 Відповісти
суки
показати весь коментар
28.03.2022 12:32 Відповісти
+12019839053 телефон, вайбер та телеграм одної фашистської потвори з Нью Джерсі, звать Ларіса. Пристаркувата любитєльніца путіна, родом з Кременчука. Вважає, що українців не існує. Задайте жару мразоті.
показати весь коментар
28.03.2022 13:34 Відповісти
 
 