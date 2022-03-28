Через бойові дії біля Києва пошкоджено дві високовольтні лінії, частина будинків на правому березі Дніпра без електроенергії, - КМДА
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Через бойові дії біля Києва знову пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на правому березі Дніпра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Як зазначається, пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом – 82 000 абонентів, які 26 березня вже відключались через обстріли.
"Наразі фахівці ДТЕК "Київські електромережі" проводять оперативне перемикання на резервне живлення об’єктів критичної інфраструктури. Решті споживачів відновлювати світло енергетики зможуть після отримання дозволу від ЗСУ на безпечне проведення аварійно-відновлювальних робіт", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що для ліквідації аварії будуть задіянї щонайменше 7 бригад енергетиків. Вони робитимуть усе можливе, щоб оперативно повернути світло.
У зв’язку з пошкодженням електромереж знеструмлені деякі насосні станції "Київводоканалу". Водопостачання столиці не відключене. На правобережній частині Києва сьогодні протягом дня можливий понижений тиск води. "Київводоканал" вживає заходів для стабілізації тиску.
Будь ласка, зачекайте...
🔸🔸🔸 КОРЧИНСКИЙ
Корчинський - конфіскація зброї добровольців.
https://youtu.be/hQIY0w8feLg
28.03.2022 11:47
Такі базові установки за визначенням виключають швидку та легку перемогу, але не перемогу взагалі.
Такого ворога можна і треба перемогти. І у нас нема іншого вибору. Ми надто добре розуміємо ціну нашої поразки у війні, де ворог ставить метою ліквідацію нашої країни та нації. Нас влаштовує лише перемога і мир на наших умовах - таких, які назавжди унеможливлять наступні спроби ворога виконати програму нашого знищення.
Ніщо у написаному вище не слід сприймати як песимізм. Навпаки, автор тексту впевнений оптиміст, притому оптиміст добре поінформований.
Просто спринтовий забіг остаточно завершився. Ми виграли його абсолютно переконливо, але це вже у минулому. Вже щонайменше тиждень триває наш марафон. І триватиме він ще не один місяць. А в марафоні потрібне інше налаштування дихання - повільне, розмірене, добре прораховане. Загалом марафон - це більше робота, ніж подвиг. Саме такою важкою марудною роботою стає наступна фаза нашої Вітчизняної війни. Роботою, яку можна і треба виконати - без емоційних "гойдалок" між зневірою та ейфорією, без розпачу та "всьопропальщини", але так само і без завищених нереалістичних очікувань. Зрештою, навіть довгий забіг має свій кінець, а навіть дуже важка робота - всього лише багато праці. Тож підбираємо шмарклі і працюємо, котики та зайчики. Слава Україні. - https://gazeta.ua/blog/56791/vijna-ce-marafon-legkoyi-peremogi-ne-bude
То Лубківський вискакує зі своїм "сьогодні ми візьмемо Херсон" як Пилип з конопель, то Геращенко коригує обстріли Києва у прямому ефірі, то у Арестовича щодня "всьо харашо, прекрасная маркіза", а люди через це заколихування втрачають дорогоцінні години і застрягають в окупації.
Коротше, друзі. Нема чого робити - постіть трактори. А Чорнобаївку лишіть у спокої, там війна, наші б'ються як герої з переважаючими силами противника. І це взагалі не смішно. https://t.me/nuts_roses/721