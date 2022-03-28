Міноборони Туреччини заявило про нейтралізацію міни в Чорному морі поблизу кордону з Болгарією

Міноборони Туреччини повідомило про виявлення та нейтралізацію міни у Чорному морі біля берегів населеного пункту Ігнеада поблизу кордону з Болгарією.

Як передає Ценнзор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили турецькі ЗМІ.

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"Турецькі команди підводної оборони убезпечили та нейтралізували морську міну, знайдену біля узбережжя Ігнеади неподалік кордону з Болгарією", - наводить турецький канал TRT заяву Міноборони.

Раніше агентство "Анадолу" повідомило, що до зони події було направлено групу морських спецпризначенців.

Наприкінці минулого тижня Міноборони вже повідомляло про нейтралізацію об'єкта, схожого на міну, у Босфорській протоці. За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, "в результаті експертизи було встановлено, що це була міна старого зразка".

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