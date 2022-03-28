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Міноборони Туреччини заявило про нейтралізацію міни в Чорному морі поблизу кордону з Болгарією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міноборони Туреччини повідомило про виявлення та нейтралізацію міни у Чорному морі біля берегів населеного пункту Ігнеада поблизу кордону з Болгарією.

Як передає Ценнзор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили турецькі ЗМІ.

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"Турецькі команди підводної оборони убезпечили та нейтралізували морську міну, знайдену біля узбережжя Ігнеади неподалік кордону з Болгарією", - наводить турецький канал TRT заяву Міноборони.

Раніше агентство "Анадолу" повідомило, що до зони події було направлено групу морських спецпризначенців.

Наприкінці минулого тижня Міноборони вже повідомляло про нейтралізацію об'єкта, схожого на міну, у Босфорській протоці. За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, "в результаті експертизи було встановлено, що це була міна старого зразка".

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Топ коментарі
+7
Интересно они ещё долго будут терпеть эту ******* на черном море которую устроили эти Рашисты?
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28.03.2022 12:21
+6
Болгарія може подякувати кацапам за те що практично все море їм перекрили.
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28.03.2022 12:20
+5
там Северной Африке и Ближнему Востоку в этом году немношка поголодать придется, пока мировое сообщество будет раздупляться - "а шо ж робить із скаженою собакою, яка вози із збіжжям з двору не випускає".
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28.03.2022 12:19
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У кацапів і міни допотопні.
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28.03.2022 12:19 Відповісти
якорные мины, 43 года
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28.03.2022 12:25 Відповісти
Колись я брав участь в постановці таких мін.
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28.03.2022 12:47 Відповісти
в одессе тоже еще остались специалисты
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28.03.2022 12:56 Відповісти
в одессе тоже еще остались специалисты
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28.03.2022 12:56 Відповісти
в Одессе тоже еще остались специалисты
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28.03.2022 12:57 Відповісти
там Северной Африке и Ближнему Востоку в этом году немношка поголодать придется, пока мировое сообщество будет раздупляться - "а шо ж робить із скаженою собакою, яка вози із збіжжям з двору не випускає".
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28.03.2022 12:19 Відповісти
Это хорошо. Может, прекратят стоять с протянутой рукой и начнут работать? Никаких объективных причин для голода нет.
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28.03.2022 12:49 Відповісти
Грьобані москалі, море помінували, землі засипають забороненими мінами, і це там де навіть нема військових.
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28.03.2022 12:20 Відповісти
Болгарія може подякувати кацапам за те що практично все море їм перекрили.
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28.03.2022 12:20 Відповісти
Интересно они ещё долго будут терпеть эту ******* на черном море которую устроили эти Рашисты?
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28.03.2022 12:21 Відповісти
скоро еще приплывет ржавого кацапского г@вна. Русня накидала этих якорных мин, что на вооружении еще с 43 года...
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28.03.2022 12:24 Відповісти
Росіяни - терористи.
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28.03.2022 12:56 Відповісти
Це залишилось півтисячі. Озабочуйтеся далі
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28.03.2022 13:00 Відповісти
Якось дядько років 70-ти розповідав, що служив на чебаркульському полігоні по утилізаціі ***********, а саме снарядів. За його словами знищенню підлягало тільки те, що не підлягало відновленню.
Все інше, що мало сліди корозії, або з відсутніми мідними кільцями ( ну десь самі по собі зникли ) звільняли від запалів і відправляли на заводи-виготовники. І такого добра були ешелони.
Так що якірна міна 1943 року навіть дуже реальна.
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28.03.2022 13:02 Відповісти
Опа, два дні боролися😁
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28.03.2022 13:12 Відповісти
Ну и что сто нашли? Последствия для раскладывающих плдобные девайсы какие предполагаются? Или это заганяется в медиа чисто для создания очередного бла бла бла и сенсации на очевидном?
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28.03.2022 14:22 Відповісти
 
 