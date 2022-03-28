Керівник АТБ спростував фейки про торгівлю в мережі "гуманітарними" консервами": імпорт без маркування українською мовою дозволив уряд своєю ухвалою

У деяких регіональних телеграм-пабликах з'явився і активно розповсюджується фейк, що АТБ нібито реалізує у власних магазинах "гуманітарну" продукцію, зокрема консерви без маркування українською мовою з Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков особисто на Facebook спростував це твердження.

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Він повідомив, що продукти харчування та товари першої необхідності компанія власним коштом закуповує у Польщі, Чехії, Італії, країн Балтії та Туреччини для реалізації в мережі.

За словами Маркова, продукція, серед якої м'ясні та рибні консерви, макаронні вироби, сухі концентрати супів та каш, кондитерські вироби, чаї тощо, не має жодного стосунку до гуманітарних чи волонтерських вантажів для України.

Водночас він пояснив, що імпорт товарів без маркування українською мовою дозволив уряд своєю ухвалою — таким чином Україна завдяки оперативним прямим закупівлям ритейлерів, зокрема, АТБ, отримує можливість уникнути дефіциту продуктів. Перші поставки АТБ здійснила для магазинів мережі у Київській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях, а надалі компанія збільшить перелік імпортованих товарів та розширить кількість регіонів для їхнього постачання.

"Припиніть хайп та поширення брехні", - обурився Марков на поширення фейків про торгівлю "гуманітаркою" в АТБ.

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