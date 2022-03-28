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гуманітарна допомога (730) АТБ (12) Геращенко Антон (922)

Керівник АТБ спростував фейки про торгівлю в мережі "гуманітарними" консервами": імпорт без маркування українською мовою дозволив уряд своєю ухвалою

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

атб

У деяких регіональних телеграм-пабликах з'явився і активно розповсюджується фейк, що АТБ нібито реалізує у власних магазинах "гуманітарну" продукцію, зокрема консерви без маркування українською мовою з Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков особисто на Facebook спростував це твердження.

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Він повідомив, що продукти харчування та товари першої необхідності компанія власним коштом закуповує у Польщі, Чехії, Італії, країн Балтії та Туреччини для реалізації в мережі.

За словами Маркова, продукція, серед якої м'ясні та рибні консерви, макаронні вироби, сухі концентрати супів та каш, кондитерські вироби, чаї тощо, не має жодного стосунку до гуманітарних чи волонтерських вантажів для України.

Водночас він пояснив, що імпорт товарів без маркування українською мовою дозволив уряд своєю ухвалою — таким чином Україна завдяки оперативним прямим закупівлям ритейлерів, зокрема, АТБ, отримує можливість уникнути дефіциту продуктів. Перші поставки АТБ здійснила для магазинів мережі у Київській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях, а надалі компанія збільшить перелік імпортованих товарів та розширить кількість регіонів для їхнього постачання.

"Припиніть хайп та поширення брехні", - обурився Марков на поширення фейків про торгівлю "гуманітаркою" в АТБ.

Читайте також: Ціни на продукти зростають у всіх торговельних мережах у зв'язку з підвищенням цін з боку постачальників, - гендиректор АТБ Марков
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Топ коментарі
+5
наверное все таки чуть чуть подмародёрели
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28.03.2022 12:59
+5
Чог вартує таке спростування? Нічого.
Прикритя злочину мродерів
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28.03.2022 13:08
+4
атб - ватна структура... все можливо
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28.03.2022 13:06
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наверное все таки чуть чуть подмародёрели
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28.03.2022 12:59 Відповісти
дай угадаю, твой выбор - зеленский?))
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28.03.2022 13:36 Відповісти
про твій і так всі знають, колгоспнику
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28.03.2022 14:13 Відповісти
таки да, пролетарий имени шарикова-швондера, таки да)))
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28.03.2022 14:21 Відповісти
Stepan Ivanoffиван епта иди домой точнее в жопу водки нет
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28.03.2022 16:05 Відповісти
атб - ватна структура... все можливо
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28.03.2022 13:06 Відповісти
зокрема, АТБ, отримує можливість уникнути дефіциту продуктів. Перші поставки АТБ здійснила для магазинів мережі у Київській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях Джерело: https://censor.net/ua/n3329212

Продавайте на Львівщині - тут не треба перекладати - 90% і так польську мову розуміє
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28.03.2022 13:08 Відповісти
Чог вартує таке спростування? Нічого.
Прикритя злочину мродерів
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28.03.2022 13:08 Відповісти
Голова на плечах, если есть, спростовує. У АТБ более 600 магазинов. Столько гуманитарки нет, чтобы их наполнить.
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28.03.2022 14:22 Відповісти
АТБ не може торгувать гуманітаркой, це гігант, не ті обсяги. Я купував на Київщіні ті польскі консерви з ковбасной масой. Вони не схожі на гуманітарку - якість паршива, та срок зберігання закінчується 04.2022. Майже всі банки вздуті - я не думаю, що хтось може відправить таку "гуманітарку", це був би скандал. А от по-дешевці купить в Польщі оптом партію, що на грані просрочки, бо із-за низької якості там не користовалась попитом, то це да. Так що він говорить правду. Але й на тому спасибі, це всяко краще, ніж порожні полиці.
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28.03.2022 18:30 Відповісти
И как различить теперь где гуманитарка, а где закупка? Сколько было гуманитарки 150 000 тонн? В глаза ее не видел. От силы, дали пол батона и кефир - километровую очередь выстояли... А лоточники уже продают консервы и разный товар ,которого раньше у нас не было. Тоже самое и про супермаркеты...
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28.03.2022 13:08 Відповісти
И как различить теперь где гуманитарка, а где закупка? Сколько было гуманитарки 150 000 тонн? В глаза ее не видел. От силы, дали пол батона и кефир - километровую очередь выстояли... А лоточники уже продают консервы и разный товар ,которого раньше у нас не было. Тоже самое и про супермаркеты...
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28.03.2022 13:14 Відповісти
лоточники и атб - есть таки разница?

*не фанат атб
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28.03.2022 13:38 Відповісти
Надо просто на всю гуманитарку стикеры вешать "Гуманітарна допомога". Как волонтеры это делают для военных, чтобы потом отдельные "особо одаренные" не перепродавали.
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28.03.2022 13:45 Відповісти
если бы АТБ ещё и магазины открыло! но через лоточников торговать удобнее
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28.03.2022 13:59 Відповісти
Не гоните на АТБ, они патриоты Украины, в отличии от диванных "разоблачителей".
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28.03.2022 14:06 Відповісти
ці патріоти досі продають одноразові пакети -йде війна а вони все про екологію печуться Три морквини за дві гривні а пакет за 1.60 От де бариги
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28.03.2022 17:33 Відповісти
Це постанова міністрів Зе, продавать "маєчкі" за гроші, обов'язкова до виконання. Так що питання не до АТБ.
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28.03.2022 18:34 Відповісти
 
 