МЗС рекомендує українцям, примусово вивезеним до РФ, звертатись до найближчих посольств та надає необхідні контакти
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Російські окупанти примусово вивозить українців на територію РФ. МЗС надає чіткі рекомендацію українцям, кудти потрібно звертиатись у таких випадках.
Про це МЗС повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ
"У зв’язку із масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію Росії, рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду. Зазначеним дипломатичним установам України доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу вищезгаданій категорії громадян для забезпечення їх повернення в Україну", - йдеться у повідомленні.
Нижче надані контактні дані закордонних установ, що можуть допомогти українцям у РФ.
Посольство України в Естонській Республіці
тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Латвійській Республіці
тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Республіці Білорусь
тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Грузії
тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Азербайджанській Республіці
тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Республіці Казахстан
тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Фінляндія
тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Китайській Народній Республіці
тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Вірменія
тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Литовській Республіці
тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Польща
тел.: +48 698 608 837
електронна пошта: [email protected]
Консульство України в Гданську
тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Турецькій Республіці
тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
електронна пошта: [email protected], [email protected]
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