Можливість залучення ЗС Білорусі не виключена. У Гомельській області переміщають ОТРК "Искандер-М" до українського кордону, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 28 березня

Триває тридцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 28 березня.

Відзначається перегрупування з метою нарощування наступальних спроможностей для виконання завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. При цьому противником продовжується нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Також, триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів збройних сил Російської Федерації для ведення бойових дій на території України.

"За наявною інформацією заплановано відправку військової техніки та 150 військовослужбовців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту (пункт постійної дислокації місто Владивосток). Сформовано підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу (пункт постійної дислокації місто Хабаровськ), терміни готовності до відрядження - травень поточного року", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що на Волинському напрямку відзначається наявність до чотирьох БТГр зі складу збройних сил республіки Білорусь, що залучаються до посилення та охорони білорусько-українського кордону. Неможливо повністю виключити залучення збройних сил республіки Білорусь до ведення бойових дій на території України.

На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не здійснював. Продовжує нанесення вогневого ураження по підрозділах наших військ у районах населених пунктів Личанка, Петрушки, Шпитьки та Мощун.

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Також повідомляється, що ворог здійснює перегрупування військ та відведення окремих підрозділів на територію республіки Білорусь для відновлення боєздатності.

У Гомельській області республіки Білорусь фіксується переміщення пускових установок ОТРК "Искандер-М" у напрямку Державного кордону з Україною.

"На Сіверському напрямку противник, силами визначених підрозділів зі складу Центрального воєнного округу, наступальних дій не проводив. Зосередив зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів. Проводить перегрупування, зосереджує техніку в населених пунктах та лісових масивах з метою запобігання її вогневого ураження", - зазначають у Генштабі.

Крім того, повідомляється, що противник продовжує блокувати місто Чернігів, наносить вогневе ураження по об’єктах цивільної інфраструктури. Здійснює оборону раніше захоплених рубежі та проводить інженерне обладнання позицій. За наявними даними, ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через р. Снов.

Крім того, російськими окупантами знищені мости в районах населених пунктів Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий Дирчин та Великий Дирчин.

"У напрямку на Бровари окупанти намагалися діяти силами окремих підрозділів 90-ї танкової дивізії та 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Активними оборонними діями підрозділів Збройних Сил України ворога було зупинено. Але він продовжував обстріли позицій наших військ у районі села Лук’янівка", - додали в Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу Західного воєнного округу.

Крім того, як інформують у Генштабі, в районі міста Суми активних бойових дій не проводив, продовжував перегрупування військ та виведення їх на територію РФ для відновлення боєздатності після отриманих втрат. За наявною інформацією, морально-психологічний стан особового складу вкрай низький. Так, військовослужбовці 15-го мотострілецького полку відмовляються від участі у війні.

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У напрямку на Харків наступальних дій ворог не проводив, продовжує блокувати місто та завдавати вогневих ударів по цивільній інфраструктурі. Проводить заходи логістичного забезпечення військ.

В районі міста Ізюм противник діє силами окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової і 1-ї танкової армій та балтійського флоту. Здійснює перегрупування, поповнення боєприпасів з метою подальшого поновлення наступу на Слов’янськ.

На Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виходів до районів населених пунктів Вугледар, Солодке, а також захопленні міста Маріуполь.

Противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски.

У напрямку на Терни в результаті бойового зіткнення з підрозділами Збройних Сил України зазнав втрат і відступив до району населеного пункту Макіївка.

"В Рубіжному, за підтримки артилерії, намагається закріпитись в північно-західній частині міста. Зазнав втрат, успіху не має.

В районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області ворог двічі здійснював спроби штурмових дій. Успіху не мав, відступив, продовжує артилерійські обстріли позицій українських захисників", - проінформували в Генштабі.

В районі населеного пункту Мар’їнка противник провів штурмові дії. Успіху не мав, зазнав втрат. У Маріуполі - продовжував просування до центру міста та вогневе ураження позицій наших військ.

У районах Степногірськ та Гуляйполе російські окупанти проводили артилерійські обстріли позицій підрозділів сил оборони.

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На Таврійському напрямку підрозділи Росгвардії на тимчасово зайнятих територіях у Херсонській області продовжують проводити фільтраційні заходи для виявлення військовослужбовців силових структур України, учасників антитерористичної операції, громадських активістів, а також вилучення зброї та боєприпасів.

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів. Продовжує проведення інженерних робіт. Проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Благодатне, успіху не мав.

Корабельний склад Чорноморського флоту РФ виконує завдання у визначених районах Чорноморської та Азовської операційних зон. Окремі кораблі вийшли у закритий район, ймовірно, з метою завдання ракетних ударів по об’єктах на території України.

Разом переможемо! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!