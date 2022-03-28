Окупанти навмисно наїхали на пішоходів на Сумщині, одна людина померла, двоє поранені
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Неподалік Конотопу військовослужбовець армії загарбника свідомо наїхав на пішоходів, які йшли околицею дороги.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Це сталося ввечері 27 березня на дорозі біля с. Чумакове Конотопського району Сумської області.
"Нехтуючи міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно, здійснив наїзд на пішоходів, які йшли в попутному напрямку. Внаслідок цього постраждала родина - 15-річний підліток та його мати отримали поранення, 33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.
Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Громадян, які стали свідками воєнного злочину Росії, закликають надсилати докази за цим посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
воно задавило людей беззбройних, мирних
просто тому що могло це зробити
цей чумний барак реально Бутусов сказав треба оточити височенною бетонною стіною
і хай вони там один другого мочать
а як вдасться - залити бетоном всю територію до вершечку стіни
ніякого жалю до уродів
ніяких овчіннікових
ніяких вєнєдіктових
всіх нахєр
щоб якийсь старий смердючий збоченецт не міг надалі погрожувати світу
просто тому, що йому так захотілося
але яким чином це можна зробити - оце задача для натів та інших єс з маготами
просто нажаль забрати яо у рашки ми не взмозі
в них - натів магатів і інших оонів є можливість це зробити в принципі
але вони сцуть, бо їм страшно
а те, що роблять наші люди - це не просто круто
це подвиг. кожен денью
великий або малий подвиг -кожен на своєиу місці
не знаю, може сумбурно пишу
просто я розумію, що для того, щоб лаптєногі залишилися без змоги лякати весь світ ядерними бомбами необхідні зусилля всього світу
всі можливі ресупси, всі зусилля всіх можливих організацій
десь так