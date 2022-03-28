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Окупанти навмисно наїхали на пішоходів на Сумщині, одна людина померла, двоє поранені

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк

Неподалік Конотопу військовослужбовець армії загарбника свідомо наїхав на пішоходів, які йшли околицею дороги.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Це сталося ввечері 27 березня на дорозі біля с. Чумакове Конотопського району Сумської області.

"Нехтуючи міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно, здійснив наїзд на пішоходів, які йшли в попутному напрямку. Внаслідок цього постраждала родина - 15-річний підліток та його мати отримали поранення, 33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Громадян, які стали свідками воєнного злочину Росії, закликають надсилати докази за цим посиланням.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Хлопці-бійці, не беріть у полон цих тварин.
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28.03.2022 13:22
+17
Тоді танкістів теж в полон не брати. Або децімація
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28.03.2022 13:22
+16
Стисло: смерть недолюдям!
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28.03.2022 13:20
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Стисло: смерть недолюдям!
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28.03.2022 13:20 Відповісти
Тоді танкістів теж в полон не брати. Або децімація
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28.03.2022 13:22 Відповісти
Хлопці-бійці, не беріть у полон цих тварин.
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28.03.2022 13:22 Відповісти
Катів потрібно знищувати
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28.03.2022 13:30 Відповісти
Смерть московитам.
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28.03.2022 13:32 Відповісти
падли
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28.03.2022 13:33 Відповісти
и еще кто-смеет говорить что надо их жалеть, ДА ВИДЕО СНИМАТЬ не надо, пристрелили и в канаву, ХВАТИТ ЭТИХ ТВАРЕЙ ЖАЛЕТЬ, только физическое уничтожение недонаселения рф
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28.03.2022 13:39 Відповісти
знаєте, якщо навіть це падло виживе і повернетися до рашки живим- це буде просто тупо маньяк

воно задавило людей беззбройних, мирних
просто тому що могло це зробити

цей чумний барак реально Бутусов сказав треба оточити височенною бетонною стіною

і хай вони там один другого мочать

а як вдасться - залити бетоном всю територію до вершечку стіни
ніякого жалю до уродів
ніяких овчіннікових
ніяких вєнєдіктових

всіх нахєр
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28.03.2022 13:45 Відповісти
Стіну бетонну і подібне це емоції. Треба щоб країна мала армію, яка би мала змогу нанести неприйнятні ураження агресору. І тоді війни не буде. А якщо злетять у повітря арсенали, буде пво і про недостатньої надійності, не буде засобів ураження об'єктів в глибині противника, то всі ці стіни послужать тільки одному - певні особи добре наваряться і напад стане неминучим
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28.03.2022 13:53 Відповісти
реально крім потужної армії для нас треба змусити залишитися без ЯО їх
щоб якийсь старий смердючий збоченецт не міг надалі погрожувати світу
просто тому, що йому так захотілося

але яким чином це можна зробити - оце задача для натів та інших єс з маготами
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28.03.2022 14:04 Відповісти
Ви все ще мрієте що нашу безпеку буде забезпечувати НАТО? Вісім років війни вас як і наших керівників нічому не навчили? Тоді я вас поздоровляю - країну чекає наступна війна
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28.03.2022 14:15 Відповісти
ніт, від нато я безпеки чекаю не сильно
просто нажаль забрати яо у рашки ми не взмозі
в них - натів магатів і інших оонів є можливість це зробити в принципі
але вони сцуть, бо їм страшно

а те, що роблять наші люди - це не просто круто
це подвиг. кожен денью
великий або малий подвиг -кожен на своєиу місці

не знаю, може сумбурно пишу
просто я розумію, що для того, щоб лаптєногі залишилися без змоги лякати весь світ ядерними бомбами необхідні зусилля всього світу
всі можливі ресупси, всі зусилля всіх можливих організацій

десь так
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28.03.2022 14:27 Відповісти
Ви або неуважно прочитали мій перший коментар, або не зрозуміли. Наша армія повинна мати засоби ураження об'єктів в глибині території противника і інші засоби щоб противник розумів, що у випадку війни отримає неприйнятні наслідки. В такому випадку нам буде все рівно що буде робити НАТО. А зараз ми просимо у НАТО майже все. Хто винен, більш менш ясно. Щодо героїзму, то відома істина, що героїзм потрібен, щоб компенсувати прорахунки
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28.03.2022 16:05 Відповісти
 
 