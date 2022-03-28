Окупанти навмисно наїхали на пішоходів на Сумщині, одна людина померла, двоє поранені

Неподалік Конотопу військовослужбовець армії загарбника свідомо наїхав на пішоходів, які йшли околицею дороги.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Це сталося ввечері 27 березня на дорозі біля с. Чумакове Конотопського району Сумської області.

"Нехтуючи міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно, здійснив наїзд на пішоходів, які йшли в попутному напрямку. Внаслідок цього постраждала родина - 15-річний підліток та його мати отримали поранення, 33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Громадян, які стали свідками воєнного злочину Росії, закликають надсилати докази за цим посиланням.