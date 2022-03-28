Війська РФ продовжують атакувати ключовий напрямок на сході - Ізюм: концентруються і намагаються пробитися далі, - МВС

Ворог продовжує атакувати на сході, і ключовий напрямок - це Ізюм.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Окремо він уточнив, що під ранок по значній території України були достатньо серйозні обстріли.

"Традиційно можемо говорити про Маріуполь і про Чернігів – дуже складна ситуація в обох містах, але ми продовжуємо стояти там і воювати", - сказав Денисенко.

Він уточнив, що зі Славутича справді вийшли російські війська, як повідомив мер міста Юрій Фомічов.

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"Знову поцілили, були вибухи у Луцьку. Ворог продовжує атакувати на сході, і ключовий напрямок, наскільки ми розуміємо, - це Ізюм і в сторону Донбасу, тому що це пряма дорога на Слов’янськ. І це один із таких важливих для росіян напрямків, де вони концентруються і де вони намагаються далі пробитися", - уточнив радник глави МВС України.

Він також відзначив, що у місті Рубіжне українські захисники змогли відкинути ворога з одного з районів цього населеного пункту.

Говорячи про чергові перемови України з РФ, Денисенко нагадав, що раніше Президент Володимир Зеленський зробив чітку заяву щодо того, про що ми говоримо і на яких позиціях ми стоїмо. "А ми стоїмо на чітких позиціях - це територіальна цілісність, і потім можемо говорити про якісь інші речі", - уточнив Денисенко.

Він зазначив, що ці переговори мають проходити і вони потрібні, бо щодо цього є кілька важливих аспектів.

"Перший аспект – це гуманітарний. І я сподіваюся, що саме у гуманітарних питаннях у нас будуть певні напрацювання, що певні досягнення ми можемо мати. Я маю на увазі, перш за все, це обміни полоненими, це гуманітарні коридори і взагалі всі речі, які пов’язані з гуманітарним спектром", - сказав Денисенко.

Говорячи про базові домовленості, перемир’я тощо, він зазначив, що наразі налаштований досить скептично.

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"Я дуже хотів би помилятися, але я не вірю у якісь проривні результати по питаннях перемир’я. Але ще раз кажу, це дуже важливо, що ведуться ці переговори. З кожним кроком вони (росіяни. – Ред.) стають все зговірливішими і розумнішими. Тому що, справді, щодо першого раунду переговорів – це насправді не були переговори, це був ультиматум. Наразі вони від ультиматуму перейшли вже до розмови, а після розмови перейдемо і до реального вирішення питання. І тому важливо, що ми це ведемо зараз, і наразі напрацьовуємо певні деталі", - поінформував радник міністра внутрішніх справ.