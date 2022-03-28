Щодня війська РФ втрачають вбитими 510-530 осіб. Щоб потроїти - треба більше снарядів, - Подоляк

Україна потребує збільшення обсягів постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

"Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових. Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем", - повідомив він.

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