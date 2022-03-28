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Щодня війська РФ втрачають вбитими 510-530 осіб. Щоб потроїти - треба більше снарядів, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Україна потребує збільшення обсягів постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

"Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових. Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем", - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна найбільше потребує від Заходу зброї: питання номер один - це літаки і танки, - Зеленський
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Топ коментарі
+20
це війна,за життя України і існування українців
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28.03.2022 13:40
+12
Під асфальт заглянь-може там?!
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28.03.2022 13:53
+10
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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28.03.2022 13:51
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А скільки наших - не кажуть
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28.03.2022 13:38 Відповісти
Зеленский говорил 1 наш к 10 ихним
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28.03.2022 13:40 Відповісти
Согласен, тоже насторожило обращение Зеленского по поводу танков. Видимо потери у нас к сожалению тоже не маленькие, дай Бог что б я ошибался.
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28.03.2022 14:05 Відповісти
танків не мало в нас, але це наступальна зброя - і її повинно бути набагато більше, щоб виконувати серьозні операції, особливо проти за кількістю танків, здається, 1-ї армії світу
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28.03.2022 14:09 Відповісти
https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html

потери задокументированные фото
пока 1 к 4 только по технике,реально скорее 1 к 8,так как все что находится в зоне оккупации не фотографируется
а по Конашенкову то ВСУ уже минимум 3 раза помножили на ноль (при том и по той технике ,которая числилась только номинально),а по некоторым позициям доходит уже к 5 (по вертолетам и самолетам)
Так что есть приблизительное соотношение -нападающий несет потери в 3-5 раз больше ,вот из этого и исходите.
ну а сколько там погибло мобилизованной луггандонской пехоты-то одному богу и известно -если и дальше будут в лоб переть на марьинку и авдеевку-думаю на одного нашего будет 20 ихних
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28.03.2022 14:14 Відповісти
Тоді він нюхнув глибоко.
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28.03.2022 14:21 Відповісти
це війна,за життя України і існування українців
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28.03.2022 13:40 Відповісти
у чехов попросите еще, они дадут
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28.03.2022 13:44 Відповісти
Вперше сказав щось притомне. Значить, обіцяне британцями делекобійне знаряддя вже десь на підході. Дай боже!
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28.03.2022 13:47 Відповісти
Британці відправили б своїх добровольців, але бояться, що Зеля їх здасть Путлеру.
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28.03.2022 14:20 Відповісти
Так не говорите, а действуйте! Наращивать нужно Армию до 5 миллионов численностью и Запад должен с ног до головы вооружать Украинскую Армию!
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28.03.2022 13:48 Відповісти
Почему нам должны? А хотя бы потому что ты сидиш там и нюх не дуеш! И тебе на голову не падает! Вот почему! Иначе тебе падать будет!
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28.03.2022 14:12 Відповісти
так бомбить не будут, если будет 5 миллионов Армия.
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28.03.2022 15:30 Відповісти
оно конечно нельзя так говорить ,но иногда охота пропустить орду в европу (хочу так же напомнить стратегию войны россии с нато -почитайте на досуге )
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28.03.2022 14:21 Відповісти
Він тільки базікати вміє!
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28.03.2022 14:17 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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28.03.2022 13:51 Відповісти
Неплохо! На время войны как Военная Присяга вполне бы подошло!
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28.03.2022 15:48 Відповісти
Дякую, капітан очевидність.
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28.03.2022 13:52 Відповісти
Під асфальт заглянь-може там?!
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28.03.2022 13:53 Відповісти
ставлю лайк, і дивуюся, як же досі твій комент не знесений, як ото мій...
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28.03.2022 14:51 Відповісти
чи можна виграти війну, постійно скаржачись?
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28.03.2022 15:27 Відповісти
..не болтай ерундой
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28.03.2022 13:57 Відповісти
Самі просрали-самі жаліються🤦
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28.03.2022 14:44 Відповісти
Маю надію (хоча і сумніваюсь в цьому), до Подоляка дойшло, що як радник президента, - він має йому радити домовлятися з Заходом про якомога більшого постачання зброї для прискорення нашої Перемоги. А не домовлятися з ворогом про "компроміси".
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28.03.2022 14:53 Відповісти
Як нема снарядів то шо не буде шашликів на майські ?
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28.03.2022 15:12 Відповісти
Российские бабы все равно рожают быстрее, чем мы их убиваем. Жаль, снарядов не напастись... А чего еще им делать-то? Жрать брагу (дождаться до состояния самогонки мочи нет, надо хоть чего-нибудь хлебнуть из бидону), сцать бегать за угол избухи, да жарить своих баб, приправляя процесс матерщинкой... Вот и рождаются моральные уродцы, которые, получая АКС и мня себя "рембой" стреляют в детей и насилуют несовершеннолетних! Дохнуть им еще не передохнуть, *****.
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28.03.2022 15:41 Відповісти
Болгарія, Чехословаччина, Польща, Румунія, Угорщина та Німеччина повинні мати снаряди калібру 152 мм. Мабуть, хороша ідея попросити у НАТО 155-мм гармати та **********. інакше єдиний спосіб - виробляти більше.
https://youtu.be/ly7midzZ9Eo
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28.03.2022 15:43 Відповісти
Приємно чути раціональні речі з ОП.
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28.03.2022 17:22 Відповісти
152 мм нам точно лишними не будут
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28.03.2022 22:14 Відповісти
 
 