10 345 44
Щодня війська РФ втрачають вбитими 510-530 осіб. Щоб потроїти - треба більше снарядів, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна потребує збільшення обсягів постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем.
Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.
"Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових. Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем", - повідомив він.
Топ коментарі
+20 Bob Fayn
показати весь коментар28.03.2022 13:40
+12 Игорь Наумчук
показати весь коментар28.03.2022 13:53
+10 Vasyl A_Vinn
показати весь коментар28.03.2022 13:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
потери задокументированные фото
пока 1 к 4 только по технике,реально скорее 1 к 8,так как все что находится в зоне оккупации не фотографируется
а по Конашенкову то ВСУ уже минимум 3 раза помножили на ноль (при том и по той технике ,которая числилась только номинально),а по некоторым позициям доходит уже к 5 (по вертолетам и самолетам)
Так что есть приблизительное соотношение -нападающий несет потери в 3-5 раз больше ,вот из этого и исходите.
ну а сколько там погибло мобилизованной луггандонской пехоты-то одному богу и известно -если и дальше будут в лоб переть на марьинку и авдеевку-думаю на одного нашего будет 20 ихних
https://youtu.be/ly7midzZ9Eo