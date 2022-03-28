Після російського вторгнення Україна зазнала втрат на 564,9 млрд доларів, - міністерка економіки Свириденко

У Кабміні підрахували суму поточних збитків України у війні з Росією, серед яких 119 мільярдів доларів США – втрати інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

" 564,9 млрд доларів. Саме такою є сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення. Існують щонайменше два методи їхнього підрахунку. Перший – це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий – розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо", йдеться у повідомленні.

За словами Юлії Свириденко, наразі структура руйнувань така:

- 119 млрд долл США – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);

- 112 млрд долл США – втрати ВВП у 2022 році;

- 90,5 млрд долл США – втрати цивільного населення (10 млн кв. м. житла, 200 тис автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);

- 80 млрд долл США – втрати підприємств та організацій;

- 54 млрд долл США – втрати прямих інвестицій в українську економіку;

- 48 млрд долл США – втрати державного бюджету.

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"Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають. Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених на активів рф. Зло неодмінно буде покаране й росія на собі відчує всю тяжкість власних злочинних дій на території України", - зазначила міністерка економіки.