УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8209 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 771 27

Після російського вторгнення Україна зазнала втрат на 564,9 млрд доларів, - міністерка економіки Свириденко

свириденко

У Кабміні підрахували суму поточних збитків України у війні з Росією, серед яких 119 мільярдів доларів США – втрати інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

" 564,9 млрд доларів. Саме такою є сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення. Існують щонайменше два методи їхнього  підрахунку. Перший – це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий – розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо", йдеться у повідомленні.

 За словами Юлії Свириденко, наразі структура руйнувань така:

- 119 млрд долл США – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);

- 112 млрд долл США – втрати ВВП у 2022 році;

- 90,5 млрд долл США – втрати цивільного населення (10 млн кв. м. житла, 200 тис автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);

- 80 млрд долл США – втрати підприємств та організацій;

- 54 млрд долл США – втрати прямих інвестицій в українську економіку;

- 48 млрд долл США – втрати державного бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В уряді пояснили, на яких умовах кредитуватимуть бізнес під 0%

"Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають. Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених на активів рф. Зло неодмінно буде покаране й росія на собі відчує всю тяжкість власних злочинних дій на території України", - зазначила міністерка економіки.

бюджет (2986) втрати (4388) Свириденко (312)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
мысли не мои но я с ними полностью согласен: Украина будет сровняна с землей на очень много процентов, даже если победит, я очень надеюсь что победит. Если не дай боже Зе и ко решит согласиться на *компромис*, тобижь *нейтралитет*, то в Украину ни копейки никто не вложит, и люди не вернутся, только НАТО и ЕС, иначе никакой безопасности, никакого бизнеса и востановления
показати весь коментар
28.03.2022 13:52
+6
Каждый индивидум рососи включая детей и пенсов. уже каждый должны 4100 евро. платить будетеб твари.
показати весь коментар
28.03.2022 13:52
+2
Гитлер напал на СССР и уже через месяц руководство СССР начинает вести переговоры с Гитлером )) Разве не понятно что цель Путина как и цель Гитлера-уничтожение нашего государства под любым видом? Какие могут быть переговоры кроме зеленого коридора для беженцев и обмена пленными? Украине нужно срочно подготавливать новых мобилизованных для ротации и надеятся максимум на себя,начинать готовить партизан. Запад уже показал что не будет поставлять серьезного опужиея и готов смотреть на эту войну со стороны:типа кто кого победит-под того и прогнемся. Эта война уже не менее позорная для Европы чем 2 мировая когда вместо того чтобы остановить маньяка сразу коллективными усилиями-Европа как и тогда выбрала нейтралитет
показати весь коментар
28.03.2022 15:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ипать-колотить...полтриллиона бакинских!!!...****, чтобі єто возместить у КАЖДОГО КАЦАПА нужно изьять минимум по почке, по четверти печени,...у всех 140 миллионов пришелепкуватих
показати весь коментар
28.03.2022 13:48 Відповісти
Це ще без врахування виплат сім'ям за вбитих людей. Там втричі більше.
показати весь коментар
28.03.2022 18:10 Відповісти
Каждый индивидум рососи включая детей и пенсов. уже каждый должны 4100 евро. платить будетеб твари.
показати весь коментар
28.03.2022 13:52 Відповісти
Там олигархов тьма ,с них в сто раз больше драть
показати весь коментар
28.03.2022 13:57 Відповісти
мысли не мои но я с ними полностью согласен: Украина будет сровняна с землей на очень много процентов, даже если победит, я очень надеюсь что победит. Если не дай боже Зе и ко решит согласиться на *компромис*, тобижь *нейтралитет*, то в Украину ни копейки никто не вложит, и люди не вернутся, только НАТО и ЕС, иначе никакой безопасности, никакого бизнеса и востановления
показати весь коментар
28.03.2022 13:52 Відповісти
Я скажу більше, якщо нейтралітет - то ще багато хто й звалить!
показати весь коментар
28.03.2022 14:05 Відповісти
Навіть якщо відшкодують гроші, відбудовувати, розміновувати, обеззаражувати на все потрібно вже зараз років 10, а наші західні партнери кацапські гроші нам якщо і віддадуть то тільки піска вираховування своїх втрат.
Ps- відбудувати Маріуполь навряд чи вдасться, легше побудувати з нуля трохи західніше.
показати весь коментар
28.03.2022 13:55 Відповісти
Мариуполь -да,это боль. Из этого города надо сделать мемориал,как в память о том горе что сделала ********.
показати весь коментар
28.03.2022 14:01 Відповісти
Указали автомобиль,то есть можно будет как то в мирное время подать на компенсацию? На житло сейчас можно, а на авто?
показати весь коментар
28.03.2022 13:56 Відповісти
Сначала нужно победить фашистскую федерацию. Без победы никто вам ничего не выплатит-как вы заставите рашку платить? Европа полностью зависит от рашкинских ресурсов и поэтому сильно на нее давить не будет:показательно то что Сбербанк РФ от Свифта так и не отключили и торговля нефтегазом идет полным ходом
показати весь коментар
28.03.2022 15:29 Відповісти
Називалась сума, що сплачує пуйло Европа - 1 млрд. євро кожні сутки.
показати весь коментар
28.03.2022 18:12 Відповісти
Украинцы осознали, что само выживание их как страны и этноса находится под угрозой. В своей защите они не полагались на НАТО и других. Они осознали, что их выживание зависит только от них. Поистине, выдающийся народ. Сказался их опыт выживания во время Голодомора, Второй мировой войны, при СССР и в сложный экономический период после его распада.Путин ввязался там в адскую бойню.
Тимоти Эш, https://nv.ua/opinion/putin-vvyazalsya-v-boynyu-chem-zakonchitsya-voyna-v-ukraine-prognoz-poslednie-novosti-50228793.html/ «Новое время»
показати весь коментар
28.03.2022 13:57 Відповісти
У капацни всё отберем. Мразота за всё заплатит.
показати весь коментар
28.03.2022 13:58 Відповісти
це тільки матеріальні втрати які не важко визначити,а ось порахувати збитки для екології,історично культурних ціностей та втрати самих людей буде практично неможливо..
показати весь коментар
28.03.2022 14:00 Відповісти
втрати війскової техніки, здається, також повинно бути включено.
показати весь коментар
28.03.2022 18:15 Відповісти
Розрахунок витрат до закінчення війни - це марна трата часу і можливе підґрунтя для дезінформації.
Більше того, всі розрахунки не варті і копійки, якщо там не враховані компенсації родичам тих, хто загинули та постраждали під час війни.
показати весь коментар
28.03.2022 14:03 Відповісти
Можна було вкласти хоча б 10 міліардів в оборону, щоб кацапи ніяк з криму не вийшли та цим врятувати промисловий 400 000 чний Маріуполь та весь південь, що зменшило б наші збитки, мабудь, вдвічі. Але 73проц. страусів закінчили війну в голові. Абсолютно всі 100процентів коштів на відбудову повинні прохоти через захід, щоб жодна копійка знов не пішла на маланський офшор
показати весь коментар
28.03.2022 14:05 Відповісти
Якби ж то вклали куди потрібно,а ви думаєте, що ворог не знав як розподілено було бюджет останні два роки,фінансувалося "велике будівництво",а на потреби оборони за залишковим принципом.Давайте подивимося скільки ресурсів пішло на дбр,прокуратуру,мвс...більше ніж до ЗСУ.
Ймовірно саме це і стало тим трігером який запустив таймер відліку для часу "ч" який настав 24 лютого.
показати весь коментар
28.03.2022 18:56 Відповісти
Гитлер напал на СССР и уже через месяц руководство СССР начинает вести переговоры с Гитлером )) Разве не понятно что цель Путина как и цель Гитлера-уничтожение нашего государства под любым видом? Какие могут быть переговоры кроме зеленого коридора для беженцев и обмена пленными? Украине нужно срочно подготавливать новых мобилизованных для ротации и надеятся максимум на себя,начинать готовить партизан. Запад уже показал что не будет поставлять серьезного опужиея и готов смотреть на эту войну со стороны:типа кто кого победит-под того и прогнемся. Эта война уже не менее позорная для Европы чем 2 мировая когда вместо того чтобы остановить маньяка сразу коллективными усилиями-Европа как и тогда выбрала нейтралитет
показати весь коментар
28.03.2022 15:27 Відповісти
А на "НАДА просто пєрєстать стрєлять" який процент можна списати?
показати весь коментар
28.03.2022 16:06 Відповісти
Это ппц.я сегодня утром отправил с трудом вчерашнее свое сообщение. где предполагал около 300 миллиардов на сегодня .это за 8 лет с 2014? это плохо.у лаптей таких денег что заморожены уже не хватит .там триллион $будет.
показати весь коментар
28.03.2022 16:15 Відповісти

Смерть рашистским оккупантам!

Смерть рассеянскому шизо-фашизму!

Слава Украине!
показати весь коментар
28.03.2022 19:40 Відповісти
 
 