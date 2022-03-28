Люди виходили і голіруч зупиняли танки, я буду з цим народом до кінця, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що у протистоянні російській агресії залишиться зі своїм народом до кінця.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю журналу The Economist, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Президент нагадав, що звичайні українці "махали руками посеред вулиць, щоб зупинити танки", як це, наприклад, було у Херсоні, який нині окупований російськими військами.

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"Люди виходили і зупиняли руками танки. Вони вирішили встати і зробити це за власним бажанням. Я не міг собі дозволити сказати "не робіть цього" і не міг сказати "кидайтесь під гусениці". Я залишуся з цими людьми до кінця", - наголосив Зеленський.