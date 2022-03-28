Румунія слідом за Туреччиною знайшла міну в Чорному морі біля свого узбережжя

Біля узбережжя Румунії 28 березня вранці виявили дрейфуючу морську міну.

Про отримання такої інформації повідомили у Міноборони Румунії, передає Цензор.НЕТ з посиланням Українську правду.

Мінний тральщик "Віцеадмірал Костянтин Балеску" почав пошукові роботи у зоні за 70-72 км від берега в районі міст Корбу та Неводарі.

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Міну помітили моряки з румунського риболовецького судна "Олімпус-1" вранці 28 березня в районі Capu Midia. Капітан доповів про неї о 8:10. Начальство військово-морських сил після цього віддало розпорядження про пошукову операцію в цьому районі.

Міноборони Туреччини також заявило про виявлення міни в Чорному морі неподалік від кордону з Болгарією, її вже нейтралізують.

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26 березня Туреччина перекривала рух суден протокою Босфор через міну, ймовірно, одну з тих, якими Росія замінувала Чорне море. Сапери знешкодили її, після чого навігацію протокою відновили.