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Новини Війна
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Румунія слідом за Туреччиною знайшла міну в Чорному морі біля свого узбережжя

босфор

Біля узбережжя Румунії 28 березня вранці виявили дрейфуючу морську міну.

Про отримання такої інформації повідомили у Міноборони Румунії, передає Цензор.НЕТ з посиланням Українську правду.

Мінний тральщик "Віцеадмірал Костянтин Балеску" почав пошукові роботи у зоні за 70-72 км від берега в районі міст Корбу та Неводарі.

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Міну помітили моряки з румунського риболовецького судна "Олімпус-1" вранці 28 березня в районі Capu Midia. Капітан доповів про неї о 8:10. Начальство військово-морських сил після цього віддало розпорядження про пошукову операцію в цьому районі.

Міноборони Туреччини також заявило про виявлення міни в Чорному морі неподалік від кордону з Болгарією, її вже нейтралізують.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни, - журналіст Клименко. ДОКУМЕНТ

26 березня Туреччина перекривала рух суден протокою Босфор через міну, ймовірно, одну з тих, якими Росія замінувала Чорне море. Сапери знешкодили її, після чого навігацію протокою відновили.

Автор: 

армія рф (17264) мінування (1217) Румунія (1158) Чорне море (1662)


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Топ коментарі
+14
ну то хай дякують сукєрашкє...
може є можливість відбуксирувати їх до керченського мостику? ))) (дякуємо))))
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28.03.2022 14:16
+14
Схоже, що рукожопа кацапня сама собі замінувала море. Ніхто тепер не знає де міни плавають.
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28.03.2022 14:17
+13
російські терористи порозкидали свої міни по всьому морю.
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28.03.2022 14:17
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ну то хай дякують сукєрашкє...
може є можливість відбуксирувати їх до керченського мостику? ))) (дякуємо))))
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28.03.2022 14:16 Відповісти
Открытая агрессия как минимум против трёх стран НАТО - Румынии, Болгарии и Турции. Будем дальше сопли жевать?
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28.03.2022 14:56 Відповісти
страшно, вдруг путин нападет, а моглиб ввести флот в черное море и разблокировать проход судов в порты
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28.03.2022 15:09 Відповісти
ну видимо... будут )))
тихобздят...
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28.03.2022 15:09 Відповісти
Схоже, що рукожопа кацапня сама собі замінувала море. Ніхто тепер не знає де міни плавають.
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28.03.2022 14:17 Відповісти
саме так, бо течії ніхто не відміняв, так що - приємного літа в Сочі та Криму, ну і туркам прівєтік
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28.03.2022 14:43 Відповісти
Поки ці міни морська течія донесе до Сочі й Криму... Це загроза для судоходства України, Румунії, Болгарії і Туреччини. В рашці все розрахували.
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28.03.2022 17:18 Відповісти
російські терористи порозкидали свої міни по всьому морю.
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28.03.2022 14:17 Відповісти
Тупое ху.ло заминировало все море. Безумству ху.ляндии нет границ.
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28.03.2022 14:17 Відповісти
Проблемы на десятилетия.
Карты минных заграждений обязательно окажутся утеряны, виноватые погибшими, начальство не при делах , и "оно ничего не знало".
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28.03.2022 14:19 Відповісти
і взагалі, будуть верещати, що мінувала Україна
і все
карта не б"ється
в них все так
щи їм в очі - кажуть Божа роса
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28.03.2022 14:33 Відповісти
Ну і радійте турки з румунами!
То до вас русскій мір приплив!
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28.03.2022 14:26 Відповісти
мелкая месть за закрытые проливы
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28.03.2022 14:26 Відповісти
вони самі собі в Чорному морі проблем наробили, у тому числі і для військових кораблів
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28.03.2022 14:45 Відповісти
НАТО стурбоване?
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28.03.2022 14:28 Відповісти
ну и сколько НАТО будет успокаивать себя что они с росией якобы не воют..?
пока росия весь мир не заминирует? может захерячить все ихние корабли за 15 мин ?
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28.03.2022 14:38 Відповісти
Україні потрібно висловити велИку стурбованість!)
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28.03.2022 14:49 Відповісти
Уничтожение вещдока
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28.03.2022 14:53 Відповісти
Ну і де це обосранное нато. це ж їм загроза де ж їхня ******* строгая реакція ? сцикуни в них самолёт збили вони проковтнули і чотири года щось там складають і судять пізно всрались чекайте незабаром і вас орда поне піздити. Прикриваетесь смертями дітей і жінок України аби вам сладко жралось і спалось. А вот хрен незабаром ***** к вам прийде довбойоби
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28.03.2022 15:07 Відповісти
Швиденько занепокоїтись і проковтнути. Ваші пляжі тепер небезпечніші за наші поля.
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28.03.2022 15:47 Відповісти
Румыния и Болгария закрыли своё воздушное пространство для самолётов,
доставляющих военную помощь для Украины. Жрите, суки, не обляпайтесь.
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28.03.2022 15:50 Відповісти
Підштовхніть її до Угорщини, нехай і в йовбиків буде "свято" !!!
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28.03.2022 18:15 Відповісти
 
 