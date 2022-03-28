Румунія слідом за Туреччиною знайшла міну в Чорному морі біля свого узбережжя
Біля узбережжя Румунії 28 березня вранці виявили дрейфуючу морську міну.
Про отримання такої інформації повідомили у Міноборони Румунії, передає Цензор.НЕТ з посиланням Українську правду.
Мінний тральщик "Віцеадмірал Костянтин Балеску" почав пошукові роботи у зоні за 70-72 км від берега в районі міст Корбу та Неводарі.
Міну помітили моряки з румунського риболовецького судна "Олімпус-1" вранці 28 березня в районі Capu Midia. Капітан доповів про неї о 8:10. Начальство військово-морських сил після цього віддало розпорядження про пошукову операцію в цьому районі.
Міноборони Туреччини також заявило про виявлення міни в Чорному морі неподалік від кордону з Болгарією, її вже нейтралізують.
26 березня Туреччина перекривала рух суден протокою Босфор через міну, ймовірно, одну з тих, якими Росія замінувала Чорне море. Сапери знешкодили її, після чого навігацію протокою відновили.
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може є можливість відбуксирувати їх до керченського мостику? ))) (дякуємо))))
тихобздят...
Карты минных заграждений обязательно окажутся утеряны, виноватые погибшими, начальство не при делах , и "оно ничего не знало".
і все
карта не б"ється
в них все так
щи їм в очі - кажуть Божа роса
То до вас русскій мір приплив!
пока росия весь мир не заминирует? может захерячить все ихние корабли за 15 мин ?
доставляющих военную помощь для Украины. Жрите, суки, не обляпайтесь.