УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8209 відвідувачів онлайн
Новини
2 341 14

Транзит газу з РФ триває, бо ми маємо зобов’язання перед Європою, - Міненерго

газ,транзит

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, чому Україна під час війни продовжує транзит російського газу.

Про це він сказав в інтерв’ю "Економічній правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

Мініст пояснив, що Україна не може зупинити транзит російського газу, бо це означатиме невиконання взятих на себе зобов'язань перед європейськими компаніями.

Але при цьому можна докласти зусиль, щоб гроші за газ не доходили до росіян, а були "заморожені".

"Ключове, що ми всім кажемо: ви не можете платити росіянам ці кошти. Треба ввести окремі ескроу-рахунки, на які гроші за російські енергоресурси будуть депонуватись. А вже питання перерахування цих грошей росіянам буде вирішуватися у залежності від того, як швидко вони підуть геть з України. Ці кошти можуть бути використані для компенсації наших втрат", – сказав Галущенко.

Читайте: Путін доручив до 31 березня перевести розрахунки за газ на рублі

На думку міністра, такі дії не вважатимуться порушенням контракту, бо гроші сплачуються, "просто росіяни не можуть фізично їх отримати".

"Юридично це можливо обґрунтувати", – додав він.

На думку Галущенка, рано чи пізно Україна втратить роль транзитера газу.

"Ми маємо готуватись до цього, і зменшення чи припинення транзиту ми зможемо компенсувати в тому числі за рахунок імпорту, який вже системно відбувається. І "Нафтогаз" вже дуже серйозно цю ситуацію розглядає", – сказав Галущенко.

Також читайте: Європа зможе позбутися енергетичної залежності від Росії вже за два роки, - Боррель

Автор: 

газ (10412) Європа (1799) росія (65002) Галущенко Герман (529) транзит газу (1013)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
"У 1945 році постачання британської сталі та паливно-мастильних матеріалів ІІІ Рейху триває, бо союзники мають зобов'язання перед Гітлером". Уявляєте собі таке повідомлення у британській газеті часів Другої світової війни?
показати весь коментар
28.03.2022 14:32
+5
После каждого обстрела мирых, чуть прикручивать вентиль.
Глядишь и орки и Европа станут немного вменяемее.
показати весь коментар
28.03.2022 14:26
+3
Европа и способствовала этой чудовищной войне. А сейчас кормит путлера. Перекрывайте трубы, нах...
показати весь коментар
28.03.2022 14:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
После каждого обстрела мирых, чуть прикручивать вентиль.
Глядишь и орки и Европа станут немного вменяемее.
показати весь коментар
28.03.2022 14:26 Відповісти
"У 1945 році постачання британської сталі та паливно-мастильних матеріалів ІІІ Рейху триває, бо союзники мають зобов'язання перед Гітлером". Уявляєте собі таке повідомлення у британській газеті часів Другої світової війни?
показати весь коментар
28.03.2022 14:32 Відповісти
Европа и способствовала этой чудовищной войне. А сейчас кормит путлера. Перекрывайте трубы, нах...
показати весь коментар
28.03.2022 14:33 Відповісти
22 липня 1941 року. Місяць війни. "Ми прожовжуємо вивозити ешалони з зерном у Німеччину, бо ми маємо зобов'язання перед Європою!
показати весь коментар
28.03.2022 14:46 Відповісти
"бо гроші сплачуються, "просто росіяни не можуть фізично їх отримати". Не надо себя обманывать. Так не бывает. Как только прекращается подача газа, тогда и прекращается оплата за него. Ну или наоборот, когда перестаёт идти оплата, тогда и прекращается подача газа. Согласие, есть продукт, при полном непротивлении сторон.
показати весь коментар
28.03.2022 14:46 Відповісти
Це вдп якийсь СЮР ЇБАНАТИЗМ!
показати весь коментар
28.03.2022 15:05 Відповісти
а Будапешський меморандум ніхто не хоче виконати свої зобов'язання
показати весь коментар
28.03.2022 15:11 Відповісти
Зелена слизь в своїй манері. ''Ми просто клоуни, ляльки на руці папіка, що з нас взяти, мимо проходили''

Та скажіть прямо: ''не для того ми бабосики заносили за свої посади, щоб їх позбуватись, плюс і Україні з того щось перепадає, без тих грошей буде всім важче''

З того і будем виходити що робити
показати весь коментар
28.03.2022 15:13 Відповісти
А що там з зобов'язаннями по Будапештському меморандуму?
показати весь коментар
28.03.2022 15:20 Відповісти
Нехай в ті труби якась ракета 'випадково' влучить, якщо так не хочется зобов'язання порушувати. Ми серйозно допомагаємо фінансувати власних вбивць?
показати весь коментар
28.03.2022 15:43 Відповісти
Если перестанем качать газ лапотные расфигачат всю нашу газотранспортную систему.
показати весь коментар
28.03.2022 16:44 Відповісти
Ці зобов'язання були до війни, панове.
показати весь коментар
28.03.2022 18:42 Відповісти
 
 