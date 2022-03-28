Транзит газу з РФ триває, бо ми маємо зобов’язання перед Європою, - Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, чому Україна під час війни продовжує транзит російського газу.

Про це він сказав в інтерв’ю "Економічній правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

Мініст пояснив, що Україна не може зупинити транзит російського газу, бо це означатиме невиконання взятих на себе зобов'язань перед європейськими компаніями.

Але при цьому можна докласти зусиль, щоб гроші за газ не доходили до росіян, а були "заморожені".

"Ключове, що ми всім кажемо: ви не можете платити росіянам ці кошти. Треба ввести окремі ескроу-рахунки, на які гроші за російські енергоресурси будуть депонуватись. А вже питання перерахування цих грошей росіянам буде вирішуватися у залежності від того, як швидко вони підуть геть з України. Ці кошти можуть бути використані для компенсації наших втрат", – сказав Галущенко.

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На думку міністра, такі дії не вважатимуться порушенням контракту, бо гроші сплачуються, "просто росіяни не можуть фізично їх отримати".

"Юридично це можливо обґрунтувати", – додав він.

На думку Галущенка, рано чи пізно Україна втратить роль транзитера газу.

"Ми маємо готуватись до цього, і зменшення чи припинення транзиту ми зможемо компенсувати в тому числі за рахунок імпорту, який вже системно відбувається. І "Нафтогаз" вже дуже серйозно цю ситуацію розглядає", – сказав Галущенко.

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