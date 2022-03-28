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Росіяни використовують на Харківщині свою нову залпову систему дистанційного мінування "Земледелие", - Денісова

мінування

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на факт використання Росією заборонених видів озброєння та посилювати санкції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила сьогодні.

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Вона зазначила, що на Харківщині російські окупаційні війська використовують свою нову інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".

За її словами, така система призначена для створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км. Машина працює на кшталт реактивної системи залпового вогню, але замість вибуху ракети — встановлює багато дистанційних мін за одиницю часу.

Фактично ворог може за дуже короткий термін замінувати значні площі. Омбудсменка додала, що російські загарбники здійснюють мінування хаотично і незалежно від місця чи території ведення бойових дій, що становить велику небезпеку передусім для мирного населення.

"Такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Закликаю міжнародну відреагувати на факт використання країною-окупантом заборонених видів озброєння та посилювати санкції задля повного припинення військової агресії з боку РФ", - зазначила Денісова.

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армія рф (17264) Денісова Людмила (883) мінування (1217)


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Топ коментарі
+26
Такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін Джерело:
к сожалению никому (обсе, оон, пасе, *****) єто ужє неинтересно
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28.03.2022 14:20
+18
Надо потом гнать их через эти поля и леса. И ещё пленных тудой же отправлять пущай полетають.
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28.03.2022 14:20
+17
Їхніми смердючими полоненими те все і розміновувати.
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28.03.2022 14:24
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Такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін Джерело:
к сожалению никому (обсе, оон, пасе, *****) єто ужє неинтересно
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28.03.2022 14:20 Відповісти
Ты что не видишь что тобой перечисленные канторки импотенты сраные и красный крест также йухня.
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28.03.2022 14:23 Відповісти
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ....... по кацапски... вот так просто с юмором и незатейливо назвали машину сеятеля смерти... вообще я фигею от их названий техники Солнцепек Буратино Кинжал Торнадо и прочее
прочее...
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28.03.2022 14:38 Відповісти
отжать пару таки и накидать этим ******* "картохи" в Белгородскую и Курскую области
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28.03.2022 16:38 Відповісти
"Земледелие"... замінування значних площ на відстані до 15 км... Це не тільки проти війська, це буде діяти проти землеробів на Харківщині і не тільки, а й там, де зможуть дотягнутися. Загидять орки наші поля і луки, щоб не дати отримати там врожаї і підірвати продовольчу безпеку. Все ці тварюки розрахували! Треба нашим починати особливе полювання - на "Земледелие".
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28.03.2022 17:38 Відповісти
Надо потом гнать их через эти поля и леса. И ещё пленных тудой же отправлять пущай полетають.
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28.03.2022 14:20 Відповісти
по идее у мин с этих систем должны быть самоликвидаторы (по моему что то рассчитывается максимум до 40 суток)-но кацапия уже плюнула на все конвенции,думаю и тут тоже
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28.03.2022 14:27 Відповісти
По идеи там могут быть снаряды снаряженные любыми типами мин, вплоть до химических и без ликвидаторов . Зачем ликвидатор вообще , если те кто ставил , скажем,не планируют туда появляться(ну вот так могут они думать ? Кроме того, чтоб там не было, это же еще та техника, это же не Япония,что то да не сработает или пойдет не так
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28.03.2022 14:36 Відповісти
самое поганое что датчики срабатываю на вес массу движения размеры объекта при попытке разминирования 2-3 круга малых самоликвидации при попытке разминировать.. пора создавать технику которая бы давала бы импульс похожий на давление почвы массу тела и срабатывала да разные датчики движения особенно.. сложная штука... а США есть такая машина правда механически бронированная которая может на ходу уничтожать 80% боеприпасов минного происхождения но США ее никому не продали ни одной штуки... может в качестве потом попросим как гуманитарную военную помощь...
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28.03.2022 14:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kolauL68W1k&t=6s
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28.03.2022 14:44 Відповісти
интересный канал,спасибо
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28.03.2022 15:03 Відповісти
кидается детонирующий шнур на минное поле и подрывается-есть и установка соответствующаю
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28.03.2022 14:53 Відповісти
наверное взято от морских тральщиков оборудование,только на новой элементной базе,что б размеры уменьшить
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28.03.2022 14:59 Відповісти
ну вот такая установка-это установка оперативного минирования,т.е. временного (как бы самоликвидаторы должны быть)
Для постоянного минирования есть другая техника,да и мины другого типа
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28.03.2022 14:42 Відповісти
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28.03.2022 14:45 Відповісти
все противопехотные, устанавливаемые дистанционно имеют функцию самоликвидации, которая запускается одновременно с постановкой на боевой взвод. Разные мины имеют разный периоды времени самоликвидации. Из кацапских, которые они могут применять в реактивных кассетах доставки - это ПОМ-2, самоликвидация 100% которых проходит в течение четырёх суток.
Так что, если увидели ПФМки, то ближе 20 м лучше не подходить - самоликвидация может произойти в любой момент. Лучший метод обезвреживания - дробовик. С ПОМками хуже - у одних растяжки, а у других сейсмодатчик, и кроме того они мощнее. Всё это гавно не обезвреживается в классическом понимании - только уничтожение. Самое простое - из АК с 30-40 метров. Если есть возможность - вызывайте сапёров, а то бывает пока народ суетится вокруг одной, кто-то наступает на другую.
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28.03.2022 15:29 Відповісти
Їхніми смердючими полоненими те все і розміновувати.
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28.03.2022 14:24 Відповісти
и первых отправить летунов и арту
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28.03.2022 17:11 Відповісти
земледельцы х*евые.... и х*ёвые !!!
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28.03.2022 14:24 Відповісти
Пусть сами жрут результаты своего земледелия! Как бы не подавились.
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28.03.2022 14:26 Відповісти
надо сосредоточить усилия на уничтожении такой техники, никакие призывы ни к каким институциям не дают никаких результатов, за годы своего бессмысленного существования эти институции превратились в полную фикцию и карикатуру..., никто кроме нас самих не позаботиться о нашей безопасности...
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28.03.2022 14:32 Відповісти
Потом всех пленных во главе с саперами на обезвреживание. Или саперов тоже в плен не брать?
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28.03.2022 14:46 Відповісти
Тут только один вариант: разминирование пленными, диверсантами и сепаратистами. Коррупционеры и дбр - вторым эшелоном.
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28.03.2022 14:49 Відповісти
Запад в виду имел эти запреты. Для них своя рубаха ближе к телу. Их это не касается. Это ж где-то в Украине убивают людей, в том числе детей. Им главное, чтобы нефть и газ были подешевле.
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28.03.2022 15:01 Відповісти
У московитів все гібрідно: война спецоперация, минирование земледельческие работы, завоевание жизненного пространства освобождение.
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28.03.2022 15:13 Відповісти
***** впало в безысходность нелюдь!
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28.03.2022 15:14 Відповісти
В СА была система разминирования Змей горыныч. Вылетал снаряд попрыгунчик на проволоке и делал проходы в минных полях. Час роботы. Есть ли они у ВСУ?
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28.03.2022 15:41 Відповісти
Снаряд-попрігунчик- це полонені орки. От їх треба туди і хай стрибають
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28.03.2022 15:58 Відповісти
боевой расчет этих машин в плен не брать, принципиально, так же как и артиллеристов.
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28.03.2022 17:39 Відповісти
если нет саперов рядом можно использовать пленных орков - они их ставили пусть и собирают как картошку
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28.03.2022 18:53 Відповісти
 
 