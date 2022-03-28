Росіяни використовують на Харківщині свою нову залпову систему дистанційного мінування "Земледелие", - Денісова
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на факт використання Росією заборонених видів озброєння та посилювати санкції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила сьогодні.
Вона зазначила, що на Харківщині російські окупаційні війська використовують свою нову інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".
За її словами, така система призначена для створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км. Машина працює на кшталт реактивної системи залпового вогню, але замість вибуху ракети — встановлює багато дистанційних мін за одиницю часу.
Фактично ворог може за дуже короткий термін замінувати значні площі. Омбудсменка додала, що російські загарбники здійснюють мінування хаотично і незалежно від місця чи території ведення бойових дій, що становить велику небезпеку передусім для мирного населення.
"Такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Закликаю міжнародну відреагувати на факт використання країною-окупантом заборонених видів озброєння та посилювати санкції задля повного припинення військової агресії з боку РФ", - зазначила Денісова.
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к сожалению никому (обсе, оон, пасе, *****) єто ужє неинтересно
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Для постоянного минирования есть другая техника,да и мины другого типа
Так что, если увидели ПФМки, то ближе 20 м лучше не подходить - самоликвидация может произойти в любой момент. Лучший метод обезвреживания - дробовик. С ПОМками хуже - у одних растяжки, а у других сейсмодатчик, и кроме того они мощнее. Всё это гавно не обезвреживается в классическом понимании - только уничтожение. Самое простое - из АК с 30-40 метров. Если есть возможность - вызывайте сапёров, а то бывает пока народ суетится вокруг одной, кто-то наступает на другую.
войнаспецоперация, минированиеземледельческие работы, завоевание жизненного пространстваосвобождение.