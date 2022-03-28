Росіяни використовують на Харківщині свою нову залпову систему дистанційного мінування "Земледелие", - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на факт використання Росією заборонених видів озброєння та посилювати санкції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила сьогодні.

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Вона зазначила, що на Харківщині російські окупаційні війська використовують свою нову інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".

За її словами, така система призначена для створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км. Машина працює на кшталт реактивної системи залпового вогню, але замість вибуху ракети — встановлює багато дистанційних мін за одиницю часу.

Фактично ворог може за дуже короткий термін замінувати значні площі. Омбудсменка додала, що російські загарбники здійснюють мінування хаотично і незалежно від місця чи території ведення бойових дій, що становить велику небезпеку передусім для мирного населення.

"Такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Закликаю міжнародну відреагувати на факт використання країною-окупантом заборонених видів озброєння та посилювати санкції задля повного припинення військової агресії з боку РФ", - зазначила Денісова.

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