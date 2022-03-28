У Росії масову мобілізацію проводитимуть одночасно з плановим призовом строковиків, - українська розвідка

З 1 квітня по всій території РФ розпочнеться мобілізація за програмою "БАРС-2021", ("Боевой Армейский Резерв Страны"). Щоб приховати заходи з масової мобілізації, її будуть проводити одночасно з плановим призовом на строкову службу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

" Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, що прибуватимуть до воєнкоматів. Ці резервісти в подальшому направлятимуться для поповнення підрозділів окупаційних військ в районах бойових дій на території України", - йдеться у повідомленні.

Українські розвідники інформують і про те, що одночасно за допомогою програми "БАРС" приховують залучення до бойових дій російських ув’язнених. Зокрема, близько 100 злочинців, утримуваних у колонії "Чернокозово" (Чеченська республіка), вже готуються до відправки до України.

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"Всі вони засуджені за важкими кримінальними статтями: грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків. Засудженим, які отримали строки за політичними статтями такими, як екстремізм, тероризм, подібні угоди не пропонуються. Тим хто погодився обіцяна повна амністія в разі повернення живим після участі у бойових діях. Прикметно, що таким "мобілізованим" не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні", - відомо розвідникам.

У ГУР МО України повідомляють, що "БАРС" – програма термінового формування армійських резервів армії РФ. Ті, хто підписали контракти по програмі, отримують постійне грошове забезпечення, навіть перебуваючи у резерві, зі збереженням місця роботи та середнього заробітку. Протягом року резервісти можуть бути призвані на збори, до 1 місяця, де можуть залучатися до навчань та виконання інших завдань. Щомісячна оплата по контракту сягає 12% окладу військовослужбовців, залежно від звання та посади. Загальна кількість осіб, що підписали контракти "БАРС" складає близько 100 тисяч.