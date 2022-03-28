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У Росії масову мобілізацію проводитимуть одночасно з плановим призовом строковиків, - українська розвідка

розвідка,мобілізація

З 1 квітня по всій території РФ розпочнеться мобілізація за програмою "БАРС-2021", ("Боевой Армейский Резерв Страны"). Щоб приховати заходи з масової мобілізації, її будуть проводити одночасно з плановим призовом на строкову службу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

" Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, що прибуватимуть до воєнкоматів.  Ці резервісти в подальшому направлятимуться для поповнення підрозділів окупаційних військ в районах бойових дій на території України", - йдеться у повідомленні.

Українські розвідники інформують і про те, що одночасно за допомогою програми "БАРС" приховують залучення до бойових дій російських ув’язнених. Зокрема, близько 100 злочинців, утримуваних у колонії "Чернокозово" (Чеченська республіка), вже готуються до відправки до України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідка здобула список із 620 ФСБівців, які беруть участь у злочинній діяльності РФ у країнах Європи

"Всі вони засуджені за важкими кримінальними статтями: грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків. Засудженим, які отримали строки за політичними статтями такими, як екстремізм, тероризм, подібні угоди не пропонуються.  Тим хто погодився обіцяна повна амністія в разі повернення живим після участі у бойових діях. Прикметно, що таким "мобілізованим" не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні", - відомо розвідникам.

У ГУР МО України повідомляють, що "БАРС" – програма термінового формування армійських резервів армії РФ. Ті, хто підписали контракти по програмі, отримують постійне грошове забезпечення, навіть перебуваючи у резерві, зі збереженням місця роботи та середнього заробітку. Протягом року резервісти можуть бути призвані на збори, до 1 місяця, де можуть залучатися до навчань та виконання інших завдань. Щомісячна оплата по контракту сягає 12% окладу військовослужбовців, залежно від звання та посади. Загальна кількість осіб, що підписали контракти "БАРС" складає близько 100 тисяч.

розвідка (3857) росія (65002) мобілізація (3038)


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Топ коментарі
+21
вообщем теперь у нас на полях будут гибнуть бывшие командиры танки онлайн и спецназ контр страйка
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28.03.2022 14:40
+14
барс - бей активистов реж стукачей, так вроде скрепно ))
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28.03.2022 14:42
+13
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28.03.2022 14:45
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вообщем теперь у нас на полях будут гибнуть бывшие командиры танки онлайн и спецназ контр страйка
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28.03.2022 14:40 Відповісти
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28.03.2022 14:42 Відповісти
Зачем ты постишь подлую пропаганду с кацапского РИА?
Это похоже на идиотизм тли предательство
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28.03.2022 14:59 Відповісти
Этот пост для того,чтобы люди понимали идиотизм засРашкинцев.Пугает,что этого не понимаешь.
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28.03.2022 15:02 Відповісти
барс - бей активистов реж стукачей, так вроде скрепно ))
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28.03.2022 14:42 Відповісти
"БАРС" - "Бей актив, реж сук"(с)
Знаменитые "сучьи войны" на зоне в 40-50-х годах, где "суки" - те же зеки, ставшие на путь сотрудничества с администрацией.
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28.03.2022 14:51 Відповісти
вобщем, набор новых ссученных ))
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28.03.2022 14:58 Відповісти
бей актив, реж сук
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28.03.2022 14:52 Відповісти
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28.03.2022 14:45 Відповісти
З 1 квітня по всій території РФ розпочнеться мобілізація за програмою "БАРС-2021", ("Безголовая Алкашня Резерв Сатаны").
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28.03.2022 14:48 Відповісти
Чорнобаївка номер 2 - Ваня, Welcome
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28.03.2022 14:49 Відповісти
Pа допомогою програми «БАРС» приховують залучення до бойових дій російських ув'язнених.

«Тим, хто погодився, обіцяно повну амністію у разі повернення живим після участі в бойових діях. Примітно, що таким мобілізованим не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні», - зазначили в українській розвідці.

Нагадаємо, у росії почали вдаватися до нових форм прихованої «мобілізації» - https://www.slovoidilo.ua/2022/03/22/novyna/suspilstvo/rosiyi-pochaly-proponuvaty-proshhennya-kredytiv-obmin-***********-kontraktu-armiyeyu-rozvidka шукають боржників за кредитами та аліментами . За прощення боргів пропонує підписати контракт з армією. https://www.slovoidilo.ua/2022/03/28/novyna/suspilstvo/rosiya-hotuye-vidpravky-********-100-zlochyncziv-koloniyi-chechni-rozvidka
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28.03.2022 14:49 Відповісти
Так на же ссут в уши что у Раши резерв иссяк. И человеческий и по технике. На чем мобилизованные будут воевать? Ох и ****** наши.
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28.03.2022 14:50 Відповісти
Ваши это на парашке!! Да, у вас там 3.14дят как дишат
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28.03.2022 14:52 Відповісти
Как на чем, на расконсервированном хламе 60х годов.
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28.03.2022 15:22 Відповісти
Собственно сей хлам уже начитает появляться на фотках сгоревшей техники. Мишки даже без динамической защиты и бэтэры которые еще по Праге катались
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28.03.2022 15:25 Відповісти
12% Карл! тьху, Иван)
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28.03.2022 14:50 Відповісти
Ну и какие могут быть переговоры? Какой в этом смысл?
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28.03.2022 14:51 Відповісти
капец, это война не на месяцы -на годы...
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28.03.2022 14:51 Відповісти
ну да, вы думали что война к которой готовились десятки лет закончится через месяц?((
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28.03.2022 14:55 Відповісти
А твій чоловік де? Виганяй його із-під спідниці на фронт, то скоріше й закінчиться.
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28.03.2022 14:56 Відповісти
з окопа пишеш?
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28.03.2022 15:10 Відповісти
мой муж там, где тебя точно нет, раз пишешь здесь всякую ахинею...
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28.03.2022 17:20 Відповісти
Совершенно верно. Люсю можно уже не смотреть(
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28.03.2022 15:23 Відповісти
І цих вилікуємо, навіки
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28.03.2022 14:54 Відповісти
Ну, всех этих пленных надо будет где-то содержать. Какие-то лагеря нужны, сами пленные пусть и строят их.
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28.03.2022 14:56 Відповісти
Маю стартап по відкриттю фабрики собачого корму. Залучаю акционерів
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28.03.2022 15:00 Відповісти
Я!
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28.03.2022 15:05 Відповісти
ну путлер же сказал, что естественное очищение общества полезно для расиси. жесть конечно как они тужатся, ну это война, всем кацапоидам хватит места в земле Украины
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28.03.2022 15:02 Відповісти
2021???
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28.03.2022 15:02 Відповісти
Головне, щоб їм не забули мішки видать для самообслуговування. Бо в Україні не хватає рук пакувать цих орків
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28.03.2022 15:11 Відповісти
Вас в Украине ждет одна лишь только смерть
Здесь нет для вас ни почестей ни славы
Вас будут резать убивать и жечь
А после ... вас предаст народ вашей "державы" ...
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28.03.2022 15:13 Відповісти
Совсем обарсели!
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28.03.2022 15:53 Відповісти
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28.03.2022 15:53 Відповісти
більше стрілецької зброї для населення
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28.03.2022 16:31 Відповісти
Главно дело - не снижать производство гармошек. Их должно хватать всем, кто вернется с обеими руками, концертировать на вокзалах и в шалманах, которые образуются на месте макдональдсов.
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28.03.2022 16:38 Відповісти
СВЕЖЕЕ МЯСО )))
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28.03.2022 23:38 Відповісти
 
 