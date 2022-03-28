Під Херсоном агресор обстріляв село. Шестеро людей поранені, пошкоджені будинки

Війська РФ обстріляли село Степанівка в передмісті Херсона. Поранені 6 людей, пошкоджено 20 будинків.

Про це повідомили у Херсонській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.

"28 березня Степанівка потрапила під обстріл, постраждали шестеро людей. Одного з них доправили до лікарні, п’ятеро мають осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медичну допомогу людям надали. Від обстрілів постраждали також близько 20 будинків села – вибиті вікна, пошкоджені стіни й паркани. Зараз у селі працює комісія з обстеження стану цих будинків, щоб визначитися з компенсацією завданої шкоди відповідно до прийнятої міською радою програми.

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Окрім того, по вул. Селянській обстрілами пошкоджено газопровід. Голова Суворовської райради Андрій Задніпряний повідомив, що інформацію надали до АТ "Херсонгаз", тож найближчим часом аварійна бригада працюватиме на пошкодженій ділянці газопроводу, зазначили в мерії.