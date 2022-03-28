УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8230 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 667 8

Під Херсоном агресор обстріляв село. Шестеро людей поранені, пошкоджені будинки

обстріл

Війська РФ обстріляли село Степанівка в передмісті Херсона. Поранені 6 людей, пошкоджено 20 будинків.

Про це повідомили у Херсонській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.

"28 березня Степанівка потрапила під обстріл, постраждали шестеро людей. Одного з них доправили до лікарні, п’ятеро мають осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медичну допомогу людям надали. Від обстрілів постраждали також близько 20 будинків села – вибиті вікна, пошкоджені стіни й паркани. Зараз у селі працює комісія з обстеження стану цих будинків, щоб визначитися з компенсацією завданої шкоди відповідно до прийнятої міською радою програми.

Дивіться: У селах на Херсонщині військові РФ викрадають людей, - мер Голої Пристані Бабич. ВIДЕО

Окрім того, по вул. Селянській обстрілами пошкоджено газопровід. Голова Суворовської райради Андрій Задніпряний повідомив, що інформацію надали до АТ "Херсонгаз", тож найближчим часом аварійна бригада працюватиме на пошкодженій ділянці газопроводу, зазначили в мерії.

Автор: 

обстріл (28303) Херсонська область (5718)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це наші по кацапам єпашать. Кацапи зрозуміли, що на аеродромі у Чернобаївці їх підсмажать, тому вони поховалися між будинків у сусідніх селах.
показати весь коментар
28.03.2022 14:54 Відповісти
В Украине нет деревень .У нас только сёла и хутора.
показати весь коментар
28.03.2022 15:13 Відповісти
Реально слух резануло.

А чё не кишлак или аул ?
показати весь коментар
28.03.2022 15:51 Відповісти
наше СМИ и политики КО ВСЕМУ ЭТОМУ умудрялись даже говорить и писать о губернаторах , хотя в Украине нет ни губерний , ни губернаторов . У нас есть только Голова .
показати весь коментар
28.03.2022 16:17 Відповісти
патамуша у многих до сих пор фантомный кокошник на голове
показати весь коментар
28.03.2022 16:41 Відповісти
Цікаво як агресор міг обстріляти село в якому сам знаходиться?! Я розумію війна, але не треба людей в оману вводити.
показати весь коментар
28.03.2022 15:18 Відповісти
а як працює українська комісія в цьому селі, в якому по твоєму знаходяться окупанти, тебе не цікавить ?
показати весь коментар
28.03.2022 18:28 Відповісти
Люди из Херсона пишут в коментах , шо мэр Херсона слинял из города еще неделю назад.
показати весь коментар
28.03.2022 15:33 Відповісти
 
 