Вселенський патріарх Варфоломій прибув із візитом до Польщі, щоб передати благословення українським біженцям

Президент Польщі Анджей Дуда подякував Вселенському патріарху Варфоломію, який прибув із візитом до Польщі, щоб передати своє благословення біженцям із України.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Дуди наводить канцелярія президента Польщі у твіттері у понеділок.

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"Для нас велика честь вітати Святійшого патріарха Константинопольського на нашій землі, особливо у такий скрутний час. У нас знайшли прихисток дружини та діти захисників України. Сьогодні Його Святість приїхав до біженців із України, щоб благословити їх", - сказав він.

Дуда запевнив, що поляки, як і більшість вільного світу, з першого дня агресії проти України знають, хто жертва, а хто агресор, хто захищає Батьківщину, а хто вбиває безневинних людей.

"Запевняю вас, що всі чесні люди, присутні на нашій політичній сцені, висловлюють подяку за приїзд Його Святості до Польщі, а всі віруючі приєднаються до молитви за мир України", - наголосив президент.

Також у канцелярії президента Польщі повідомили, що у п'ятницю, 1 квітня, Дуда побуває на аудієнції Папи Франциска у Ватикані.

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