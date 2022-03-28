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Вселенський патріарх Варфоломій прибув із візитом до Польщі, щоб передати благословення українським біженцям

варфоломій

Президент Польщі Анджей Дуда подякував Вселенському патріарху Варфоломію, який прибув із візитом до Польщі, щоб передати своє благословення біженцям із України.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Дуди наводить канцелярія президента Польщі у твіттері у понеділок.

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"Для нас велика честь вітати Святійшого патріарха Константинопольського на нашій землі, особливо у такий скрутний час. У нас знайшли прихисток дружини та діти захисників України. Сьогодні Його Святість приїхав до біженців із України, щоб благословити їх", - сказав він.

Дуда запевнив, що поляки, як і більшість вільного світу, з першого дня агресії проти України знають, хто жертва, а хто агресор, хто захищає Батьківщину, а хто вбиває безневинних людей.

"Запевняю вас, що всі чесні люди, присутні на нашій політичній сцені, висловлюють подяку за приїзд Його Святості до Польщі, а всі віруючі приєднаються до молитви за мир України", - наголосив президент.

Також у канцелярії президента Польщі повідомили, що у п'ятницю, 1 квітня, Дуда побуває на аудієнції Папи Франциска у Ватикані.

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біженці (1863) Варфоломій (216) Польща (8489) Дуда Анджей (770)


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сьогодні на зміні модератор з "зеленим" менталітетом.
Бану, якщо я подякую його Святості за його турботу про Україну - сподіваюсь, не буде?

Я, агностик від Української Православної Церкви, її прихильник - дякую, Патріарше, за Ваше подвижництво!
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28.03.2022 14:48 Відповісти
Томос отримала ПЦУ, а не УПЦ
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28.03.2022 15:08 Відповісти
УПЦ не існує. УПЦ КП увійшла до складу канонічної(законної) автокефальної(самостійної) і помістної (у складі держави) ПЦУ, а московська УПЦ перебуває в Україні не канонічно, тобто по церковним правилам незаконно, на чужій території як окупант. Всі московські попи, що знаходяться і працюють в Україні нібито як "українські попи", не українські а московські, диверсанти, тобто вороги.
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28.03.2022 16:28 Відповісти
Надо сделать призыв ко всем церквям мира, чтобы признать мацкоффский патриархат сатанинской сектой!!!
Не может быть христианства и православия в стране, где церковь поощряет убийства детей!!!
Предать анафеме патриарха Московского Кирилла !
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28.03.2022 16:14 Відповісти
Якраз це може проголосити Вселенській Патріарх. Тим більше московські попи гундяєвці самі розірвали зв'язки з світовим православ'ям, а Константинопольська православна церква - є материнської церквою для всіх православних церков Світу, тому є перша серед рівних. Тому лише Константинопольська церква має право надавати автокефалію помістним церквам,виписувати для них Томос, тобто ліцензію на правильне богослужіння і правила співіснування з іншими церквами.
Лише Константинопольська церква, має право верховного судді в церковних суперечках і скаргах.
Анафему, тобто відлучення від церкви, мають всі помісні церкви, але лише Вселенській патріарх має право переглянути неправомірно накладену анафему і відмінити її якщо була накладена незаконно, чи з політичних міркувань, а не з порушення церковних канонів.
Гундяєв, як на мене заслуговує на анафему, бо порушує більшість страшних гріхів православ'я, 3-4 з 10-ти.
Але було б дуже добре, щоб саме зараз при нагоді Вселенській патріарх, якось вправив мізки Польській православній церкві, яка прислужує Гундяєву, нарешті перестати озиратись на Москву і визнала ПЦУ. Бо разом ми сила. Тим більше, що Польська православна церква, з'явилась у 1921р. завдяки польським українцям які складають в цій церкві приблизно 70% парафіян, 28% білоруси.
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28.03.2022 16:55 Відповісти
 
 