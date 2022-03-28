Вселенський патріарх Варфоломій прибув із візитом до Польщі, щоб передати благословення українським біженцям
Президент Польщі Анджей Дуда подякував Вселенському патріарху Варфоломію, який прибув із візитом до Польщі, щоб передати своє благословення біженцям із України.
Як інформує Цензор.НЕТ, слова Дуди наводить канцелярія президента Польщі у твіттері у понеділок.
"Для нас велика честь вітати Святійшого патріарха Константинопольського на нашій землі, особливо у такий скрутний час. У нас знайшли прихисток дружини та діти захисників України. Сьогодні Його Святість приїхав до біженців із України, щоб благословити їх", - сказав він.
Дуда запевнив, що поляки, як і більшість вільного світу, з першого дня агресії проти України знають, хто жертва, а хто агресор, хто захищає Батьківщину, а хто вбиває безневинних людей.
"Запевняю вас, що всі чесні люди, присутні на нашій політичній сцені, висловлюють подяку за приїзд Його Святості до Польщі, а всі віруючі приєднаються до молитви за мир України", - наголосив президент.
Також у канцелярії президента Польщі повідомили, що у п'ятницю, 1 квітня, Дуда побуває на аудієнції Папи Франциска у Ватикані.
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Бану, якщо я подякую його Святості за його турботу про Україну - сподіваюсь, не буде?
Я, агностик від Української Православної Церкви, її прихильник - дякую, Патріарше, за Ваше подвижництво!
Не может быть христианства и православия в стране, где церковь поощряет убийства детей!!!
Предать анафеме патриарха Московского Кирилла !
Лише Константинопольська церква, має право верховного судді в церковних суперечках і скаргах.
Анафему, тобто відлучення від церкви, мають всі помісні церкви, але лише Вселенській патріарх має право переглянути неправомірно накладену анафему і відмінити її якщо була накладена незаконно, чи з політичних міркувань, а не з порушення церковних канонів.
Гундяєв, як на мене заслуговує на анафему, бо порушує більшість страшних гріхів православ'я, 3-4 з 10-ти.
Але було б дуже добре, щоб саме зараз при нагоді Вселенській патріарх, якось вправив мізки Польській православній церкві, яка прислужує Гундяєву, нарешті перестати озиратись на Москву і визнала ПЦУ. Бо разом ми сила. Тим більше, що Польська православна церква, з'явилась у 1921р. завдяки польським українцям які складають в цій церкві приблизно 70% парафіян, 28% білоруси.