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Путіна не можна судити в Україні за воєнні злочини, поки він є Президентом РФ, - Венедіктова

путин,путін

Відкрити кримінальне провадження щодо президента РФ Володимира Путіна за скоєння воєнних злочинів неможливо, поки він перебуває на посаді.

Про це заявила на брифінгу в Києві генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я неодноразово заявляла, що найбільший воєнний злочинець 21 століття – це Володимир Путін. Але чи відкрили ми щодо нього кримінальне провадження? Він має функціональний імунітет", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор додала: "Виконуючи норми міжнародного та національного права, ми не можемо відкрити конкретно це провадження, доки він є президентом РФ".

Читайте: Кількість країн, які звернулися до Міжнародного кримінального суду через злочини РФ в Україні, зросла до 42, - Малюська

Автор: 

Гаага (315) путін володимир (23772) суд (11663) Венедіктова Ірина (829) воєнні злочини (1855)


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Топ коментарі
+44
Скажену собаку не лікують.Її стріляють.
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28.03.2022 14:47
+34
А що мали діти яких він убив? Не може бути ніяких імунітетів цьому виродку.
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28.03.2022 14:48
+30
восхищённый болгарин™

@*********

https://twitter.com/*********/status/1507983715837874178 6 ч

Долбаёбы так рвутся повоевать за путина, как будто у них на районе инфраструктура для колясочников ******* развита.
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28.03.2022 14:47
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Навіщо нам прокурор , який не досить добре знається на праві ? Може пора замінити на більш компетентну особу ? У виборах ху-йла приймали участь громадяни Криму та Донбасу . Отже вибори не дійсні . Якщо злочинець оголосив сам себе недоторканним , то це ще не значить , що він для правосуддя є недоторканний . Тим паче , що злочинець здійснює масові вбивства й геноцид ...
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28.03.2022 15:40 Відповісти
Ну правильно....можна тільки за Порохом ганятись,а пуйла ні-ні
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28.03.2022 15:41 Відповісти
Мілошевич і Хусейн: так можна було?!
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28.03.2022 15:43 Відповісти
Каддафі теж можна було, а він такого як Пуйло не натворив.
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28.03.2022 16:51 Відповісти
... на ВСЮ голову
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28.03.2022 15:45 Відповісти
Вбивцю не судять, вбивцю знищують.
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28.03.2022 15:46 Відповісти
Шо вона несе,курва
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28.03.2022 15:58 Відповісти
Що? Оте мале гімно ще й судити треба? А одразу на гілляку не можна?
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28.03.2022 16:00 Відповісти
Венедиктова покрывает убийцу, может её можно судить?
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28.03.2022 16:06 Відповісти
Імунітет ratione materiae захищає глав держав та інших високопоставлених осіб від кримінального переслідування за діяння, які вони скоїли, коли здійснювали свої офіційні повноваження протягом строку своїх повноважень.

Імунітет ratione personae має процесуальну природу і накладає заборону на будь-яке кримінальне переслідування в той час, коли особа займає відповідну посаду.

Так, вони відрізняються тим, що імунітетом ratione personae користується тільки обмежене число високопосадовців (як правило, це, за термінологією Комісії з міжнародного права, так звана «трійка» - глава держави, глава уряду, міністр закордонних справ),
а імунітет ratione materiae поширюється на посадових осіб держави в цілому і виходить за рамки періоду виконання останніми своїх функцій.

Буде справедливим визнати необхідність дії міжнародних імунітетів ratione personae щодо цієї категорії осіб, адже притягнення до кримінальної відповідальності чинних вищих посадових осіб держави, принаймні на даному етапі розвитку міжнародного співтовариства, порушило б існуючу стабільність в міжнародних відносинах держав.
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28.03.2022 16:12 Відповісти
Пуйло нелегітимний президент. Давно це треба було визнати через українські суди, тому що його "вибирали" в окупованих Криму і територіях Донецької і Луганської областей.
Замість того, щоб "смотреть в глазки" цьому упирю, треба було це зробити, а не гратись в закон
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27.06.2022 17:23 Відповісти
Та ты шо?! А Каддафи с Хусейном тоже были действующими презедентами!
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28.03.2022 16:32 Відповісти
Сначала - признать "президента РФ" не легитимным за нарушение им Конституции РФ, затем можно привлекать к уголовной ответственности.
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28.03.2022 16:35 Відповісти
Венидиктова в своем репертуаре
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28.03.2022 16:59 Відповісти
Балаган зрадників всіма способами спасає Пуйла від шибениці і Рашку від розвалу. Підписання " мирного " договору, без різниці якого змісту, дозволить зняти санкції і Рашка уникне відповідальності за воєнні злочини. Чи хтось розраховує що Пуйло погидиться в договорі визнати себе і своїх орків воєнними злочинцями і фашистами?
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28.03.2022 17:04 Відповісти
Эту тварь надо грохнуть без разных судов.И чем быстрей тем лучше для всех
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28.03.2022 18:36 Відповісти
Ох у ели...
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28.03.2022 18:45 Відповісти
То, что эта **** ********* невпопад еще раз подтверждает, что Зеленое Говно и его шайка - кремлевские крысы
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28.03.2022 19:23 Відповісти
Чушь собачья... Он обладает иммунитетом пока является гарантом закона... (Конституции) Да и то - это действует в правовом пространстве его страны. В международном правовом пространстве - он преступник, террорист...
Интересно: еслим б гитлер не застрелился - союзники что: ждали бы перевыборов , чтоб его судить? Это просто тупая глупость в стиле "увидеть глаза путина"
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06.04.2022 02:18 Відповісти
Які конкретно норми міжнародного і національного права? Маразм " прокурора"
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27.06.2022 17:13 Відповісти
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