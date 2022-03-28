Путіна не можна судити в Україні за воєнні злочини, поки він є Президентом РФ, - Венедіктова
Відкрити кримінальне провадження щодо президента РФ Володимира Путіна за скоєння воєнних злочинів неможливо, поки він перебуває на посаді.
Про це заявила на брифінгу в Києві генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я неодноразово заявляла, що найбільший воєнний злочинець 21 століття – це Володимир Путін. Але чи відкрили ми щодо нього кримінальне провадження? Він має функціональний імунітет", - сказала Венедіктова.
Генпрокурор додала: "Виконуючи норми міжнародного та національного права, ми не можемо відкрити конкретно це провадження, доки він є президентом РФ".
Топ коментарі
+44 Андрей Новодар #501111
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+34 Володимир Шевченко #347198
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Імунітет ratione personae має процесуальну природу і накладає заборону на будь-яке кримінальне переслідування в той час, коли особа займає відповідну посаду.
Так, вони відрізняються тим, що імунітетом ratione personae користується тільки обмежене число високопосадовців (як правило, це, за термінологією Комісії з міжнародного права, так звана «трійка» - глава держави, глава уряду, міністр закордонних справ),
а імунітет ratione materiae поширюється на посадових осіб держави в цілому і виходить за рамки періоду виконання останніми своїх функцій.
Буде справедливим визнати необхідність дії міжнародних імунітетів ratione personae щодо цієї категорії осіб, адже притягнення до кримінальної відповідальності чинних вищих посадових осіб держави, принаймні на даному етапі розвитку міжнародного співтовариства, порушило б існуючу стабільність в міжнародних відносинах держав.
Замість того, щоб "смотреть в глазки" цьому упирю, треба було це зробити, а не гратись в закон
Интересно: еслим б гитлер не застрелился - союзники что: ждали бы перевыборов , чтоб его судить? Это просто тупая глупость в стиле "увидеть глаза путина"