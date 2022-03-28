Путіна не можна судити в Україні за воєнні злочини, поки він є Президентом РФ, - Венедіктова

Відкрити кримінальне провадження щодо президента РФ Володимира Путіна за скоєння воєнних злочинів неможливо, поки він перебуває на посаді.

Про це заявила на брифінгу в Києві генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я неодноразово заявляла, що найбільший воєнний злочинець 21 століття – це Володимир Путін. Але чи відкрили ми щодо нього кримінальне провадження? Він має функціональний імунітет", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор додала: "Виконуючи норми міжнародного та національного права, ми не можемо відкрити конкретно це провадження, доки він є президентом РФ".

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