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Новини
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Чотирьох харків’ян судитимуть на Львівщині за спробу виїхати з України за підробними документами

полиция,шеврон,нацполиция

Чоловіки показали на кордоні підробні документи про проживання в Чехії. Тепер їм загрожує до 2 років обмеження волі.

Про це повідомляє поліція Львівщини, інформує Цензор.НЕТ.

"21 березня четверо мешканців Харківської області призовного віку (двоє - віком 38 років, інші - 39 та 42 роки), перебуваючи у пункті пропуску "Грушів-Будомєж", надали інспектору прикордонної служби підроблені документи з недостовірними відомостями щодо їх постійного проживання у Чехії", - йдеться у повідомленні.

Тепер їх судитимуть за використання підроблених документів (ч.4 ст.358 ККУ). Максимальне покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до двох років.

Читайте: ДБР відкрило справу проти митників, які випустили за кордон Суркісів з мільйонами доларів

Автор: 

кордон (4754) підробка (437) Нацполіція (15141) Харків (5573) Львівська область (2420)


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Топ коментарі
+17
Наші хлопці завалили з ПЗРК новенький СУ-35. Пілот в полоні. Слава ЗСУ!
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28.03.2022 14:53
+6
А ти собі вже відрізав, диваний суддя!
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28.03.2022 15:01
+5
Моя знайома, пішла в Празі зареєструватися з дитиною, як біженці. А там повно циган з Закарпаття. В Закарпатті спокійно, а вони використовують у сітуацію, забирають місця людей, які то потребують.
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28.03.2022 15:04
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Наші хлопці завалили з ПЗРК новенький СУ-35. Пілот в полоні. Слава ЗСУ!
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28.03.2022 14:53 Відповісти
А підараси тікають через Грушів. Цю можливість їм забезпечують наші хлопці! Два роки... А два яйця не відрізати?
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28.03.2022 15:00 Відповісти
Может тебе сменить пол и сможешь пользоваться женскими привилегиями? Правда и в таком случае все равно останешься ущербным существом, но хоть душу отведешь
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28.03.2022 15:30 Відповісти
От і я за аборт приматів! Ніяких привілеїв!
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28.03.2022 15:46 Відповісти
От і я, за аборт приматів. Ніяких привілеїв!
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28.03.2022 15:47 Відповісти
2 роки? Достатньо повідрізати пісюни щоб більше таких покидьків не плодилося і хай їдуть куди хочуть.
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28.03.2022 14:57 Відповісти
А ти собі вже відрізав, диваний суддя!
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28.03.2022 15:01 Відповісти
Ну я якби нікуди тікати з країни не збираюся, так що хай ще потиліпається
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28.03.2022 15:57 Відповісти
Моя знайома, пішла в Празі зареєструватися з дитиною, як біженці. А там повно циган з Закарпаття. В Закарпатті спокійно, а вони використовують у сітуацію, забирають місця людей, які то потребують.
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28.03.2022 15:04 Відповісти
А чого лише за підробку? А за спробу незаконного перетину кордону?
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28.03.2022 15:10 Відповісти
Зачем насильно держать. Пусть едут. Это как терапевта заставлять делать операции на сердце. Только горя наделают
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28.03.2022 15:16 Відповісти
при епідеміях лікарі не залучають у допомогу військових! лише волонтери...Чому при війні військові залучають цірюльників до війни?
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28.03.2022 15:35 Відповісти
"підроблені документи з недостовірними відомостями щодо їх постійного проживання у Чехії" - про що йде мова?
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28.03.2022 15:18 Відповісти
chutajte yvagno zagolovok statti
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28.03.2022 15:29 Відповісти
Нагадайте чим закінчилася епопея з суркісом? Мабуть заперли в сізо всю зміну прикордонників, а командучий прикордонної служби західного ок звільнений?! Чи може за два тижні слідчі не встигли зібрати докази?
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28.03.2022 15:31 Відповісти
сколько пограничников уже посадили?
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28.03.2022 15:33 Відповісти
 
 