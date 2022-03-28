Чотирьох харків’ян судитимуть на Львівщині за спробу виїхати з України за підробними документами

Чоловіки показали на кордоні підробні документи про проживання в Чехії. Тепер їм загрожує до 2 років обмеження волі.

Про це повідомляє поліція Львівщини, інформує Цензор.НЕТ.

"21 березня четверо мешканців Харківської області призовного віку (двоє - віком 38 років, інші - 39 та 42 роки), перебуваючи у пункті пропуску "Грушів-Будомєж", надали інспектору прикордонної служби підроблені документи з недостовірними відомостями щодо їх постійного проживання у Чехії", - йдеться у повідомленні.

Тепер їх судитимуть за використання підроблених документів (ч.4 ст.358 ККУ). Максимальне покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до двох років.

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