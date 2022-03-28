Загарбники зруйнували у Києві три сотні будівель, загинули майже 300 людей, - Кличко

Унаслідок обстрілів російських загарбників у столиці України зруйновано близько 300 будівель, у лікарнях перебуває понад тисяча поранених, майже 300 киян загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"Зруйновано 300 будівель. Також було обстріляно дитячі садки та школи. Понад 1000 людей госпіталізовані, у тому числі 18 важко поранених дітей. Загинуло майже 300 чоловік, серед них багато дітей", – прокоментував Кличко питання про те, яку шкоду завдано місту.

Мер Києва додав, що наразі столицю залишили близько половини її населення, передусім виїхали діти, жінки та люди похилого віку. "Ми бачимо тенденцію до того, що чоловіки забрали свої сім’ї в безпечне місце і тепер повертаються", – додав Кличко.

Мер також вказав на те, що в результаті розпочатої росією нелюдської та кривавої війни деяких міст біля столиці вже просто немає. "Ірпеня немає, немає будівель, взагалі нічого. Подібне в Гостомелі та Бородянці. Або ж подивіться, що відбувається в Чернігові, Харкові чи Маріуполі: ми знаємо ім’я того, хто приніс цю драму кожному українцю", – заявив він.

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Кличко також пояснив австрійським журналістам, чому російським загарбникам не вдалося взяти Київ, як вони планували, ще чотири тижні тому.

"Весь світ дивується, як ми можемо протистояти одній з найсильніших армій світу. Пояснення просте: російські солдати воюють за гроші. Ми боремося на життя і смерть, за наших дітей, за наше майбутнє. Це – величезна різниця. Як колишній боєць, я хотів би сказати одне: у кожному поєдинку головне не зброя, а воля. І ми – дуже мотивовані", – заявив мер Києва.