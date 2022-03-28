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Новини Війна
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НАТО має бути активнішим в Україні, бо йдеться про інтереси Альянсу, - посол Польщі Цихоцький

цихоцький

НАТО має активніше діяти в Україні, щоб саме тут зупинити намір Росії силою змінити структуру міжнародних відносин у всьому світі.

Про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Дипломат назвав "ганебною" заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Альянс не може допустити розширення війни за межі України. На переконання посла Польщі, завдання НАТО – не чекати і спостерігати за своїм кордоном, а активно виступати проти кожного міжнародного злочину у світі.

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"НАТО не може обмежуватися спокоєм на своїй території, тим більше, коли Росія нам відверто сказала всередині грудня, що вона готова немирним шляхом повертати міжнародні відносини до рівня 1997 року, коли і Польща не була в НАТО… Тобто тут йдеться і про НАТО, тож треба цю (російську. - Ред.) концепцію щодо зміни структури міжнародних відносин силою зупинити саме тут, в Україні. Тому НАТО має свою частину відповідальності і має бути активним", - сказав Цихоцький.

За його словами, у Польщі, Словенії, країнах Балтії розуміють, що Росія піде далі у разі відсутності спільної відповіді на агресію в Україні.

"Це не війна за Маріуполь, Харків чи Київ, а за те, щоб люди стали невільними в усьому нашому регіоні, щоб у міжнародних відносинах вирішальна роль була за силою, а не за законом. Ми маємо тут бути активними, перемогти цю злочинну спробу з боку Росії", - переконаний посол Польщі.

Автор: 

НАТО (6429) росія (65002) Цихоцький Бартош (40)


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Топ коментарі
+8
британцы с балтами вобщем тоже не плохо себя пока показали.
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28.03.2022 15:04
+7
По ходу одни поляки друзья и братья. Спасибо большое польскому народу.
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28.03.2022 14:59
+1
если Украина сложит оружие, отойдет в сторону, мокшандия катком проедет во всей Европе, интересно Говношольц и ************ понимает это?
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28.03.2022 15:04
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По ходу одни поляки друзья и братья. Спасибо большое польскому народу.
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28.03.2022 14:59 Відповісти
британцы с балтами вобщем тоже не плохо себя пока показали.
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28.03.2022 15:04 Відповісти
Уже возле берегов трёх стран НАТО (Румынии, Болгарии, Турции плавают кацапское мины, а они дальше говно жуют
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28.03.2022 15:36 Відповісти
І жуватимуть, бо вонр сцикуни, чому, та тому що назви хоча б одну битву де реально вони б брали участь, ну крім Турції. Всі Румини, Болгари Чехи Словаки, Венгри, ітд!
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28.03.2022 16:49 Відповісти
Ви хоча б заставте країни НАТО і ЄС імпортерів газу та нафти з РФ платити 50% мито, щоб змусити швидше шукати альтернативні джерела постачання, та зменшити фінансування війни...
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28.03.2022 15:03 Відповісти
если Украина сложит оружие, отойдет в сторону, мокшандия катком проедет во всей Европе, интересно Говношольц и ************ понимает это?
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28.03.2022 15:04 Відповісти
Война завершится после освобождения Мариуполя - прогноз экстрасенса.
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28.03.2022 15:10 Відповісти
Все НАТО. Можна не боятись. ОПЗЖопа припинила свою діяльність.
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28.03.2022 15:15 Відповісти
Ганебні заяви? Сам єнс столтенберг-це суцільна ганьба. Вірніше він уособлює цю ганьбу,яка зветься НАТО.
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28.03.2022 15:17 Відповісти
В НАТО должны понимать, что сейчас мордор не такой уж силен для противостояния с НАТО.

Но если мордор, не дай Бог, захватит Украину, то баланс серьезно изменится в пользу мордора. И опасность для стран НАТО резко увеличится. Притом, должно быть ясно, что мордор будет это использовать и идти дальше.

Поэтому НАТО следует вступать непосредственно в действия, пока не поздно, и защитить Украину.
Совместно с армией Украины, с которой мордору очень сложно, это будет довольно несложно.
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28.03.2022 15:19 Відповісти
на жаль альянс так не вважає...а діє не принципом "не я, не сьогодні, може і пронесе".
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28.03.2022 15:25 Відповісти
НАТО - це туфта. Після війни переформатування оборонних союзів обов'язково буде.
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28.03.2022 15:20 Відповісти
должно но не будет, нато тихонько подпускает в штаны
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28.03.2022 15:25 Відповісти
Пока на руководящих должностях в НАТО будут находится всякие столтенберги, ни о какой активности блока в Украине речь идти не может.
Кстати, этот красавец хочет продлить свои полномочия ещё на год, под предлогом ведения боевых действий в Украине.
Пля, вот уж помощник в войне с мордором, ничего не скажешь, одни выражения, на плохом "французском"...
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28.03.2022 15:26 Відповісти
Пора заканчивать весь этот Пурим.
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28.03.2022 15:29 Відповісти
молодцы конешно
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28.03.2022 16:29 Відповісти
Активності їхньої аж через чур, а як вони озабочуються!
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28.03.2022 16:50 Відповісти
 
 