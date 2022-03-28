НАТО має бути активнішим в Україні, бо йдеться про інтереси Альянсу, - посол Польщі Цихоцький
НАТО має активніше діяти в Україні, щоб саме тут зупинити намір Росії силою змінити структуру міжнародних відносин у всьому світі.
Про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Дипломат назвав "ганебною" заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Альянс не може допустити розширення війни за межі України. На переконання посла Польщі, завдання НАТО – не чекати і спостерігати за своїм кордоном, а активно виступати проти кожного міжнародного злочину у світі.
"НАТО не може обмежуватися спокоєм на своїй території, тим більше, коли Росія нам відверто сказала всередині грудня, що вона готова немирним шляхом повертати міжнародні відносини до рівня 1997 року, коли і Польща не була в НАТО… Тобто тут йдеться і про НАТО, тож треба цю (російську. - Ред.) концепцію щодо зміни структури міжнародних відносин силою зупинити саме тут, в Україні. Тому НАТО має свою частину відповідальності і має бути активним", - сказав Цихоцький.
За його словами, у Польщі, Словенії, країнах Балтії розуміють, що Росія піде далі у разі відсутності спільної відповіді на агресію в Україні.
"Це не війна за Маріуполь, Харків чи Київ, а за те, щоб люди стали невільними в усьому нашому регіоні, щоб у міжнародних відносинах вирішальна роль була за силою, а не за законом. Ми маємо тут бути активними, перемогти цю злочинну спробу з боку Росії", - переконаний посол Польщі.
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Но если мордор, не дай Бог, захватит Украину, то баланс серьезно изменится в пользу мордора. И опасность для стран НАТО резко увеличится. Притом, должно быть ясно, что мордор будет это использовать и идти дальше.
Поэтому НАТО следует вступать непосредственно в действия, пока не поздно, и защитить Украину.
Совместно с армией Украины, с которой мордору очень сложно, это будет довольно несложно.
Кстати, этот красавец хочет продлить свои полномочия ещё на год, под предлогом ведения боевых действий в Украине.
Пля, вот уж помощник в войне с мордором, ничего не скажешь, одни выражения, на плохом "французском"...