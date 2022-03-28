Ми ніколи не підемо на компроміси з РФ, які можуть призвести до розпаду державності, - Зеленський
Україна за жодних обставин не піде на компроміси з РФ, які можуть призвести до розпаду її державності.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британському журналу The Economist, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Можливо, якісь компроміси, які не загрожуватимуть нашому фізичному виживанню, буде зроблено для порятунку життів тисяч людей. Що ж до компромісів, які можуть призвести до розпаду країни, тих, які пропонує, точніше, вимагає Путін у формі ультиматуму, ми ніколи не підемо на них. Ніколи", - заявив Зеленський.
Він зазначив, що в діалозі з російським президентом доведеться шукати вирішення проблеми, що склалася.
"Ми маємо говорити. Річ не в одному питанні, одній відповіді. Це про рішення. Ми маємо говорити про конкретні речі, про конкретні місяці, можливо, щось про роки, можливо, щось вирішувати наразі, можливо, говорити, якщо ми не можемо знайти рішення і домовитися, не воювати через це... Це моя філософія... Річ не в повазі, не в любові або ще в чомусь. Річ не в почуттях. Це дуже конкретно. Є проблема, і треба в ній детально розібратися та вирішити", - сказав глава держави.
Він також висловив тверду впевненість у тому, що Україна вже перемагає. "Поки що твердо маємо намір не піддаватися цим вимогам. Я думаю, що ми перемагаємо. Військова обстановка складна, але ми відбиваємо атаки", - стверджує президент.
Окрім того, відповідаючи на запитання, чи можливий у принципі міцний мир після завершення війни з Путіним, Зеленський зазначив, що не впевнений у тому, чи знає відповідь на це запитання сам президент Росії.
"Я не знаю, чи знає взагалі Путін відповідь на це запитання. Я думаю, що багато факторів впливатимуть на його рішення. Стабільність у регіонах присутності Росії відіграватиме роль і впливатиме на його рішення. Запитання про те, як зміняться відносини між Росією та Україною в результаті того, що трапилося, велике. У мене немає на це відповіді. Це велика проблема, дуже велика проблема", - резюмував він.
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"в діалозі з російським президентом доведеться шукати вирішення проблеми, що склалася...
війна це проблема яка уважно !!! склалася !!!
да цього пц на цитати можна розривати !
бл.. !!!!!
Державність Україна тримається на Народі та ЗСУ
Люди хочуть мати конкретну відповідь,а не от-те "бее..меее"!
"...і домовитися, не воювати через це... Це моя філософія... "
з ким домовлятися ?
із "мясником" та "вбивцею" ??
він на Оскарі виступав чи ні ?
помогать нам никто не спешит и на станет. И при таком положении вещей, наши земли и дальше будут ровнять с землей, а мы будем медленно умирать, пока росия не развалится. А это займёт годы, за это время Украина станет сама полутрупом. Вот отсюда и такая риторика у президента, как бы это больно ни было.. все имеет свою причин
посмотрю в глаза *****, сядем і договоримся где-то посередине !!!
він йшов до цього "положення" України три роки
випробування успішно пройшли восени 2021, замовлень - повний нуль !!!
все пішло в асвальт
Байден, дай нам ракети !!!
https://mil.in.ua/uk/news/modernizovanyj-zrk-strila-10-otrymaye-**********-raketu/
Не той дурний, хто на слова скупий, а той дурний, хто на ділі тупий. · Слово - срібло, мовчання - золото. · Доброго мовчання краще худого бурчання.
А я когда-то говорила, что ***** поможет этой твари остаться на второй срок и начнет войну. Поэтому оно сейчас киздит о "можливо щось про роки"... Потому что на следующий день после президенства оно пойдет в тюрьму. И мы еще будем свидетелями как оно будет изощряться, чтоб война длилась бесконечно.
заради чого загинули десятки тисяч українців - скільки ми взнаємо лише після Перемоги, і то, якщо взнаємо, бо ці смерті на совісті...
ні, у цих недоумків немає совісті, вони просто мають відповісти за ВСЕ !!!
де гроші взяв Ізраіль ?
спочатку 30 років Ізраіль був бідною країною, бо гроші йшли на оборону - армію та ВПК
зараз ізраільський ВПК приносить величезні прибутки в бюджет
Газета Mail https://www.dailymail.co.uk/news/article-10658889/Roman-Abramovich-gave-Putin-handwritten-note-Zelensky.html публикует свою версию идущих челночных переговоров Абрамовича , который выступает посредником в конфликте между Россией и Украиной. Всего в этих переговорах принимают участие три человека - от Украины Рустем Умеров, от Турции советник Эрдогана Ибрагим Калын.
Пока, судя по статье, договоренности еще не намечены, но один из ключевых вопросов - статус Крыма и Донбасса - что, называется, на столе. Предложение звучит как долгосрочная аренда по типу гонконгской.
Чого вартує ця тирада:"Уменьшить количество жертв максимально, сократить сроки этой войны, вывести войска Российской Федерации на компромиссные территории, а это - все, что было до 24 числа, до нападения. Пускай вернутся туда. Я понимаю, что освободить полностью территорию, заставить Россию невозможно, это приведет к третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю - да, это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить вопрос Донбасса. Сложный вопрос Донбасса".
Це як? Укласти перемир'я з пу-саурончиком і чекати, що орки відведуть війська? Але перемир'я можливе тільки на умовах кремля. А його умови будуть максимум, це зупинитися на тих позиціях, які є на момент підписання документу про перемир'я. І з цих територій орки ніколи самостійно не вийдуть. Іт.д. і т.п.
І ще - ми добре памятаємо - хто будував дороги для москальських танків...
@missy_porto
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https://twitter.com/missy_porto/status/1508365356141850632 10 ч
у презедента, судя по всему, все компромиссное: территории, Конституция, язык, история, армия, статус. годы, прожитые в режиме "и вашим и нашим за копейку спляшем", дают о себе знать.