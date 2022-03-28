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Новини Війна
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Ми ніколи не підемо на компроміси з РФ, які можуть призвести до розпаду державності, - Зеленський

зеленський

Україна за жодних обставин не піде на компроміси з РФ, які можуть призвести до розпаду її державності.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британському журналу The Economist, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Можливо, якісь компроміси, які не загрожуватимуть нашому фізичному виживанню, буде зроблено для порятунку життів тисяч людей. Що ж до компромісів, які можуть призвести до розпаду країни, тих, які пропонує, точніше, вимагає Путін у формі ультиматуму, ми ніколи не підемо на них. Ніколи", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що в діалозі з російським президентом доведеться шукати вирішення проблеми, що склалася.

"Ми маємо говорити. Річ не в одному питанні, одній відповіді. Це про рішення. Ми маємо говорити про конкретні речі, про конкретні місяці, можливо, щось про роки, можливо, щось вирішувати наразі, можливо, говорити, якщо ми не можемо знайти рішення і домовитися, не воювати через це... Це моя філософія... Річ не в повазі, не в любові або ще в чомусь. Річ не в почуттях. Це дуже конкретно. Є проблема, і треба в ній детально розібратися та вирішити", - сказав глава держави.

Він також висловив тверду впевненість у тому, що Україна вже перемагає. "Поки що твердо маємо намір не піддаватися цим вимогам. Я думаю, що ми перемагаємо. Військова обстановка складна, але ми відбиваємо атаки", - стверджує президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди виходили і голіруч зупиняли танки, я буду з цим народом до кінця, - Зеленський

Окрім того, відповідаючи на запитання, чи можливий у принципі міцний мир після завершення війни з Путіним, Зеленський зазначив, що не впевнений у тому, чи знає відповідь на це запитання сам президент Росії.

"Я не знаю, чи знає взагалі Путін відповідь на це запитання. Я думаю, що багато факторів впливатимуть на його рішення. Стабільність у регіонах присутності Росії відіграватиме роль і впливатиме на його рішення. Запитання про те, як зміняться відносини між Росією та Україною в результаті того, що трапилося, велике. У мене немає на це відповіді. Це велика проблема, дуже велика проблема", - резюмував він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) перемовини (2859) росія (65002)


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Топ коментарі
+29
Я не розумію чому у такий час мене повинні лякати промови нашого президента. Це постійне мичання про якісь таємничі 'компроміси' з тваринами які прийшли нас вбивати вже остогидло.
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28.03.2022 15:28
+29
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28.03.2022 15:30
+26
нагадування про те, як він дбав про Державу перед лицем неминучої великої війни👇

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28.03.2022 15:29
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28.03.2022 15:19 Відповісти
Що? Визнаня Криму,Дон. Луг. Хер. Зап. областей губерніями раші?
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28.03.2022 15:22 Відповісти
Де ти то в тексті побачив? Чи товариш майор тобі сказали?
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28.03.2022 15:25 Відповісти
А що,зелі вже майора ФСБ дали?!! Ти звідки визнав?
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28.03.2022 15:27 Відповісти
"якісь компроміси...для порятунку життів тисяч людей", які скоро обернуться смертями міліонів?

діалозі з російським президентом доведеться шукати вирішення проблеми, що склалася...
війна це проблема яка уважно !!! склалася !!!

да цього пц на цитати можна розривати !
бл.. !!!!!
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28.03.2022 15:27 Відповісти
https://defence-line.org/2022/03/dva-varianta/ "...Речи, которые сейчас звучат из опы, по своей сути сводятся к формулированию намерения совершить тяжкие и особо тяжкие государственные преступления. По сути, первое лицо говорит о том, что оно - неспособно исполнять свои обязанности в рамках действующей Конституции..."
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28.03.2022 18:18 Відповісти
він і втіленням повного розпаду державності

Державність Україна тримається на Народі та ЗСУ
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28.03.2022 15:46 Відповісти
Не нужны эти переговоры --- убивать не останавливаюсь всех свинособак всех до единого . Кто сложит оружие тот будет жить . Все остальное от лукавого
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28.03.2022 16:58 Відповісти
только в 2019 было время легких решений и грандиозных задач... казалось так все просто...
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28.03.2022 15:19 Відповісти
Ну,ему ЖЕ обьяснили,что нужно только посадить Пороха и поцеловать жопу *****! И все! Царствуй,и не заморачивайся!
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28.03.2022 15:25 Відповісти
Україні потрібен Гетьман !!!
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28.03.2022 15:29 Відповісти
А не ВАЗелін!
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28.03.2022 15:49 Відповісти
Видосики, селфики, шаурма...
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28.03.2022 18:39 Відповісти
Знов за рибу гроші!
Люди хочуть мати конкретну відповідь,а не от-те "бее..меее"!
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28.03.2022 15:20 Відповісти
Неправда. Піпл пісяє окропом!
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28.03.2022 15:28 Відповісти
від "шашликів" у Харкові ?
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28.03.2022 15:38 Відповісти
ви хочете конкретну відповідь від патологічно сцикливого боягуза ?

"...і домовитися, не воювати через це... Це моя філософія... "

з ким домовлятися ?
із "мясником" та "вбивцею" ??
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28.03.2022 15:37 Відповісти
что оно мелет снова... не открывай рот!!
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28.03.2022 15:21 Відповісти
Розпаду державності не буде і за гауляйтера, то що?
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28.03.2022 15:22 Відповісти
Я не розумію чому у такий час мене повинні лякати промови нашого президента. Це постійне мичання про якісь таємничі 'компроміси' з тваринами які прийшли нас вбивати вже остогидло.
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28.03.2022 15:28 Відповісти
це наш герой та мотиватор !!!

він на Оскарі виступав чи ні ?
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28.03.2022 15:39 Відповісти
Да потому что уже становится очевидно, что дела идут херово, только об этом никто не говорит. Только и слышим, что враг окопался, деморализован, ресурсы заканчиваются. При этом на окраинах Киева стали ******* так как ни в один день до этого. Только и остаётся писать про очередную Чернобаевку..
помогать нам никто не спешит и на станет. И при таком положении вещей, наши земли и дальше будут ровнять с землей, а мы будем медленно умирать, пока росия не развалится. А это займёт годы, за это время Украина станет сама полутрупом. Вот отсюда и такая риторика у президента, как бы это больно ни было.. все имеет свою причин
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28.03.2022 15:52 Відповісти
що змінилося у риториці "президента" ще з 2019-го ?

посмотрю в глаза *****, сядем і договоримся где-то посередине !!!

він йшов до цього "положення" України три роки
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28.03.2022 17:12 Відповісти
Да. Уставшие от войны, которые хотят на шашлыки. Для них всё херово.
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28.03.2022 18:55 Відповісти
Зеле и его кампашке надо постоянно пить чинзано, постоянно сыто пьяно. А тут укр.народ какие то требования хочет Путлеру предъявлять. Он не для этого шёл в президенты.
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28.03.2022 20:05 Відповісти
нагадування про те, як він дбав про Державу перед лицем неминучої великої війни👇

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28.03.2022 15:29 Відповісти
Модернізований ЗРК https://mil.in.ua/uk/articles/zrk-strila-10/ «Стріла-10» отримає українську керовану ракету Р-10-ОФ - зенітну версію РК-10 з дальністю 10 км
випробування успішно пройшли восени 2021, замовлень - повний нуль !!!
все пішло в асвальт

Байден, дай нам ракети !!!
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28.03.2022 15:44 Відповісти
ось тут цей простий і дешевий комплекс, який міг би прикрити наші міста від авіанальотів штурмовиків

https://mil.in.ua/uk/news/modernizovanyj-zrk-strila-10-otrymaye-**********-raketu/
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28.03.2022 15:53 Відповісти
Прислів'я про мовчання

Не той дурний, хто на слова скупий, а той дурний, хто на ділі тупий. · Слово - срібло, мовчання - золото. · Доброго мовчання краще худого бурчання.
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28.03.2022 15:30 Відповісти
*****, какое же оно тупое!!! Ни хера не знает, ответов у него нет и все для него проблема. Какого хера перся в президенты, недоумок???

А я когда-то говорила, что ***** поможет этой твари остаться на второй срок и начнет войну. Поэтому оно сейчас киздит о "можливо щось про роки"... Потому что на следующий день после президенства оно пойдет в тюрьму. И мы еще будем свидетелями как оно будет изощряться, чтоб война длилась бесконечно.
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28.03.2022 15:30 Відповісти
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28.03.2022 15:30 Відповісти
саме так !
заради чого загинули десятки тисяч українців - скільки ми взнаємо лише після Перемоги, і то, якщо взнаємо, бо ці смерті на совісті...
ні, у цих недоумків немає совісті, вони просто мають відповісти за ВСЕ !!!
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28.03.2022 15:50 Відповісти
маленьке нікчемне *****, а не президент України. Зрадник квартальний якого треба гнати з Банкової добрими копняками.
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28.03.2022 18:18 Відповісти
5 миллионов армию надо делать, чтобы защититься.
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28.03.2022 15:31 Відповісти
Собрался идти до китайской границьі?
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28.03.2022 15:44 Відповісти
На украинско-китайской границе всё спокойно...
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28.03.2022 15:52 Відповісти
У Украины 5 миллионов Армия должна быть, чтобы обеспечить себе защиту. Без такой Армии не возможно будет строить государство ибо на него будут нападать и все рушить. А будет 5 миллионов, так они и на врага напасть могут.
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28.03.2022 15:54 Відповісти
где денег взять на 5 миллионов армии ?
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28.03.2022 16:00 Відповісти
система тероборони - за 24 години буде 5 млн. армія

де гроші взяв Ізраіль ?
спочатку 30 років Ізраіль був бідною країною, бо гроші йшли на оборону - армію та ВПК
зараз ізраільський ВПК приносить величезні прибутки в бюджет
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28.03.2022 17:16 Відповісти
ты в каком классе учишься ?
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28.03.2022 17:41 Відповісти
ты идиот кацапский
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28.03.2022 19:27 Відповісти
Для 5 миллионной армии нужно минимум 500 миллионов граждан( или 1.5 лярда как в Китае) и ВВП как у США.
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28.03.2022 21:29 Відповісти
"Стабільність у регіонах присутності Росії відіграватиме роль і впливатиме на його рішення." - слово стабільність почало масово звучати при януковичу.
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28.03.2022 15:32 Відповісти
Ми ніколи не підемо на компроміси з РФ, які можуть призвести до розпаду державності,але вперто їдемо.
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28.03.2022 15:34 Відповісти
які ще "проблеми "він хоче вирішувати з путлєром? для фюрера 21 століття є тільки одна проблема в Україні-саме існування незалежної європейської України.а для Зеленського,можливо,едина проблема в ньому та його оточені?
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28.03.2022 15:44 Відповісти
Мобилизация в Украине продолжается или ее не будет?
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28.03.2022 15:45 Відповісти
Це дуже конкретно. Є проблема, і треба в ній детально розібратися та вирішити", - сказав глава держави. "зе" - не можливо апріорі вирішити проблему з тими.хто її створив.Проблема війни в Україні ,сама по собі не виникла. Її створило рашистське куйло. Куйло є матірю, котра народила проблему(війну),Якщо господар кошари, буде вирішувати з вовком проблему,пропажі овець(котру вовк створив),то в скорім часі не буде ні овець ,ані самого власника кошари .Теж саме і з Україною
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28.03.2022 15:46 Відповісти
НАТО должно вмешаться на стороне Украины! С войсками НАТО победа будет быстрая!
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28.03.2022 15:49 Відповісти
Как не цинично это прозвучит, но если не дадим преЗЕденту "увидеть мир" в глазах *****, это рано или поздно произойдёт...
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28.03.2022 15:55 Відповісти
Он еще не понял, что ***** никуда с оккупированных территорий не уйдет? Или он собирается подарить Херсон,Мариуполь,Мелитополь?
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28.03.2022 15:53 Відповісти
Про оккупированные територии речи и не шло. Идёт речь про Херсонскую и Запорожскую области.
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28.03.2022 19:53 Відповісти
Как то не логично ему хотеть мир, его вместе с Арестовичем, Коломойским и Подоляком в асфальт вкатают, после шашлыков в Мариуполе, разве что дом Ростове на переговорах всплывет
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28.03.2022 16:19 Відповісти
А це як називається пане Президенте ???
Газета Mail https://www.dailymail.co.uk/news/article-10658889/Roman-Abramovich-gave-Putin-handwritten-note-Zelensky.html публикует свою версию идущих челночных переговоров Абрамовича , который выступает посредником в конфликте между Россией и Украиной. Всего в этих переговорах принимают участие три человека - от Украины Рустем Умеров, от Турции советник Эрдогана Ибрагим Калын.

Пока, судя по статье, договоренности еще не намечены, но один из ключевых вопросов - статус Крыма и Донбасса - что, называется, на столе. Предложение звучит как долгосрочная аренда по типу гонконгской.
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28.03.2022 16:57 Відповісти
Долгосрочная аренда Херсонской области.
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28.03.2022 19:51 Відповісти
Нарко-Ослик открою тебе секрет, ты с кремлевской Крысой Дермаком все для этого делал, начиная с заморозки программ ПВО(дело клистронов), отказа закупки "куполов", отстранение боевых офицеров, сдачи территорий, слива спец операций(вагнеровцы и т.д) выдачу международных преступников(цемах) провала закупок оборонпрома, разворовывание и разбазаривание бютжетных денег на "великом крадевництве", отказе в дополнительном финансирование Армии, (портновы, татаровы, пальчевские, демченки, деркачи и т.д) и это далеко не все.....
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28.03.2022 17:13 Відповісти
все эти переговоры второстепенны,там абрамович записки возит от одного к другому
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28.03.2022 17:38 Відповісти
И судя по daily mail,идет речь о аренде крыма донбасса и еще каких-то территорий
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28.03.2022 17:39 Відповісти
на пол года можна максимум на год но при полной демилитеризации кацапии
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28.03.2022 19:32 Відповісти
У Зеленського, в цьому інтерв'ю, часто вилазить на зовні та частина його сутності, яка була в 2019 році, тобто ділетанта, який хотів "просто перестать стрелять".
Чого вартує ця тирада:"Уменьшить количество жертв максимально, сократить сроки этой войны, вывести войска Российской Федерации на компромиссные территории, а это - все, что было до 24 числа, до нападения. Пускай вернутся туда. Я понимаю, что освободить полностью территорию, заставить Россию невозможно, это приведет к третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю - да, это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить вопрос Донбасса. Сложный вопрос Донбасса".
Це як? Укласти перемир'я з пу-саурончиком і чекати, що орки відведуть війська? Але перемир'я можливе тільки на умовах кремля. А його умови будуть максимум, це зупинитися на тих позиціях, які є на момент підписання документу про перемир'я. І з цих територій орки ніколи самостійно не вийдуть. Іт.д. і т.п.
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28.03.2022 18:31 Відповісти
Не бреши, Зебіле. Повернути москальську мову тобі не вийде.
І ще - ми добре памятаємо - хто будував дороги для москальських танків...
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28.03.2022 19:24 Відповісти
Ничего не понятно из его сказанных повествований. Много бессвязных фраз с многоточиями. Президент не говорит ни да ни нет. Какова его позиция как лидера страны? Непонятно. Или решительность начисто покинула его??
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28.03.2022 19:46 Відповісти
Мутный он.
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28.03.2022 19:49 Відповісти
одного не розумію, після 24 лютого *уйло офіційно перетворилось на воєнного злочинця, терориста, м'ясника, як тільки його не називали.. засилав дрг, щоб знищити Зеленського, навіть більше, він сам заявляв, що хоче усунути "кієвскій режим", закликав ЗСУ до перевороту, він вивозить людей невідомо куди і забирає паспорти, його потолоч рівняє міста і села з землею, розстрілює без причин людей, знущаються і багато чого іншого .. і от Зеленський ніби про все це говорить, і в той же час хоче зустрітись.. зустрітись для чого? про що можна домовитись з такою істотою? невже зі скаженою собакою можна домовитись, щоб вона не покусала? проблема в тому, що Зеленський до сих пір бачить в *уйлі людину, хай хоч і кон*чену, але людину, а від людини там вже нічого не залишилось, він як та скажена собака, яку залишається тільки пристрелити ... і наступна проблема в баченні Зеленського, в тому, що він не розуміє, що рашка пішла війною не через НАТО чи рускій язик, чи "біохімлабораторії", вони хочуть знищити антиросію, Україна - це антиросія .. це головний наратив російської пропаганди .. тому миру не буде доти, доки не буде демонтований режим *уйла, а це може відбутись тільки після їхньої воєнної поразки і знищення економіки під санкціями .. або ми, або вони
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28.03.2022 20:36 Відповісти
Русішфюрер пішов війною через те, що укр народ не сприйняв і завадив двом презам «внедрить» днр/лнр в Україну з метою її контролю та наступного повалення державності. Тому вирішив піти швидким шляхом - захопити або знищити за допомогою зброї
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28.03.2022 22:59 Відповісти
цікаво, а зелен-ий боїться ядерного удару? бо це єдине виправдання для нього, яке я бачу з цими всіма 'компромісами'....
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28.03.2022 21:23 Відповісти
Portobello


@missy_porto

·
https://twitter.com/missy_porto/status/1508365356141850632 10 ч



у презедента, судя по всему, все компромиссное: территории, Конституция, язык, история, армия, статус. годы, прожитые в режиме "и вашим и нашим за копейку спляшем", дают о себе знать.
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28.03.2022 22:01 Відповісти
Ну, допустим, Донбасс и Крым - "компромиссные" территории (нарушение Конституции даже называть так), ну, допустим, мать его за ногу, русский язык, ну, допустим, внеблоковость, ладно. Что там 4-ым пунктом не помню, но допустим. Но как быть с Югом, а? ***** оттуда своими ногами не уйдёт, ***** нужен этот жирный кусок Украины! Тоже компромиссная территория? Тоже ЗЕчмо устроит референдум через говно"Дию"? Тоже отдаст, чтоб умилостивить своего *****? Почему мы терпим ЗЕшоблу, скажите мне ещё раз. И не надо про "Путин нападёт" и "Мы его сами выбрали"
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28.03.2022 22:27 Відповісти
Ти собі допускай що хочеш, а весь народ проти будь-яких здач інтересів агресору та окупанту і взагалі проти цих переговорів, поки не буде звільнена вся суверенна територія України і виплачені репарації
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28.03.2022 23:05 Відповісти
Я очень на это надеюсь. И ещё надеюсь, что ЗСУ не даст ЗЕшобле слить страну и в любом случае будет убивать кацапов
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29.03.2022 00:07 Відповісти
 
 