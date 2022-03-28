Україна досі не ратифікувала Римський статут через відсутність політичного консенсусу у Раді, - Венедіктова
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголошує, що є прихильником ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), що надасть Україні можливості країни-учасника МКС.
"Щодо ратифікації Римського статуту. Я є прихильником ратифікації Римського статуту, тому що компетенція Міжнародного кримінального суду вже поширилася на Україну… всі можливості у прокурора МКС в Україні є", - сказала генпрокурор на брифінгу у понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона наголосила, що для України як держави важливо мати свої власні повноваження у МКС, наприклад, брати участь у призначенні суддів. "Є й інші можливості, коли ти учасник (МКС), тому я як юрист розумію, що наразі нам потрібні ці можливості", - додала вона.
Венедіктова наголосила: "Чому не відбувається ратифікація Римського статуту? Я так розумію, що ще немає політичного консенсусу всередині Верховної Ради".
Вона нагадала, що питання ратифікації Римського статуту порушувалося в парламенті не один раз, а наразі "є домовленість про те, що все, що не викликає жодних сумнівів, виноситься до зали".
"Дуже сподіваюся, що ми зможемо проговорити з усіма політиками, донести до них необхідність та важливість ратифікації Римського статуту. Я прокурор, не політик, але послідовно відстоюю необхідність ратифікації", - підсумувала Венедіктова.
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Ратифікація Статуту є зобов'язанням України згідно зі статтями 8 і 24 Угоди про асоціацію з ЄС.
Чому Україна досі не ратифікувала Римський статут?
Україна повинна привести внутрішнє законодавство (зокрема Кримінальний кодекс) у відповідність до норм Статуту. На це спрямований закон №2689 від 27.12.2019 , який було прийнято 20.05.2021. Однак станом на 05.08.21 він ще не підписаний Президентом, а отже не набув чинності.
Хто знову всрався?
А куди ділась президентська більшість? Всьо,
всраласьскінчилась,.
Тема Пороха і його капостей не розкрита)