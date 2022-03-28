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Новини Війна
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Україна досі не ратифікувала Римський статут через відсутність політичного консенсусу у Раді, - Венедіктова

депутат,вр,рада,верховна

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголошує, що є прихильником ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), що надасть Україні можливості країни-учасника МКС.

"Щодо ратифікації Римського статуту. Я є прихильником ратифікації Римського статуту, тому що компетенція Міжнародного кримінального суду вже поширилася на Україну… всі можливості у прокурора МКС в Україні є", - сказала генпрокурор на брифінгу у понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона наголосила, що для України як держави важливо мати свої власні повноваження у МКС, наприклад, брати участь у призначенні суддів. "Є й інші можливості, коли ти учасник (МКС), тому я як юрист розумію, що наразі нам потрібні ці можливості", - додала вона.

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Венедіктова наголосила: "Чому не відбувається ратифікація Римського статуту? Я так розумію, що ще немає політичного консенсусу всередині Верховної Ради".

Вона нагадала, що питання ратифікації Римського статуту порушувалося в парламенті не один раз, а наразі "є домовленість про те, що все, що не викликає жодних сумнівів, виноситься до зали".

"Дуже сподіваюся, що ми зможемо проговорити з усіма політиками, донести до них необхідність та важливість ратифікації Римського статуту. Я прокурор, не політик, але послідовно відстоюю необхідність ратифікації", - підсумувала Венедіктова.

Автор: 

ВР (14949) Гаазький трибунал (166) ратифікація (262) Римський статут (42)


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Топ коментарі
+6
Щоб ратифікувати Римський статут потрібно зареєструвати законопроєкт про ратифікацію. Ініціатором законопроєкту має бути Президент України (Ст. 4 ЗУ "Про міжнародні договори України"). Потім він має бути проголосований Верховною Радою.

Ратифікація Статуту є зобов'язанням України згідно зі статтями 8 і 24 Угоди про асоціацію з ЄС.

Чому Україна досі не ратифікувала Римський статут?
Україна повинна привести внутрішнє законодавство (зокрема Кримінальний кодекс) у відповідність до норм Статуту. На це спрямований закон №2689 від 27.12.2019 , який було прийнято 20.05.2021. Однак станом на 05.08.21 він ще не підписаний Президентом, а отже не набув чинності.

Хто знову всрався?
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28.03.2022 15:29
+3
Как только ратифицируют ***** лично приедет в Украину и мы будем судить его... не страдайте фигней! Единственное что нас спасет это наши ВСУ с американским или европейским оружием в руках, все остальное бла бла бла.
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28.03.2022 15:25
+2
Це дасть МКС законні підстави притягувати до кримінальної відповідальності українських громадян військових та цівільних, а російських - ні.
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28.03.2022 16:22
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28.03.2022 15:24 Відповісти
Это как-то влияет на солдат?
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28.03.2022 15:25 Відповісти
Вот вот
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28.03.2022 15:26 Відповісти
Це дасть МКС законні підстави притягувати до кримінальної відповідальності українських громадян військових та цівільних, а російських - ні.
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28.03.2022 16:22 Відповісти
Как только ратифицируют ***** лично приедет в Украину и мы будем судить его... не страдайте фигней! Единственное что нас спасет это наши ВСУ с американским или европейским оружием в руках, все остальное бла бла бла.
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28.03.2022 15:25 Відповісти
а этого "единственного" мало ?
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28.03.2022 15:34 Відповісти
Байки и пустые надежды.
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28.03.2022 16:10 Відповісти
та у нас і своє може бути не гіршим озброєння, просто треба буде в розвиток свого оборонпрому вкластися.
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28.03.2022 16:20 Відповісти
Опять шкурные интересы неконсенсного монобольшинства?
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28.03.2022 15:25 Відповісти
Смысл?
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28.03.2022 15:27 Відповісти
Криминал ...Беня .. коррупция?
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28.03.2022 15:51 Відповісти
Щоб ратифікувати Римський статут потрібно зареєструвати законопроєкт про ратифікацію. Ініціатором законопроєкту має бути Президент України (Ст. 4 ЗУ "Про міжнародні договори України"). Потім він має бути проголосований Верховною Радою.

Ратифікація Статуту є зобов'язанням України згідно зі статтями 8 і 24 Угоди про асоціацію з ЄС.

Чому Україна досі не ратифікувала Римський статут?
Україна повинна привести внутрішнє законодавство (зокрема Кримінальний кодекс) у відповідність до норм Статуту. На це спрямований закон №2689 від 27.12.2019 , який було прийнято 20.05.2021. Однак станом на 05.08.21 він ще не підписаний Президентом, а отже не набув чинності.

Хто знову всрався?
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28.03.2022 15:29 Відповісти
Ага саме зараз... На часі...
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28.03.2022 15:30 Відповісти
кажи прямо : олігархи проти
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28.03.2022 15:48 Відповісти
Венедіктова наголосила: "Чому не відбувається ратифікація Римського статуту? Я так розумію, що ще немає політичного консенсусу всередині Верховної Ради". Джерело:

А куди ділась президентська більшість? Всьо, всралась скінчилась,.
Тема Пороха і його капостей не розкрита)
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28.03.2022 15:54 Відповісти
про римський статут уже говорили коли банду януковича треба було інтерполом ловить. але інтерпол сказав рим.ст. нема -ДОПОБАЧЕННЯ. КРІМ ТОГО НЕ ПІДПИСАНИЙ ЗАКОН ПРО ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ. терміни підписання президентом вийшли. ....тому вони і роблять що хочуть. так що ,,,,.
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28.03.2022 16:52 Відповісти
Якщо Рада під час війни не може дійти до консенсусу значить раду треба мобілізувати
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28.03.2022 17:53 Відповісти
 
 