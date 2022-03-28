Понад 200 млн грн перерахували громадяни на українську армію через "Дію", - Федоров

На потреби Збройних Сил через застосунок "Дія" громадяни України перерахували понад 200 млн грн.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

,"Понад 200 мільйонів гривень на українську армію через "Дію". Таку суму зібрали 200 тисяч українців через наш застосунок. Дякую кожному. Підтримка військових є надважливою", - зазначив чиновник.

За інформацією Федорова, усі отримані через "Дію" донати йдуть у фонд "Повернись живим".

За ці кошти українським військовим уже передані 3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприціли, тепловізійні насадки, прилади нічного бачення, оптичні приціли, біноклі), 12 206 бронежилетів, 5660 шоломів, 11 905 засобів зв'язку та 357 шлюзів до них, 391 мобільний роутер, 2372 квадрокоптери та 11 військових безпілотних авіаційних комплексів.

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Крім того, за отримані донати фонд передав армії 1365 ноутбуків, 1173 смартфони (для операторів безпілотників), 426 телевізорів та моніторів для мобільних і стаціонарних командних пунктів, 697 планшетів для операторів безпілотників та артилеристів, 1158 одиниць іншої оргтехніки (компʼютери, стаціонарні телефони, принтери, компʼютерні миші, точки доступу тощо), 73 автомобілі, 1317 генераторів для живлення та 144 джерела безперебійного живлення.