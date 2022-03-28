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Новини Санкції проти Росії Війна
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Ембарго на експорт нафти й газу з Росії не повинно прив'язуватися до застосування нею хімзброї: ми не морські свинки, щоб над нами експериментувати, - Зеленський

зеленський

Запровадження західними країнами ембарго на експорт нафти та газу з Росії не повинно прив'язуватися до застосування нею хімічної зброї в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналу The Economist, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Запровадження ембарго на експорт нафти й газу з Росії... Ним погрожували, але ще не реалізували. Зараз ми чуємо, що рішення залежить від того, чи розпочне Росія хімічну атаку на нас. Це неправильний підхід. Ми не морські свинки, над якими потрібно експериментувати", - сказав Зеленський.

При цьому глава держави вкотре наголосив на своїй впевненості в тому, що якби жорсткі санкції проти Росії було застосовано превентивно, то повномасштабного російського вторгнення не відбулося б або, принаймні, дало б українським військовим більше часу для підготовки до відбиття російської атаки.

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Він також зазначив, що "західні партнери України не довели до кінця санкції щодо відключення банківської системи РФ від SWIFT". "Ще багато банків не відключено. Вони (Захід. - Ред.) зробили дуже важливі кроки, щоб підтримати нас, але Центральний банк Росії не відключений. Усі ці санкції неповні", - зазначив Зеленський.

У зв'язку з цим президент закликав партнерів України припинити займати оборонну позицію в діалозі з Росією та боятися її, а діяти наступально.

"(Наші партнери. – Ред.) зараз дивляться на Росію через військово-стратегічну призму та використовують Україну як щит. Ми ті, хто відчуває біль. Добре, що вони на боці України, але вони мають припинити займати оборонну позицію в діалозі з Росією. Ми наполягаємо на тому, що вони можуть діяти наступально... Український народ помирає", – сказав він.

"Росія перекрила наші постачання до Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Херсона, Харкова... Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Деяких із них ми не можемо знайти. Деяких із них ми вже знайшли, і вони мертві. І деяких із них було замінено. Вони роблять те саме, що робили на Донбасі у 2014 році. Ці операції проводять ті самі люди. Це та сама методологія", - додав він.

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За словами Зеленського, "зараз Захід не може сказати: ми допоможемо вам найближчими тижнями", оскільки це не дозволяє Україні розблокувати окуповані Росією міста, підвозити жителям їжу та брати військову ініціативу у свої руки.

"Люди просто не в змозі вибратися. Там немає ні їжі, ні ліків, ні питної води. І це те, що ми маємо зробити. Це питання, які треба вирішувати сьогодні й завтра, а не за кілька тижнів", - резюмував він.

Автор: 

газ (10412) Зеленський Володимир (23727) нафта (5496) росія (65002) санкції (11790) хімічна зброя (345) ембарго (305)


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Топ коментарі
+16
Абсолютно
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28.03.2022 15:37
+11
Коли хоча б один банк має SWIFT, всі інші банки здійснюють перерахунки через цей банк за мізерну комісію
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28.03.2022 15:39
+8
Да, пригорает. Харьков, Мариуполь, Чернигов, Херсон, Львов, Луцк, Одесса... Везде от зеледента пригорает. Он же свидетель мира в глазах бункерфюрера.
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28.03.2022 16:15
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28.03.2022 15:37 Відповісти
Коли хоча б один банк має SWIFT, всі інші банки здійснюють перерахунки через цей банк за мізерну комісію
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28.03.2022 15:39 Відповісти
Нехай говорить. По писаному він вміє добре це робити. В нього хороші сценаристи, які йому пишуть гарні і правильні, навіть патріотичні тексти. На Заході вони йдуть "на ура".
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28.03.2022 15:40 Відповісти
А в себе в державі який приклад він показує європейським партнерам, закликаючи і пропагуючи дозволити бізнес олігархату агресора на території України? Чи зняти взагалі західні санкції з окремих олігархів агресора, друга росфюрера абрама до прикладу?
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28.03.2022 20:47 Відповісти
Опять проклятый запад мешает зеледенту защищать Украину...
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28.03.2022 15:40 Відповісти
Пригорает у кацапни от президента Украині ))))
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28.03.2022 15:42 Відповісти
та не сильно
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28.03.2022 16:03 Відповісти
Да, пригорает. Харьков, Мариуполь, Чернигов, Херсон, Львов, Луцк, Одесса... Везде от зеледента пригорает. Он же свидетель мира в глазах бункерфюрера.
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28.03.2022 16:15 Відповісти
вони то думали, що такий безхребетний миролюбний пісюніст, оточений громадянами раши, шпигунами та пристосуваньцями опиратись довго не зможе. А амери коломойського взяли жорстко за.... бороду і він дозволив допустити до зелі адекватних сценаристів і авторів текстів.
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28.03.2022 16:18 Відповісти
звертатись до них звісно треба, але вгодоване стадо настільки налякане ордою, що лише окремі наважуються на хоч якісь рішучі дії. усі вони сподіваються, що орки тут настільки ув'язнуть, що до них це не докотиться. або мають надію, що нелюдам вистачить і України щоб вгамувати свою жагу крові.
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28.03.2022 15:40 Відповісти
Ну нехай сподіваються... От тільки якщо нас захоплять, поработять, то ці "партнери" повинні також знати, що ми із задоволенням підемо на них в складі рашистів, не за кацапію або чергового пуйла, а просто щоб помститися за їх "підтримку" України.
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28.03.2022 15:53 Відповісти
принаймні якась частина наших громадян так і зробить.
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28.03.2022 16:12 Відповісти
Претензии конечно обоснованы. Но кто бы их предъявлял?
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28.03.2022 15:40 Відповісти
И кто же это должен сделать?
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28.03.2022 18:16 Відповісти
Так прикручивайте краник! На каждый обстрел мирных--минус ..надцать тысяч кубов пропуска газа.
Орки да и Европа только силу и бабло понимают !!!!
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28.03.2022 15:44 Відповісти
сколько минус по нашему газопроводу, столько же автоматически плюс по северному потоку
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28.03.2022 16:04 Відповісти
Навіть ще гірше, консерва зедєнт планує дозволити вести бізнес олігархату агресора на території України і закликає західних союзників та партнерів взагалі зняти санкції з окремих олігархів агресора, друга росфюрера абрама до прикладу.
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28.03.2022 20:57 Відповісти
А тут сказано правильно. Европейські циніки скоріше свинок пожаліють.
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28.03.2022 16:00 Відповісти
Росія воює не проти України, Росія воює проти людства та цінностей цивілізованого світу.
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28.03.2022 16:07 Відповісти
Яке ж воно жалюгідне та дурне
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28.03.2022 16:08 Відповісти
Это ты про себя? Самокритично
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28.03.2022 18:17 Відповісти
Цікавий підхідю
Тільки є одне - але... Якби дехто не казав - нє нагнєтайтє, я еще не посмотрел коє кому в глаза, то мабудь і реакція на превентивність була б іншою.
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28.03.2022 16:11 Відповісти
А ЧЁ СЛАБО ПЕРЕКРЫТЬ ГАЗ В СОПЛИВУЮ ЕВРОПУ ?!
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28.03.2022 16:15 Відповісти
Как всегда трусливый и зажратый запад бережет свои зады. Боятся ромашки больше смерти. Лучше пусть украинцев бьют, а мы в сторонке покурим до хим.атаки. А там может что-то скажем или посочувствуем. И таких тварей по миру море
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28.03.2022 17:14 Відповісти
Как всегда трусливый и зажратый запад бережет свои зады. Боятся ромашки больше смерти. Лучше пусть украинцев бьют, а мы в сторонке покурим до хим.атаки. А там может что-то скажем или посочувствуем. И таких тварей по миру море
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28.03.2022 17:16 Відповісти
це точно!

це просто отмазка, щоб не вводити ембарго!
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28.03.2022 18:04 Відповісти
Повне ембарго вже зараз наразі запровадити неможливо, як було повідомлено раніше. Для диверсифікації поставок енергоносіїв потрібен час.
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28.03.2022 21:02 Відповісти
верно.
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28.03.2022 22:45 Відповісти
 
 