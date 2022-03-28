Допомога Фонду Ахметова: продукти для 200 000 українців

Ще 2 000 продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова було сьогодні відправлено до Харкова. Їх передадуть мешканцям міста та районів області, де бойові дії приводять до гуманітарної катастрофи. Всього, Фонд відправив для Харкова та області 8 000 продуктових наборів. Їх вдається доставити навіть у такі гарячі точки, як Ізюмський район, де не вщухають обстріли. Також набори отримали люди, які через обстріли змушені жити у метро.

Ще одну партію домоги від Фонду Ріната Ахметова сьогодні отримує Київ. Продуктові набори відправлено до Київського міського територіального центру соцобслуговування та терцентіву соцзахисту Оболонського та Подільского районів Києва. Їх отримають люди, які стоять на обліку соцслужб: похилого віку та з особливими потребами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином, на сьогодні Фонд вже повністю закрив потреби 6 з 10 районів Києва: Святошинського, Дарницького, Дніпровського, Солом‘янського, Голосіївського, Деснянського районів. Та крім того - Київського міського територіального центру соцобслуговування.

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До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема: згущене молоко (для Києва та області), борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, із них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.