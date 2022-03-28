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Допомога Фонду Ахметова: продукти для 200 000 українців

ахметов

Ще 2 000 продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова було сьогодні відправлено до Харкова. Їх передадуть мешканцям міста та районів області, де бойові дії приводять до гуманітарної катастрофи. Всього, Фонд відправив для Харкова та області 8 000 продуктових наборів. Їх вдається доставити навіть у такі гарячі точки, як Ізюмський район, де не вщухають обстріли. Також набори отримали люди, які через обстріли змушені жити у метро.

Ще одну партію домоги від Фонду Ріната Ахметова сьогодні отримує Київ. Продуктові набори відправлено до Київського міського територіального центру соцобслуговування та терцентіву соцзахисту Оболонського та Подільского районів Києва. Їх отримають люди, які стоять на обліку соцслужб: похилого віку та з особливими потребами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином, на сьогодні Фонд вже повністю закрив потреби 6 з 10 районів Києва: Святошинського, Дарницького, Дніпровського, Солом‘янського, Голосіївського, Деснянського районів. Та крім того - Київського міського територіального центру соцобслуговування.

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До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема: згущене молоко (для Києва та області), борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, із них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.

Автор: 

Ахметов Рінат (2355) благодійність (567) Київ (19431) допомога (8321) продукти (1134) Харків (5573) гуманітарна допомога (990)


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Топ коментарі
+14
стільки курво збагатився і що, знову гречкою розплачується? а для зміцнення Українскої Армії нічого не хоче зробити?
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28.03.2022 16:10
+11
Це не той ахмєтов який спонсорував ригів та януковича з вкрадених у Українського народу грошей?
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28.03.2022 16:14
+8
Продуктові набори - це анахронізм на кшалт "народу Бамбаса"... Краще б він зброю для ЗСУ купив...((
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28.03.2022 16:12
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стільки курво збагатився і що, знову гречкою розплачується? а для зміцнення Українскої Армії нічого не хоче зробити?
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28.03.2022 16:10 Відповісти
Продуктові набори - це анахронізм на кшалт "народу Бамбаса"... Краще б він зброю для ЗСУ купив...((
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28.03.2022 16:12 Відповісти
Одне з другим не плутайте. Йому ще бізнес з оркостаном мутити.
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28.03.2022 16:18 Відповісти
Ахмет в дудку не дул?
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28.03.2022 16:13 Відповісти
Це не той ахмєтов який спонсорував ригів та януковича з вкрадених у Українського народу грошей?
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28.03.2022 16:14 Відповісти
и дырляндских полудурков, пока они не ******* по донбас-арене, и Ахмет приуныл
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28.03.2022 16:15 Відповісти
Той самий - сірий кардинал ДНР/ЛНР. Щось його майно там не чіпали, хоча грабували всіх.
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28.03.2022 16:46 Відповісти
АХМЄТКА, ДЄБІЛ, ЗБРОЮ ДЛЯ ЗСУ КУПИ! БО ЯК НЕ БУДЕ ЗБРОЇ, ТО ОРКИ БУДУТЬ ******* МІСТО ЗА МІСТОМ. І ТИ ******** РАЗДАВАТИ ГУМАНІТАРКУ. ДЄБІЛ, ***...
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28.03.2022 16:16 Відповісти
Надо сделать призыв ко всем церквям мира, чтобы признать мацкоффский патриархат сатанинской сектой!!!
Не может быть христианства и православия в стране, где церковь поощряет убийства детей!!!
Предать анафеме патриарха Московского Кирилла !
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28.03.2022 16:16 Відповісти
стидоба!
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28.03.2022 16:19 Відповісти
мені жаль той регіон який обробляє ахметка. за гуманітаркою зайдуть його смі. його партії. ну а дальше ви знаєте. вітя іванющенко і російські танки.
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28.03.2022 16:24 Відповісти
Пробачте, як Ви вважаєте, а що будуть робити "його смі"?
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28.03.2022 16:45 Відповісти
"этотеперьсовсемдругойахметов"- "людовед и душелюб" (С) ))
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28.03.2022 16:33 Відповісти
які набори? військовий стан і всі гроши олігархів на українську Армію.
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28.03.2022 16:54 Відповісти
... для чого друкувати, рекламу цього дабрадєтєля, сиділо до останнього, чекав як повернеться, а як побачив, що пішов перелом почав допомагати, а чого на армію не дав жоден олігарх, боялись щоб х...йло не рознесло їхні металургійні заводи в отмєстку.
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28.03.2022 18:16 Відповісти
А скільки від Фонду Бєні Каломойського? Може хто знає? Чи може Зе десь похвалився?
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28.03.2022 18:27 Відповісти
это так напоминает типа "бесплатные" квартиры от завода при сссре. Когда тебе платили 120 рябчиков вместо 900, а на разницу строили дома
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28.03.2022 18:45 Відповісти
Йшов би він нахер зі своєю допомогою
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28.03.2022 18:59 Відповісти
 
 