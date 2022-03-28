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Окупанти почали видавати в Генічеську "пенсію" рублями. Місцеві міняють їх на гривні
Війська агресора видають пенсіонерам по 10 тис рублів (трохи більше $100. - Ред.). Магазини російські гроші не приймають.
Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інфомує Цензор.НЕТ.
"Після укладання списків минулого тижня — почались реальні виплати 10 000 рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки", – написав він.
Хлань зазначив, що пенсіонери одразу міняють рублі на гривні.
Херсонське видання "Мост" пише, що магазини в Генічеську рублі не приймають.
"Якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати – це пришвидшить нашу перемогу", – закликав Хлань.
Топ коментарі
+10 Андрей Дрофяк
показати весь коментар28.03.2022 16:30
+9 Dust
показати весь коментар28.03.2022 16:32
+9 Frol Fedoroff
показати весь коментар28.03.2022 16:37
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PS/ А місцеві українські вірмени для земляків взлітну доріжку швиденько зорганізують. Асфальт-бетонки це їх профіль)
решта буде репараціями після Перемоги
А за 1600 грн - можна купити 48,48 $
І то ...