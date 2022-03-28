Окупанти почали видавати в Генічеську "пенсію" рублями. Місцеві міняють їх на гривні

Війська агресора видають пенсіонерам по 10 тис рублів (трохи більше $100. - Ред.). Магазини російські гроші не приймають.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інфомує Цензор.НЕТ.

"Після укладання списків минулого тижня — почались реальні виплати 10 000 рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки", – написав він.

Хлань зазначив, що пенсіонери одразу міняють рублі на гривні.

Херсонське видання "Мост" пише, що магазини в Генічеську рублі не приймають.

"Якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати – це пришвидшить нашу перемогу", – закликав Хлань.

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