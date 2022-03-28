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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти почали видавати в Генічеську "пенсію" рублями. Місцеві міняють їх на гривні

дефолт,рубль

Війська агресора видають пенсіонерам по 10 тис рублів (трохи більше $100. - Ред.). Магазини російські гроші не приймають.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інфомує Цензор.НЕТ.

"Після укладання списків минулого тижня — почались реальні виплати 10 000 рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки", – написав він.

Хлань зазначив, що пенсіонери одразу міняють рублі на гривні.

Херсонське видання "Мост" пише, що магазини в Генічеську рублі не приймають.

"Якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати – це пришвидшить нашу перемогу", – закликав Хлань.

Читайте: В окупованому Генічеську загарбники затримали місцевого депутата

Автор: 

окупація (6680) рубль (443) Генічеськ (38) Херсонська область (5718)


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Топ коментарі
+10
Гроші треба зберегати у рублях, бо ніхто не буде шукати гроші у купі рублів
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28.03.2022 16:30
+9
на один день роботи наших ПВО і чотири Героя Арменії (посмертно)
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28.03.2022 16:32
+9
10 тис рублів (трохи більше $100. Пусть рашисты в своей Московии найдут наличный доллар за 100 деревянных
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28.03.2022 16:37
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Издание HaberGlobal, со ссылкой на свои источники в турецкой разведке сообщило, что Армения передала России четыре истребителя Су-30 вместе с подготовленными пилотами, для войны в Украине
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28.03.2022 16:30 Відповісти
на один день роботи наших ПВО і чотири Героя Арменії (посмертно)
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28.03.2022 16:32 Відповісти
плюс санкции на Армению
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28.03.2022 16:34 Відповісти
Та ні... Потрібно підказати тим хачікам, що в Україні є пункти по прийому авіатехніки за винагороду, і буде в Україні 4 нових літачки.
PS/ А місцеві українські вірмени для земляків взлітну доріжку швиденько зорганізують. Асфальт-бетонки це їх профіль)
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28.03.2022 16:38 Відповісти
Уже известно, что фейк
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28.03.2022 17:05 Відповісти
Гроші треба зберегати у рублях, бо ніхто не буде шукати гроші у купі рублів
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28.03.2022 16:30 Відповісти
пенси хай беруть - це лише мала частка моральної компенсації від *****.
решта буде репараціями після Перемоги
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28.03.2022 16:30 Відповісти
якщо відсосати, це пять десять грам білка. так хай ще і відсосуть.
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28.03.2022 16:35 Відповісти
їм репарацій у євро чекати довго, не доживуть, - хай беруть окупаційними марками
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28.03.2022 16:58 Відповісти
Ці рублі фальшиві вони не дійсні на території РФ.
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28.03.2022 16:35 Відповісти
то вже проблема тих, хто продає за них гривні
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28.03.2022 16:59 Відповісти
то не люди в чергах стоять то підкацапники !
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28.03.2022 16:36 Відповісти
А откуда Хлань в Фейсбук строчит. В коментах херсонцы пишут шо он слинял из города еще неделю назад.
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28.03.2022 16:55 Відповісти
О, давно тебя тролина здесь не было.
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28.03.2022 17:59 Відповісти
10 тис рублів (трохи більше $100. Пусть рашисты в своей Московии найдут наличный доллар за 100 деревянных
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28.03.2022 16:37 Відповісти
10000 рос.рублів купять за 1600 грн.
А за 1600 грн - можна купити 48,48 $
І то ...
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28.03.2022 17:07 Відповісти
Спочатку подумав, що ти загнув. Но таки на сьогодні так. За 1 доляр зараз в орді 220 паперу з куркою-мутантом міняють).
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28.03.2022 17:48 Відповісти
читай ком. ниже. даже если надешь завтра бакс по 220 то в пересчете будет 45,45 Маржа 3 бакса с чела.
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28.03.2022 18:05 Відповісти
Ведро пенсии..
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28.03.2022 16:37 Відповісти
10.000 ржублей - примерно 30- 40 Дол. Откуда " больше 100"?
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28.03.2022 16:51 Відповісти
хотели российские пенсии получите распишитесь паскуды
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28.03.2022 17:25 Відповісти
Так они рубли наличными получат, а гривны на карту прийдут. Это такой план выкачки срублей из засрашки.
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28.03.2022 18:27 Відповісти
какой дурак будет менять по такому курсу или там все тупые трпилы:
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28.03.2022 20:30 Відповісти
тяните дальше c контр осбождением..он уже кадыров приехал в марик ...зеленский просто кинул азов на смерть..будут не только грн..а родяться вторые домбасяны через 8 лет если резину тянуть..где армии и дивизии для контр удара на юг где тысячи гранатометов разных и сотни байроктаров..???****** точкой у обл раду в херсоне там все сидят кацапы кадыровцы и омон..отсекайте бомбами дороги в крыми..
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28.03.2022 17:34 Відповісти
чо не сказали, по якому курсу міняють? ну не один до чотирьох же!
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28.03.2022 17:38 Відповісти
Це тіпа 30 баксів пенсія? Треба Цензору було написати за яким курсом пенсіонери назад міняють рублі на гривні.
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28.03.2022 17:44 Відповісти
Почитал заголовок почитал комменти.Вопрос а кто их берёт эти рубли и на основе чего?Какая нах пенсия?Все кто взял русские рубли сразу судить !
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28.03.2022 18:55 Відповісти
эту пенсию дают оккупационные власти за личные данные этих пенсионеров, после регистрации ... потом будет типа референдум .. а деньги у московских фашистов берут те, которые считают, что за эти грязные деньги оккупантов приобретут себе счастье .. они и гречку брали .. это совкодрочеры в основном ..
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28.03.2022 19:04 Відповісти
Есть закон про поддержку окупантов за это 15 лет.Разговор короткий это предатели.После войны лишение пенсий и конфискация имущества и пошли вон со страны.
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28.03.2022 19:08 Відповісти
Надо брать в долларах сша .. ру срубль - идет на .. москву ..
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28.03.2022 18:59 Відповісти
 
 