"Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в Россию – ее, видимо, не будет.... стране, в принципе, ж#па, полная", - розмова окупанта з батьками. АУДIО
На черговій розмові, яку вдалося перехопити СБУ, батьки молодого окупанта визнають плачевність ситуації в РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Родичі окупанта роздумують над мобілізацією в Росії, над абсурдністю вимог Кремля віддати Крим і Донбас. Батько говорить: "Нас, как в Афганистане, втянули в свое время в войну. Не надо было туда лезть". Водночас вони все одно вірять, що вторгнення в Україну організували... американці.
Топ коментарі
+55 Zemer
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+48 Гыг с Вами
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+29 Lanigram
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Вообще наверно никогда не устану поражаться насколько у этих шизофреников в головах насрано. Такой бред несут. И главное у каждого ватана своя шизоидная картина мира. Никакого общего, пускай даже вывернутого, видения и близко нет. Единственное в чем сходятся -"все плохие, особенно пиндосы, а расеюшка хорошая".
Расеянский скот тупо кормят потоком помоев из сотен нелепых, противоречащих друг другу, версий, которые каждый день меняются и вместе не стыкуется, а каждый ватник сам себе из этого гнилого винегрета картину происходящего собирает.
И корейский совок тоже чисто шаблонным не назовёшь, он всё же, как мне кажется, ближе китайскому времён товарича Мао. В эсэсэрии он градировался в разное время по "актуальности".
Только есть один небольшой нюанс: в истории улуса не то что сложно, а просто невозможно найти период без авторитаризма.
А в остальном всё правильно.
Ну а то!
коли останній раз до себе США приєднували терріторії?
А було це після Другої світової війни?
Тільки без посилань мене кудись-посилати я теж вмію. І без загальних фраз. Коли? Де? В кого?
і видно що не зовсім упорота ватна родина... Матів майже не чути..
Ягель, паклю и мох для прокладок будут по талонам выдавать!
Талоны будут из бересты...
Заявив Олександр Маркушин 28 березня.
Там уже ничего не спасти.
т
Прориваються ж адекватні думки, але все одно "нас втягнули в війну".
раZZія це імперія Зла....країна терорист!