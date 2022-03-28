"Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в Россию – ее, видимо, не будет.... стране, в принципе, ж#па, полная", - розмова окупанта з батьками. АУДIО

На черговій розмові, яку вдалося перехопити СБУ, батьки молодого окупанта визнають плачевність ситуації в РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Родичі окупанта роздумують над мобілізацією в Росії, над абсурдністю вимог Кремля віддати Крим і Донбас. Батько говорить: "Нас, как в Афганистане, втянули в свое время в войну. Не надо было туда лезть". Водночас вони все одно вірять, що вторгнення в Україну організували... американці.

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